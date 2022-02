Pagare una multa online consentirà di risparmiare tempo e di ottenere lo sconto previsto dalla Legge Italiana. Scopriamo qual è il procedimento più veloce, semplice e gratuito.

Il cittadino può pagare una multa telematicamente, ovunque si trovi e in qualsiasi momento. Ecco i vantaggi di questa interessante soluzione.

Ricevere una multa non è mai un evento gradito. Pur essendo nel torto, dover versare quanto dovuto provoca fastidio e rabbia. Eppure è un dovere dell’onesto cittadino corrispondere l’importo entro i tempi previsti ossia 60 giorni dalla ricezione della notifica. Superando il periodo di tempo concesso dalla normativa italiana si andrebbe incontro a multe e al pagamento di sanzioni. Al contrario, accelerando i tempi e pagando entro cinque giorni dalla notifica si potrà risparmiare il 30%. Come fare se non si più uscire perché in quarantena o se non si ha il tempo di recarsi presso uno sportello di Poste Italiane, in banca o presso rivenditori autorizzati?

Pagare una multa online, i vantaggi

Per rientrare nei tempi giusti ed ottenere uno sconto del 30% sull’importo della multa da corrispondere è consigliabile sfruttare la modalità di pagamento telematica. Pagare una multa online, infatti, consentirà di effettuare l’operazione da casa, al lavoro, sulla metropolitana e a qualunque orario si desideri. Ciò significa evitare code, riuscire a risparmiare e togliersi il pensiero il prima possibile per schivare la possibilità di dimenticare la multa e dover pagare, poi, pesanti sanzioni.

Per pagare una multa online basterà collegarsi al portale del proprio Comune oppure del Comune in cui è stata elaborata la sanzione. Questo nel caso in cui ad elevare la contravvenzione è stata la Polizia Locale o la Municipale. Se la redazione del verbale, invece, è stata effettuata dai Carabinieri o dalla Polizia il pagamento dovrà avvenire presso Poste Italiane oppure tramite bonifico bancario online.

Ecco la procedura da conoscere

Per pagare la contravvenzione online accedendo al portale del Comune basterà trovare la sezione dedicata ed inserire dove richiesto il numero di targa del veicolo multato, il numero e la data del verbale e i dati della carta di credito o debito utilizzata per il versamento della somma dovuta.

Per le multe erogate dalla Polizia e dai Carabinieri, poi, il cittadino potrà optare per il sito di Poste Italiane accedendo all’Area Riservata ed entrando nella sezione “Pagamento bollettini”. Qui si troverà la voce “multe” con due opzioni tra cui scegliere, Polizia o Carabinieri. Dopo aver selezionato quella di proprio interesse basterà inserire tutti i dati richiesti, scegliere la modalità di pagamento e corrispondere quanto dovuto. In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario o postale tramite home banking. In questo caso è bene tener conto dei tempi di elaborazione del bonifico per rientrare nei cinque giorni legati allo sconto del 30%.