Acquistare una casa nel verde ad una cifra più che accessibile non è più un’utopia. Tutti i dettagli di questa straordinaria opportunità

Si tratta di un investimento che se ottimizzato a dovere è capace di generare profitti e al contempo consentire di rilassarsi immersi nella natura.

Avere una casetta in campagna immersa nel verde è il desiderio nascosto di molte persone. Non si tratta di un obiettivo semplice da conseguire visto che comporta dei costi (solitamente non inferiori a 300mila euro) non accessibili a tutti.

Tuttavia se si monitora il mercato in maniera costante possono venir fuori delle occasioni da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. Tra queste c’è senz’altro quella di una villa piuttosto affascinante situata nella natura più incontaminata e acquistabile a prezzo di saldo.

Case all’asta, un mercato in crescita: perché può essere un’opportunità

Casa nel verde a soli 4.000 euro: dove acquistare la “casa dei desideri”

Andando nel dettaglio si tratta di una splendida abitazione di campagna. Il posto ideale per staccare la spina e godersi un po’ di meritato relax. Vista in questo modo sembrerebbe la solita utopia ed invece con “appena” 4.000 euro si può diventare i nuovi proprietari del suddetto stabile.

Si trova in Bulgaria e comprende un grande cortile, veranda, tre camere da letto e un’ampia zona giorno. Il tutto sviluppato su due piani. L’unico inconveniente è rappresentato dall’obsolescenza della struttura, che con i giusti accorgimenti può essere riportata praticamente a nuovo.

Inoltre si potrebbe rientrare subito dalla spesa effettuata, utilizzandola come casa vacanze per i periodi in cui non ci serve e come luogo di relax quando si necessita di uno stop dal traffico, dallo smog della città e soprattutto dalla routine quotidiana.

Altro che case a 1 euro: ecco l’offerta che lascia di stucco

Una gran bella opportunità, che qualora si abbia tempo e disponibilità (e voglia di andare fino in Bulgaria) va presa in considerazione. Anche in Italia esistono delle occasioni simili, come ad esempio quello delle case ad 1 euro, sparse in diversi punti del territorio nazionale e solitamente collocate in aree e borghi soggetti al fenomeno dell’abbandono.