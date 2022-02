La Samsung ha dato vita ad uno strumento che potrebbe essere di grande aiuto qualora ci si ritrovi ad avere a che fare con animali smarriti

La tecnologia si basa su un sistema capace di riconoscere determinati tratti dei nostri amici pelosetti. Scopriamo come funziona nel dettaglio.

Quando si accoglie in casa un animale diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia e lo si riempie di affetto come è giusto che sia. Alle volte però possono sopraggiungere degli spiacevoli imprevisti che portano all’allontanamento involontario del fido amico.

Si pensi ad una casa con giardino in cui viene lasciato erroneamente il cancello aperto o magari ad un gatto che ha nella sua indole quella di starsene un po’ per conto proprio. Il solo pensiero di non sapere dove sono, potrebbe generare dei veri e propri stati di panico. Fortunatamente la tecnologia in qualche circostanza viene utilizzata per qualcosa di utile.

Lavorare con gli animali: tante opportunità ben pagate, anche senza laurea

Animali smarriti: come funziona l’applicazione Petnow

A tal proposito la Samsung ha ideato un’applicazione ribattezzata Petnow. Grazie a questa innovazione è possibile rintracciare gli animali domestici scomparsi. Detta così può sembrare fantascienza. Eppure grazie ad un semplice sistema che sfrutta le alcune caratteristiche degli animali, è possibile localizzarli.

In pratica prendendo come esempio i cani, per rintracciarli viene utilizzata l’impronta presente sul naso. Negli esperimenti condotti ha dato un’attendibilità del 98%. Il tutto è parte del progetto C Lab di Samsung.

Dunque per la prima volta siamo di fronte ad uno strumento che potrebbe risultare decisivo qualora ci dovesse ritrovare in situazioni del genere. In generale negli ultimi anni il binomio tecnologia-animali sembra essere di grande tendenza.

Basti pensare al collare Invoxia, brevettato da una ditta francese. Al suo interno sono presenti dei sensori biometrici in grado di monitorare la frequenza cardiaca e le vie respiratorie dei nostri cari amichetti.

Animali da compagnia, dai costi all’accoglienza: i suggerimenti utili

Tornando al tracciamento degli animali, già nel 2018 la stessa Samsung si era lasciata andare all’ideazione di uno strumento di supporto, ovvero SmartThings Tracker. Un dispositivo alimentato da LTE in grado di rintracciare cani e gatti e di inviare allarmi di movimento.