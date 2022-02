Nel tempo si sono trasformati in una vera e propria azienda. La privatizzazione ha cambiato il volto di Poste Italiane. Scopriamo come.

Poste Italiane rinnova la forza lavoro e punta a raggiungere 25 mila assunzioni entro il 2024.

Il piano industriale lanciato dal Gruppo lo scorso anno prevede il ricambio generazionale dell’organico e l’inserimento di nuove risorse per garantire il turnover del personale.

Ecco tutte le informazioni sui posti di lavoro Poste Italiane che saranno coperti e sulle figure cercate, e come candidarsi.

Nuovo piano strategico di Poste Italiane

A marzo dello scorso anno, infatti, il Ceo di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha presentato 2024 Sustain & Innovate, il nuovo piano strategico del Gruppo, che intende proseguire gli obiettivi di crescita anticipati dal precedente piano industriale, Deliver22. Sulla scorta del successo di quest’ultimo, infatti, la società ha programmato nuovi investimenti per sviluppare tutti i settori del business. Gli interventi pianificati permetteranno di far crescere i ricavi, disciplinare ulteriormente i costi, implementare i segmenti Corrispondenza e Pacchi e Pagamenti e Mobile, oltre che i servizi finanziari e assicurativi. Inoltre consentiranno di offrire nuovi prodotti e servizi, introdurre l’offerta di

connessione a banda larga ed entrare nel mercato dell’energia. In un’ottica di sostenibilità ambientale, inoltre, il piano punta a rendere Poste Italiane un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030.

Si tratta di obiettivi importanti e sfidanti, e per realizzarli Poste Italiane continuerà ad investire nelle risorse umane, essenziali per il successo dell’azienda. Parte degli investimenti pianificati servirà pertanto per incrementare l’organico, effettuando nuove assunzioni, e per la formazione del personale.

Prospettive occupazionali

Sono ben 25.000 i posti di lavoro Poste Italiane da coprire entro il 2024. Il piano 2024 Sustain & Innovate prevede il rinnovamento del 25% della forza lavoro, dunque il ricambio generazionale che permetta anche di introdurre nuove professionalità in azienda. Il turnover sarà garantito con l’accompagnamento all’uscita volontaria dei dipendenti vicini al pensionamento e il reclutamento di nuove risorse con competenze utili a supportare i progetti di sviluppo aziendali.

Solo lo scorso anno sono stati circa 3.400 i nuovi inserimenti effettuati da Poste e quest’anno si punta a reclutare ancora più risorse da assumere in vari ambiti. E si punta ad inserimenti stabili, con contratti a tempo indeterminato.

Poste Italiane guarda al futuro: figure richieste

Le nuove assunzioni in Poste Italiane riguarderanno diversi profili. Il programma assunzionale punterà al reclutamento di nuove figure per potenziare la rete degli uffici postali, tramite l’assunzione di consulenti finanziari, e all’inserimento di addetti per i settori recapito e smistamento, tra cui portalettere, e per le aree finance, assicurazioni e energia.

Tra le figure di maggior interesse per il Gruppo ci sono proprio i consulenti finanziari che, da qui al 2024, passeranno dagli attuali 8 mila a 10 mila, con un incremento di 2 mila unità. Per assumere queste figure Poste seguirà due canali: selezione di risorse estere e valorizzazione di risorse interne tramite appositi percorsi. Grazie ai nuovi inserimenti si potrà quindi raggiungere il rinnovo del 25% dei lavoratori previsto da piano.

Percorsi di formazione e di crescita

Il rinnovamento delle risorse umane pianificato dal Gruppo prevede, oltre ai nuovi ingressi, la riqualificazione e riconversione del personale. A questo scopo sono stati programmati 25 milioni di ore di formazione entro il 2024, da erogare tramite la Corporate University, con il supporto della open learning area e della library. I percorsi formativi riguarderanno non solo l’area tecnica e le nuove tecnologie, ma anche le competenze di base.

Mentoring e coaching: cosa vuol dire

Negli obiettivi per lo sviluppo del capitale umano di Poste Italiane rientra anche l’incremento dei percorsi di mentoring e coaching aziendali. Questi consentiranno sia di contribuire allo sviluppo delle competenze dei dipendenti che di facilitare lo scambio di conoscenze tra le diverse generazioni di dipendenti. Bisogna considerare, infatti, che in Poste lavorano oltre 120 mila persone, con un’età media leggermente superiore a 49 anni, di cui il 21% sono under 40 e il 55% sono donne. Si tratta quindi di un contesto fortemente variegato, anche dal punto di vista generazionale.

Inoltre le attività di mentoring si sono dimostrate efficaci nella gestione di situazioni di complessità organizzativa già nel pieno della pandemia. L’obiettivo aziendale, pertanto, è quello di arrivare ad avere 230 mentor interni, che potranno preparare il doppio degli allievi. La partecipazione a questi percorsi è volontaria e chi lo desidera, dopo aver frequentato un percorso formativo, può svolgere questo ruolo.

Poste Italiane: un Gruppo in grande espansione

Vi ricordiamo che Poste italiane SpA è un’azienda italiana che si occupa di servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione, di telematica pubblica, di operazioni di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio postale. Appartiene per il 29,3% al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), per il 35% a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e per le restanti quote a inve­stitori istituzionali e retail. Dal 2015 è quotata alla Borsa di Milano. Poste Italiane conta oltre 12.700 Uffici Postali sul territorio nazionale e impiega circa 125 mila dipendenti.