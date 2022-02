Vatti a fidare degli amici. I vecchi detti dei nostri nonni valgono ancora al giorno d’oggi. Il racconto che vi stiamo per fare è incredibile.

La storia che arriva dal Vicentino, da Schio precisamente, tocca due questioni italiane molto attuali: il caro bollette e la ludopatia. Il fatto viene raccontato dal Giornale di Vicenza che ha raccolto la storia di Mustaphà Laachir, noto edicolante di piazzetta Garibaldi.

Deve pagare una bolletta: si affida ad uno dei suoi amici

Per la sua abitazione ha ricevuto una bolletta del gas pari a ben 600 euro, più del doppio rispetto al solito. Un’attività come la sua, si sa, non gode di buona salute economica e si è visto costretto a chiedere di pagare in due rate.

Per assolvere alla prima, di 295 euro, si è affidato a un connazionale suo amico per non lasciare l’edicola scoperta. Era già avvenuto in passato che gli chiedesse aiuto per fatti del genere e si è fidato perché non aveva motivi per non farlo.

Non gli aveva dato solo i soldi per pagare la bolletta ma anche cinque euro in più come mancia. Quando non l’ha visto tornare con la ricevuta, è andato a cercarlo e l’ha trovato in una strada dove è solito fermarsi.

La confessione e la resa

Arrabbiato, Mustaphà convince l’amico a seguirlo fino alla caserma di via Maraschin dove, davanti ai carabinieri, lo denuncia per appropriazione indebita che il reo confesso ammette: Sì è vero, ho preso i 305 euro e li ho giocati, spero di renderli presto».

L’uomo è assai conosciuto in città e qualche anno fa si era reso protagonista di un bel gesto: trovò davanti al supermercato Famila di via XX Settembre, dove spesso staziona, un portafoglio con dentro carte di credito e documenti. E lo rese al proprietario. Non ha mai creato problemi e in tanti gli danno una mano. Purtroppo non resiste al richiamo delle vincite facili, che poi tanto facili non sono.

Mustaphà, che conosce bene il connazionale fino a definirlo “un amico” nel verbale stesso redatto dai militari, gli tende comunque la mano: «Se mi restituisce il maltolto lo perdono e ritiro la querela». Intanto la bolletta se la deve pagare per conto suo. E così le rate diventano tre e la somma, già pesante per le sue tasche, lievita.

I due “amici” si recano insieme dalle forze dell’ordine

L’amico non ha esitato a dirgli la verità: con tutti quei soldi tra le mani non ha resistito ed ha giocato tutto in Gratta e vinci. Era sicuro di riuscire a guadagnare i soldi per la bolletta più qualcosa per lui ma la fortuna gli ha voltato le spalle.

Senza scomporsi l’edicolante è andato dai carabinieri in sua compagnia: il signor Laachir lo ha denunciato per appropriazione indebita mentre il secondo ha ammesso le proprie responsabilità.

Almeno, nella tragedia, un gesto di maturità da apprezzare.

Era a conoscenza del vizio del gioco dell’”amico” – parola che torna anche nel verbale di denuncia – e da tale non vuole abbandonarlo. Appena gli restituirà i soldi, ritirerà la denuncia.

L’uomo che ha giocato tutto ha promesso di dargli il dovuto appena riceverà la pensione. È infatti titolare di un indennizzo che non gestisce però direttamente visto proprio il problema con il gioco.