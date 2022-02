Problemi di udito? Forse non sapevi che hai diritto ad un’importante agevolazione fiscale prevista dall’INPS.

Ci sono diversi casi in cui l’udito si perde durante il corso della vita. Escludendo i forti traumi, il più delle volte questo si abbassa sensibilmente col passare degli anni, ma magari non tutti da giovani sanno che in questo lo Stato aiuta i propri cittadini.

Infatti, in alcuni casi, sono previsti degli aiuti fiscali per chi ha problemi d’udito, che rappresentano dei risparmi da attenzionare. E forse non tutti lo sanno appunto, perché negli anni non si sono mai interessati a cose del genere, fino però ad iniziare ad avere serie difficoltà di ascolto.

L’agevolazione fiscale che non sapevi esistesse

Quella dell’udito è ad ogni modo una difficoltà che può pesare dal punto di vista sociale per una persona, ed è quindi giusto che anch’essa riceva qualcosa dallo Stato che in questi termini cerca di aiutare tutti. Ad esempio, la Legge 104 per chi ha il diabete è presente in Italia da diversi anni. E l’INPS può dare un aiuto anche a chi ha delle difficoltà legate al senso dell’udito.

Per chi facesse domanda, ci sono varie strade, come l’indennità di comunicazione INPS. Vale a dire un assegno pari a 260,76 euro al mese che l’Istituto elargisce per i soggetti con grave ipoacusia o sordità. Assegno assolutamente compatibile con altre indennità legate alla sordità o alla ipoacusia, come l’accompagnamento.

E poi c’è quasi sempre, nelle forme più gravi, l’acquisto oneroso dell’apparecchio acustico, con relative manutenzioni. Questi apparecchi aiutano sensibilmente il soggetto in questione, ma ovviamente costituiscono una spesa non facile per tutti da affrontare. Si parla anche di qualche migliaio di euro.

Attenzione però, perché l’acquisto di questi tipi di macchinario hanno sempre un valore di detraibilità in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sono infatti questi, degli elementi che hanno diritto di rientrare nella detrazione IRPEF pari al 19% di spesa in eccesso. Quindi basterà informarsi sulla documentazione giusta da presentare e potrete avere degli sconti importanti per questi apparecchi, grazie al modello 730/2022.