Occhio agli annunci prima di fare un acquisto online in quanto in questo modo vi rubano i soldi. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Sono tanti gli annunci disponibili in rete che attirano il nostro interesse, ma è sempre bene stare attenti, onde evitare spiacevoli conseguenze.

Grazie all’utilizzo dei diversi strumenti tecnologi possiamo ormai comunicare in modo facile e veloce con persone e aziende che si trovano in ogni angolo del mondo. A partire dai social fino ad arrivare alle e-mail, d’altronde, abbiamo solamente l’imbarazzo della scelta. Servizi indubbiamente utili che finiscono però per attirare anche l’interesse di alcuni malintenzionati.

Quest’ultimi cercano puntualmente di far cadere nella trappola il malcapitato di turno attraverso dei raggiri studiati fin nei minimi particolari. Ne è un chiaro esempio quanto successo di recente ad un uomo che dopo aver fatto un ordine online, con tanto di pagamento, non si è visto consegnare la merce richiesta. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Acquisti online, occhio alla truffa: pellet pagato ma non consegnato

Sono tanti i tentativi di truffa a cui bisogna prestare la massima attenzione. Lo sa bene, purtroppo, un uomo che, come riportato da La Provincia di Cremona, ha denunciato una truffa online. Stando alla ricostruzione dei fatti, la vittima ha risposto lo scorso dicembre ad una inserzione presente su un sito di vendite online, di una giovane donna che offriva in vendita un bancale di pellet per un prezzo pari a 190 euro.

L’uomo ha quindi contattato telefonicamente il numero indicato nell’annuncio e dopo aver effettuato il bonifico sul codice Iban invitato tramite messaggio, ha provveduto ad inviare copia della ricevuta del relativo pagamento. La finta venditrice ha quindi confermato che avrebbe provveduto ad inviare la merce in questione entro lo scorso 9 dicembre.

Peccato che non è stato così, con l’uomo che dover aver, purtroppo, appreso di essere stato truffato, ha deciso di denunciare tutto. I carabinieri di Vescovato sono così riusciti a risalire all’identità della truffatrice, una ragazza di 19 anni che è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria.

Una situazione indubbiamente poco piacevole, che si verifica, purtroppo, molto più spesso di quello che si possa pensare. Meglio quindi prestare sempre la massima attenzione quando si effettuano degli acquisti online, in modo tale da evitare di dover fare i conti con spiacevoli conseguenze.