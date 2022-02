Sgonfiare la pancia e guadagnare fino a 700 euro all’anno, non è uno scherzo ma una reale possibilità. Scopriamo qual è la miracolosa attività.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che camminare quotidianamente aiuta sia a sgonfiare la pancia che a risparmiare. Apprendiamo un nuovo stile di vita che ha ben 700 motivi per essere adottato.

Stare bene in salute è l’obiettivo principale delle persone. Se c’è la salute la mente è serena e ogni giornata si potrà vivere al massimo circondati da prospettive e piacevoli impegni. Per star bene fisicamente non occorre necessariamente privarsi del buon cibo – come afferma la nutrizionista della cantante Noemi – oppure passare ore e ore in palestra per scolpire il proprio corpo. Esistono attività più piacevoli, da svolgere in compagnia e che consentono di respirare aria fresca liberando la mente dai pensieri. Una di queste è la camminata regolare.

Sgonfiare la pancia e guadagnare, ecco i trucchi

La Fondazioni Veronesi riporta sul web le conclusioni a cui è giunta l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Camminare regolarmente è un’attività che non solo permetterà di restare in forma e di sgonfiare la pancia ma anche di guadagnare 700 euro in un anno. Da un lato, dunque, la camminata rafforza l’apparato scheletrico, funge da attività di prevenzione primaria e secondaria, potenzia la muscolatura, tiene lontane patologie cardiovascolari e malattie quali il diabete e l’obesità.

In più, camminare regolarmente consente di ottenere un notevole risparmio, fino a 700 euro all’anno. In che modo? Se si contrastano le malattie croniche quotidianamente evitando la loro insorgenza sarà possibile evitare spese sanitarie continue. Inoltre, la camminata in compagnia o semplicemente all’aperto aiuterà a mandare via l’ansia, il nervosismo e consentirà di alleggerirsi dai mille pensieri. In tal modo si agirà più razionalmente, con più serenità e si eviteranno spese supplementari come quelle della palestra, di uno psicologo oppure dello shopping compulsivo per placare le ansie.

Altri benefici della camminata

Scegliendo di camminare piuttosto che prendere l’auto per pochi metri o chilometri si risparmierà in termini di carburante e di manutenzione oltre ad aiutare l’ambiente evitando ulteriore inquinamento. Allo stesso modo consentirà di risparmiare sul biglietto o sull’abbonamento dei mezzi pubblici garantendo altro guadagno aggiuntivo.

In conclusione, camminare regolarmente, tutti i giorni, all’aria aperta è un modo efficace per rimanere in salute e per riuscire a guadagnare fino a 700 euro in un anno. La camminata unisce due obiettivi – la salute e il risparmio – fondamentali per le persone e inoltre permette di svolgere un’attività piacevole, socializzante e priva di costi. Perché spendere i propri soldi in medicine quando è possibile utilizzarli per una vacanza con la famiglia o gli amici?