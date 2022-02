I segreti della dieta di Noemi sono stati svelati dalla sua nutrizionista Monica Germani nel libro “La tua dieta sei tu, liberati dalle ossessioni alimentari e trasforma la tua vita”.

Il nuovo aspetto di Noemi con 15 chili in meno è stato il frutto di un preciso bilanciamento alimentare. Nessun grande sacrificio ma solo la ricerca del piacere.

Il pensiero di iniziare la dieta spaventa perché si teme di dover rinunciare ai piaceri della buona tavola, alle pietanze preferite e alle bevande più frizzantine. Ebbene, secondo la nutrizionista Monica Germani il pesce lesso non è il modo migliore per dimagrire. Il successo lo si raggiunge solamente se la strada percorsa risulta piacevole. Apericene? Sono concesse. Pub? Prenotate pure il tavolo. I segreti della corretta dieta sono altri, quelli che ha seguito la nota cantante Noemi e che le hanno permesso di perdere 15 chili.

Quanto guadagna Pier Silvio Berlusconi? La cifrà vi sorprenderà

Noemi e la sua dieta

Il cambiamento nell’aspetto di Noemi è stato notato da tutti i fan e non solo. Da un anno all’altro la cantante dai capelli rossi ha mostrato un fisico differente, con 15 chili in meno. L’obiettivo è stato raggiunto grazie ai consigli della nutrizionista Monica Germani e all’ideazione di un regime alimentare adatto allo stile di vita di Noemi. Viaggi continui, orari non regolari, pranzi in autogrill e cene nei ristoranti. Tutto questo può creare confusione nella gestione del cibo ma per tornare a stare bene e in salute basta poco. Nessuna eclatante rinuncia ma la ricerca del piacere di mangiare in modo differente.

Silvia Toffanin, sapete chi è davvero e quanto guadagna? Verissimo e non solo

Noemi ha dovuto cambiare radicalmente il suo modo di approcciarsi al cibo. Ha cancellato ogni abitudine per ricostruire un rapporto da zero mettendosi in gioco con l’aiuto della professionista. Il bilanciamento è il segreto che la Germani rivela nel suo libro uscito lo scorso 1° febbraio. E la consapevolezza che la sola alimentazione non è sufficiente.

Dieta alimentare e non solo

Oltre alla costruzione di un nuovo rapporto con il cibo, per ottenere risultati soddisfacenti è necessario svolgere attività fisica e seguire sane abitudini di vita. E’ possibile togliersi gli sfizi – afferma la nutrizionista – come ad esempio andare al pub oppure fare un’apericena con gli amici. Naturalmente le regole devono esserci ma non devono essere troppo restrittive.

Per quanto riguarda l’attività fisica, Noemi ha seguito l‘allenamento Tabata. Lo ha scelto in autonomia, lo ha sentito suo ed è stato fondamentale per recuperare il benessere psico-fisico. Ogni decisione deve essere presa consapevolmente, accettata e deve recare piacere. Per questo motivo secondo Monica Germani è necessario ideare un percorso diverso per ogni persona al fine di abbinare i propri vizi ad un nuovo regime accettabile.