Tutto pronto per nuovi bandi di concorso in arrivo da tre Regioni italiane. L’obiettivo non è solo il lavoro ma anche un contratto stabile.

La ricerca di un lavoro, in teoria, si basa su presupposti comuni: un indirizzo preciso, qualora si possiedano determinate competenze, e l’obiettivo di un compenso equo. Possibilmente contrattualizzato.

Non sempre è facile ottenere tutto. Anzi, per la verità non accade quasi mai che i due aspetti riescano a combinarsi. Fatto sta che alcune particolari occasioni di lavoro richiedono tempestività più che competenza o qualifiche varie. Certo, la tendenza è a ricercare delle opportunità lavorative attinenti al nostro percorso di studi, qualora ve ne sia uno. Per il resto, l’importante è che il nostro rapporto lavorativo sia regolato da un contratto, magari il più lungo possibile. La stabilità economica non dipende da molti fattori, quanto dal lavoro. L’ago della bilancia che caratterizza la nostra esistenza e che determina cosa, effettivamente, sia possibile e cosa no. Per questo una crisi come quella innescata dalla pandemia è quanto di più inaspettato potesse verificarsi.

Negli ultimi tempi si è cercato di re-incentivare il tessuto occupazionale, anche attraverso misure come la riduzione del Reddito di Cittadinanza in caso di rifiuto di un’offerta lavorativa. Provvedimenti mirati a restituire alle famiglie una migliore stabilità rispetto a quella fornita dal semplice sussidio. Sta di fatto che, ben prima della nuova crisi, il settore lavorativo italiano viveva un periodo di flessione che ha fatto sentire i suoi effetti soprattutto sui più giovani. Un andazzo che ha provocato ripercussioni sensibili nell’equilibrio fra ricambio generazionale e pensioni, quest’ultime decisamente più elevate rispetto all’indotto della forza lavoro.

Si può lavorare senza contratto? La Legge consente una sola eccezione

Lavoro con contratto indeterminato: le offerte con licenza media

Visti i tempi che corrono, avere l’opportunità di entrare in un buon posto dovrebbe essere colta al volo. Senza pensare troppo al percorso fatto fin qui, o quantomeno ripensarci avendo però una buona base per vivere nel frattempo più tranquilli. Buttare un occhio ai vari concorsi in uscita può essere sempre una buona idea. Ne esistono di tutti i tipi, da quelli riservati a laureati e diplomati, fino a quelli destinati a chi ha una semplice licenza media. Eppure, anche per costoro potrebbero aprirsi delle opportunità interessanti. Addirittura con un contratto a tempo indeterminato, visto che il ruolo non sarebbe esattamente di quelli considerati da arrangiamento.

Abruzzo

Tre Regioni suonano la carica, pronte a bandire dei concorsi destinati a chi è in possesso della sola licenzia media. L’Abruzzo, ad esempio, apre a 100 nuove risorse per la Società unica di Trasporto abruzzese (TUA), le quali verranno reclutate tramite bando di concorso già attivato. Con la promessa che non sarà l’unico a riguardare la vasta forza lavoro alla ricerca di un impiego. I vincitori saranno assunti con contratto di apprendistato professionale di 36 mesi. La scadenza del bando è il 2 marzo 2022.

Sicilia

Spazio anche alla Sicilia, con 106 impiegati per la Risorse Ambiente Palermo (RAP), l’azienda che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti. Un concorso che va ad aggiungersi al precedente di pochi mesi fa, nel quale erano stati reclutati 46 operatori. Il bando non è ancora stato pubblicato ma lo sarà a breve.

Contratto part-time oggi: quello che devi sapere per non avere sorprese

Lazio

Novità interessanti anche a Roma, dove ATAC è pronta a bandire un nuovo concorso per l’assunzione di 200 autisti, step necessario per via del pensionamento di molti attuali impiegati. L’inserimento terrà conto delle vecchie graduatorie ma anche dei vincitori del nuovo concorso, del quale al momento non si conoscono le date.