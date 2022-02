Per capire chi si nasconde dietro un numero di cellulare sconosciuto basta conoscere qualche trucchetto. I call center, così, non saranno più un problema.

Numero di cellulare sconosciuto, come sapere a chi appartiene per decidere liberamente se rispondere alla chiamata o meno? Alcune app fanno proprio al caso nostro.

Squilla il cellulare, ci prepariamo a rispondere quando ci accorgiamo che il numero non è tra i nostri contatti. Il primo pensiero è “sarà un fastidioso call center” ma poi sorge un dubbio, “e se fosse una telefonata importante?”. Per evitare di perdere una comunicazione di lavoro, una chiamata dalla scuola dei figli oppure per la conferma della prenotazione di una visita medica alla fine rispondiamo a quel numero sconosciuto. E se vi dicessimo che esiste un modo per conoscere in anticipo chi si nasconde dietro alla telefonata?

Numero di cellulare sconosciuto, ora non sarà più un problema

La maggior parte delle chiamate che arrivano da numeri esterni alla nostra rubrica sono effettuate dai call center. Offerte pubblicitarie quando si è fortunati oppure tentativi di truffe e raggiri per spillare denaro quando si è vittime di malintenzionati. Per riconoscere anticipatamente il mittente della telefonata è possibile appoggiarsi ad alcuni servizi online il cui compito è identificare la provenienza del numero di telefono sconosciuto.

Una prima applicazione da valutare è TrueCaller. Si tratta di un’app molto conosciuta di semplice utilizzo. Una volta scaricata basterà autorizzare l’accesso all’App telefono in modo tale da avere la segnalazione di “seccatore” nel momento in cui si riceverà una telefonata da parte di un call center. In più si potrà leggere la provenienza della chiamata in modo tale da poter decidere di rispondere o meno.

Le app anti-seccature

Continuiamo citando Sync.Me, l’app che consente di bloccare tutte le chiamate non desiderate e di avere accesso ad un vasto database di numerazioni mobili. Oltre al riconoscimento del numero di telefono chiamante, l’applicazione offre numerose funzioni legate al proprio lavoro. Permette, ad esempio, di organizzare riunioni, di gestire l’agenda, inviare e-mail e aumentare la produttività.

I numeri di telefono sconosciuti, poi, non saranno più un problema grazie a Tellows. In questo caso parliamo di un portale in cui giungono segnalazioni da tutto il mondo sui numeri utilizzati dai call center. L’identificazione dei “seccatori” e anche dei sistemi automatizzati sarà, così, molto rapida e si potrà evitare di perdere tempo con una chiamata indesiderata.