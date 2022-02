Oggi come oggi, nemmeno in casa ci si può permettere un Wi-Fi che non sia performante al 100%. In caso, però, esiste una soluzione rapida ed efficace.

Probabilmente, nell’era del mondo iperconnesso, non esiste cosa più detestabile di una rete Wi-Fi che non funziona velocemente. Del resto, a casa come al lavoro, la connessione è qualcosa di imprescindibile oggi come oggi.

Dalla rapidità dell’accesso al web dipendono parecchie cose. La verifica di un documento che magari è arrivato via mail, piuttosto che lo svolgimento di un’operazione su un portale della Pubblica amministrazione. O, ancora, semplicemente il dover eseguire una ricerca per un’esigenza personale, per non parlare di tutte le necessità connesse al mondo del lavoro. Parliamoci chiaro: anche in ufficio, un’eventuale interruzione del Wi-Fi potrebbe significare dover smettere di lavorare fino alla ripresa effettiva. A meno che, ovviamente, non si disponga di soluzioni alternative come il cavo ethernet, con tutte le potenziali difficoltà che ne conseguono. Magari perché il modem è troppo distante o perché non vi sono abbastanza cavi per tutti i pc.

Di qualunque problematica possa trattarsi, il Wi-Fi è oggi fondamentale. Anche perché è grazie a esso se abbiamo la possibilità di connettere a internet tutti in nostri dispositivi. Risparmiando così, ad esempio, i gigabyte del nostro telefono. Tutto bellissimo ma deve funzionare sempre. E da lui ci sia aspetta che lo faccia sempre al massimo delle sue risorse, anche perché non si tratta di un servizio gratuito. Tuttavia, non sempre le cose vanno come ci si aspetta e persino un dispositivo che riteniamo scontato potrebbe avere le sue giornate no. O, semplicemente, non riuscire a garantire gli stessi standard ovunque.

Wi-Fi lento, la soluzione a buon mercato per cavarsela in ogni… stanza

Non è raro che il segnale della rete possa essere disturbato o, quantomeno, non uniforme in tutte le aree della casa. Un difetto che può manifestarsi anche in caso di una forte copertura di fibra, magari per la disposizione degli ambienti. A ogni modo, se il difetto può essere risolvibile magari rivolgendosi all’azienda che gestisce la nostra navigazione, è anche vero che può essere utilizzato un semplice ma efficace trucco a costo zero. Particolare attenzione, come detto, va posta alla posizione del router Wi-Fi, anche se abbiamo una casa piccola. L’ideale sarebbe posizionarlo nella stanza in cui il computer o lo smartphone si usano. Spesso il problema è infatti nell’eccessiva distanza o nei muri spessi.

Inoltre, è anche vero che più dispositivi sono connessi a una stessa rete e più la velocità potrebbe essere ridotta. Ancora di più se si vive in una zona ancora non coperta dalla fibra. Un primo consiglio, in questo senso, è proteggere il Wi-Fi con una password, affinché non sia utilizzabile da latri dispositivi esterni. Ma il trucco non è questo. Qualora la frequenza abbia un limitato raggio d’azione o sia disturbata, potremmo risolvere cambiando il canale. Ossia, dopo aver aperto Chrome e digitato nella barra di ricerca gli indirizzi 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1, accedere al pannello di controllo del router. Per farlo, occorreranno user e password, dati solitamente contenuti nel manuale d’istruzione. A questo punto, basterà entrare nella sezione della configurazione e spuntare la voce del canale wireless, per poi scegliere uno di quelli proposti. A operazione conclusa, il Wi-Fi dovrebbe aver ripreso la corsa.