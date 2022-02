Misure legate tra di loro, che differenza c’è tra il bonus salute mentale e il bonus psicologo? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

In molti sono in attesa di poter accedere al bonus psicologo per disturbi legati alla situazione che si è venuta a creare in seguito all’impatto del Covid.

Sono ormai trascorsi due anni da quando il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze, portando con sé delle ripercussioni negative, sia dal punto di vista economico che sociale. Al fine di limitarne la diffusione, infatti, il governo ha deciso di attuare tutta una serie di misure restrittive, con sempre più persone che si ritrovano a dover fare i conti con delle gravi difficoltà.

Un momento storico difficile in cui si rivela necessario l’intervento del governo attraverso delle misure ad hoc. Tra queste si annovera proprio il bonus psicologo, che è stato di recente riproposto con un emendamento al decreto Milleproroghe. Un aiuto indubbiamente importante, che è legato al bonus salute mentale ma che allo stesso tempo è diverso. Ma come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus salute mentale e bonus psicologo, occhio alle differenze: tutto quello che c’è da sapere

Il periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere si rivela essere indubbiamente complicato. Oltre alle ripercussioni sulle relazioni sociali ed economiche, infatti, il Covid ha contribuito ad aumentare le incertezze degli italiani, con ben 6 milioni che “hanno paura di tutto”. Una situazione difficile, per cui si rivela necessario l’intervento dell’esecutivo attraverso misure mirate.

Ebbene, proprio in questo ambito, come già detto, si inserisce il cosiddetto bonus psicologo. Quest’ultimo è stato di recente riproposto con un emendamento al decreto Milleproroghe che ha superato l’esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio. Si tratto di un bonus volto a garantire un aiuto a tutti coloro che sono alle prese con disturbi conseguenti l’impatto del Covid e le politiche restrittive attuate al fine di limitarne la diffusione.

Pur essendo strettamente legato al bonus salute mentale, bisogna però sapere che il bonus psicologo è allo stesso tempo diverso. Ma come è possibile? Ebbene, per comprendere al meglio questa differenza, così come riportato da Investireoggi, bisogna partire dal presupposto che grazie all’emendamento al decreto milleproroghe è stato istituito il cosiddetto bonus salute mentale. Quest’ultimo prevede un fondo dal valore pari a 20 milioni di euro.

Ebbene, 10 milioni di questo fondo sono volti a favorire il potenziamento delle strutture del Servizio sanitario. Gli altri 10 milioni, invece, sono destinati a finanziare proprio il bonus psicologo. Quest’ultimo si presenterà come un voucher dal valore massimo pari a 600 euro e che doverà essere utilizzato per pagare, appunto, le sedute presso psicologi psicoterapeuti privati.