Bonus matrimonio e unioni civili, fino a 2 mila euro di aiuto per gli sposi. Scopriamo i requisiti di accesso e le scadenze da rispettare.

Un regalo di nozze da 2 mila euro da parte della Regione ai futuri sposi. Ecco come ricevere il Bonus matrimonio e unioni civili.

Organizzare uno dei giorni più belli della propria vita approfittando di 2 mila euro regalati dalla Regione Lazio. No, non è un sogno dal tragico risveglio ma una realtà per tante coppie prossime al grande passo. Che si tratti di un matrimonio in chiesa oppure di un’unione puramente civile poco conta, i futuri sposi potranno richiedere ed ottenere aiuti economici dall’importo rilevante.

Il regalo della Regione Lazio

La Regione Lazio ha deciso di stanziare 10 milioni di euro per aiutare le giovani coppie che hanno deciso di sposarsi. Fino a 2 mila euro di aiuti sono previsti per chi sta organizzando il proprio matrimonio religioso o civile e, naturalmente, il viaggio di nozze. L’iniziativa si chiama “Nel Lazio con amore” e vi possono partecipare sia coppie italiane che straniere. Il Bonus si presenta come un rimborso per le spese sostenute per pagare la festa, gli abiti, il viaggio di nozze. A richiederlo possono essere tutti coloro che si uniranno in matrimonio entro il 31 dicembre 2022 a partire dallo scorso 1° gennaio 2022. In più, la misura è retroattiva con riferimento alle spese. Può essere richiesto il rimborso, infatti, per tutti i pagamenti effettuati dallo scorso 14 dicembre 2021. La domanda di Bonus matrimonio e unioni civile, poi, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2023.

Bonus Matrimonio, le spese ammesse

Le spese ammesse sono quelle effettuate per acquistare bomboniere, per noleggiare l’auto della cerimonia, per l’acquisto dell’abito e degli accessori sia dello sposo che della sposa e per l’acquisto degli addobbi floreali. Sono coperte, poi, le spese per i servizi di catering e ristorazione per un limite massimo di 700 euro; i servizi alla persona (trucco e acconciatura); il viaggio di nozze per un massimo di 700 euro; l’affitto delle sale di ricevimento o di esclusive location; i servizi di riprese e foto, intrattenimento, spettacolo e animazione e i servizi di wedding planner. Tra le spese ammesse troviamo, poi, quelle per l’acquisto delle fedi nuziali e la stampa delle partecipazioni.

Gli sposi potranno scegliere dall’elenco di spese ammissibili cinque punti di cui chiedere il rimborso fino a 2 mila euro. La domanda potrà essere inoltrata accedendo al portale della Regione Lazio ed entrando nella sezione dedicata all’iniziativa.