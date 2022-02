Il passaggio al digitale terrestre DVB-T2 iniziato lo scorso anno sta per completarsi. Ma quello che sta per accadere è inimmaginabile.

La data spartiacque è l’8 marzo. Dopo quel giorno tutte le emittenti nazionali e locali dovranno aver completato la migrazione dall’MPEG-2 all’MPEG-4, codec che consentirà una migliore visione grazie all’alta qualità della trasmissione.

Al di là delle questioni più strettamente tecnologiche, occorre sapere dopo l’8 marzo tutte le tv dovranno essere risintonizzate.

Nuovo digitale terrestre: una rivoluzione in arrivo

Un’operazione che si effettua con il telecomando dopo la quale alcuni canali potrebbero non essere più visibili. Dipenderà dai televisori.

Digitale terrestre, arriva il giro di boa: come cambieranno i canali

Nessun problema per quelli di ultima generazione o dotati di decoder compatibili in grado di ricevere i canali MPEG4, i proprietari di quelli più vecchi, che ricevono solo MPEG2, dovranno cercare manualmente le frequenze concesse alle emittenti per trasmettere con il vecchio codice. Il nuovo segnale non sarà ricevuto.

Dopo la risintonizzazione, ecco la lista automatica dei canali dopo l’8 marzo con le principali emittenti che occuperanno come sempre le prime posizioni di default ma trasmettendo con l’MPEG4 non visibile dunque per chi non ha tv e decoder compatabili.

Dal 10 in poi ci saranno i canali delle emittenti locali, in versione MPEG4 o MPEG2 per le emittenti locali che trasmettono ancora con il vecchio sistema. I canali nazionali MPEG2 saranno dopo il 500 dove si trovano ora gli HD. Per RaiNews24 il calendario è diverso a seconda delle regioni. In Lombardia il passaggio a MPEG4 del canale di informazioni è già avvenuto il 20 gennaio.

Nuovo digitale terrestre: penalizzate anche oltre un milione di famiglie

Secondo il report periodico sulla diffusione degli apparecchi TV in Italia della Fondazione Ugo Bordoni, 1,7 milioni di famiglie italiane circa non posseggono un dispositivo TV che riceve i canali HD e perciò non sono pronte per la transizione programmata per il prossimo 8 marzo che obbligherà gli operatori TV ad adottare la codifica Mpeg-4 (tecnologia in grado di far trasmettere i canali in alta definizione sul digitale terrestre).

Il nuovissimo Digitale terrestre è in arrivo: qual è il decoder più venduto (e il meno caro)

Il report realizzato dalla FUB con un sondaggio SWG a fine ottobre 2021, registra che 22 milioni di famiglie (il 92,8% della popolazione) sono invece già attrezzate per questo passaggio intermedio del dtt, e non avranno problemi quando i broadcaster nazionali eseguiranno il salto dal vecchio codec Mpeg-2 a quello nuovo per la maggior parte dei canali. C’è da dire che, a seconda delle scelte degli operatori TV, alcuni canali potranno rimanere in onda con la vecchia codifica, ma saranno spostati nella numerazione 500 in fondo alle liste automatiche del telecomando.

Nuovo digitale terrestre: come verificare se la Tv è compatibile

Se sintonizzando i vostri televisori sui canali 100 e 200 riuscite a vedere le una schermata con un riquadro bianco con la scritta “Test Hevc main” vuol dire che il vostro Tv è adatto alla ricezione del nuovo segnale. Non bisognerà dunque acquistare nè una nuova Tv nè un nuovo televisore. Basterà risintonizzare l’apparecchio. Se avete una Tv acquistata prima del 2015 è quasi sicuro che non vedrete nulla (dopo il 2022 visto che fino a quella data sia Rai che Mediaset che le altre aziende televisive continueranno a trasmettere col doppio segnale). Ma a quel punto allora bisogno di una nuova televisione o di un decoder. O di un’antenna over-the-air.

Centinaia di tv locali a rischio

Sono 500 le emittenti locali italiane che rischiano di chiudere a causa dello switch off al nuovo Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2. Di queste, 80 sono siciliane e hanno scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a quello del Consiglio Mario Draghi, nella speranza di ottenere un rinvio dell’entrata in funzione del nuovo standard televisivo.

La questione del refarming

Il problema più urgente è il “refarming” delle frequenze, un processo che vi abbiamo più volte raccontato e che consiste nell’obbligo per le TV di liberare le frequenze usate da anni, perché lo Stato ha venduto quelle frequenze agli operatori telefonici che le useranno per il 5G. Ci saranno meno frequenze per le stesse emittenti, quindi, e il problema sarà in parte risolto con il passaggio al nuovo codec MPEG-4, più efficiente rispetto all’attuale MPEG-2. Per farla semplice: nello stesso numero di frequenze si riescono a trasmettere più canali. Ma non basta, perché alcune emittenti restano comunque fuori e tutte le altre, comunque, dovranno affrontare costi di aggiornamento delle attrezzature che non sempre possono permettersi.

Gli editori delle emittenti siciliane escluse della transizione del sistema radiotelevisivo verso la nuova tecnologia hanno scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invocando l’Articolo 21 della Costituzione.

La lettera a Mattarella e Draghi

“Ne va della sopravvivenza del sistema informativo: la particolarissima situazione del territorio dell’Isola, per le sue condizioni orografiche e di vicinanza ad altri stati esteri – scrive Giuseppe Bianca di Video 66 Siracusa, a nome degli editori siciliani – ha creato una situazione radioelettrica estremamente sfavorevole e oltre due milioni di siciliani non potranno più ricevere il segnale della loro emittente locale preferita. È evidente che nessuna autorità può fare una cosa diversa da quella prevista dalla Costituzione”.

Un accorato appello rivolto anche al Presidente del consiglio Mario Draghi: “Cinquecento emittenti televisive private italiane di cui 80 siciliane rischiano di chiudere”.

Nuovo digitale terrestre, decoder tv gratuito e ti arriva direttamente a casa: chi ne ha diritto

“Evitare che i lavoratori finiscano sul lastrico”

“Per evitare che migliaia di lavoratori finiscano sul lastrico è necessario che il governo intervenga per mettere a disposizioni più frequenze e a costi nettamente inferiori per le locali. Diverse sono le soluzioni che potrebbero essere prese in considerazione tra queste la proroga delle attuali concessioni e la contestuale predisposizione di un nuovo bando da parte dell’Agcom per implementare lo spazio della banda, così da consentire a tutte le emittenti locali di continuare il loro lavoro di libera informazione. Le chiediamo di voler favorire l’apertura di un tavolo tecnico per evitare il rischio di una palese forzatura nell’uso della discriminante limitazione della libertà di stampa”.