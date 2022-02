Mangiare troppa Nutella, quali sono le conseguenze per la nostra salute? Quanti cucchiaini di deliziosa cioccolata alle nocciole possiamo concederci?

Gli italiani hanno una passione comune di nome Nutella, un’eccellenza della Ferrero. Cosa accade quando la ingeriamo per dimenticare le arrabbiature della giornata?

Conosciuta in tutto il modo, la cioccolata con nocciole della Ferrero è un’eccellenza made in Italy amica degli italiani. A colazione per dare il giusto sprint alla giornata, tra due biscotti per la pausa mattutina oppure nel pomeriggio per dimenticare i dispiaceri della giornata o semplicemente per regalarsi un momento di dolcezza e coccole; non importa quando accade ma se accade la Nutella regalerà attimi quotidiani irrinunciabili per tante persone. Come reagisce, però, il nostro corpo e la nostra salute nel momento in cui “cadiamo nel vizio”?

Mangiare troppa Nutella, quali le conseguenze?

Un barattolo di Nutella, un cucchiaino o cucchiaio in mano da affondare nella cioccolata per portalo, poi, fino alla bocca. Quanti si stanno riconoscendo in questo atto compiuto più o meno quotidianamente? Ebbene, occorre sapere che la deliziosa cioccolata contiene sia zucchero che un secondo ingrediente particolarmente grasso, l’olio vegetale. Una combinazione, quella tra zucchero e grassi, che può rivelarsi dannosa per le presenza nascosta dell’olio di palma. Parliamo di un ingrediente che incide negativamente sul processo digestivo e che influenza la glicemia.

Di conseguenza, un consumo eccessivo del prodotto può causare innalzamenti dei livelli di glicemia e di colesterolo provocando danni per la salute soprattutto nei consumatori che già presentano alti livelli. Le persone con diabete, dunque, non dovrebbero proprio mangiare Nutella per la quantità eccessiva di zuccheri lavorati e raffinati presente nella cioccolata. Stesso discorso per chi soffre di colesterolo cattivo. Mangiare troppa Nutella potrebbe portare ad un’occlusione delle arterie con la conseguenza di problemi cardio vascolari o di infarto.

Altri effetti negativi da conoscere

Mangiare troppa Nutella e soprattutto in modo costante può portare problemi di obesità ed alzare il rischio di iperglicemia. Tale malattia se non curata può portare complicanze cardio vascolari, danni ai reni, al sistema nervoso e insufficienza renale. Inoltre, il prodotto contiene nocciole, alimento che causa allergie e intolleranze. Attenzione, dunque, alle possibili reazioni che potrebbero essere lievi come bruciore orale e prurito ma anche molto gravi e letali come uno shock anafilattico.