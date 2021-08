Il progetto della Piazza Wi-Fi gratuita aumenta di volume. E Perugia (come tutta l’Umbria) diventa il catalizzatore dei buoni risultati.

Lo hanno chiamato Piazza Wi-Fi Italia e ha un unico obiettivo: garantire una connessione gratuita nella maggior parte delle città italiane. Anche in luoghi dove, solitamente, connettersi a una rete è roba complicata. Un’iniziativa partita in sordina ma che, man mano, sembra guadagnare sempre più punti. Nel prossimo futuro, infatti, ci si potrebbe ritrovare di fronte a una rete di connessione gratuita estremamente ampia, in grado di garantire un servizio ramificato ed efficiente in numerose zone d’Italia.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo ma l’andazzo sembra quello giusto. La rete è realizzata da Tim e guidata da Infrate Italia. Un piano iniziato il 23 gennaio 2019 e che, da marzo 2020, ha visto imprimere un’accelerazione importante. In piena pandemia peraltro, quando ci si è resi conto che la connettività e un Wi-Fi perfettamente funzionante sono requisiti ormai necessari. Il risultato, provvisorio, è di 5 mila hot spot gratuiti, destinati ad aumentare. Per accedere, basterà scaricare l’app WiFi Italia, su Android o iOS. L’accesso diventerà automatico ogni volta che si cliccherà sull’icona.

Wi-Fi gratuito, le aree raggiunte dal progetto Piazza Italia

Fra le regioni più avanti con la sperimentazione c’è l’Umbria. Il digital divide si era fatto sentire piuttosto intensamente e, per questo, si è deciso di imprimere qui l’accelerata decisiva. E i risultati sembrano andare nella giusta direzione: soprattutto a Perugia, i luoghi raggiunti dall’iniziativa Piazza Wi-Fi Italia sono ormai estremamente numerosi. Di fatto, in qualunque zona della città, previa applicazione, è possibile connettersi in modo del tutto gratuito, senza gravare sulla rete del proprio telefono. Del resto, com’era stato annunciato, il progetto non coinvolge solo le grandi città.

Anzi, uno degli obiettivi era proprio rivolgere l’indirizzo verso le aree più soggette a digital divide. Ed ecco che, in una città come Perugia, il progetto ha preso piede, arrivando a coinvolgere persino alcuni mezzi del trasporto pubblico. Al momento, fra le aree più interessate dal Wi-Fi gratuito si annovera tutto il Centro storico, ma anche le biblioteche e addirittura alcune chiese e musei. Ad esempio, rientrano nell’elenco la Cappella San Severo e il Museo di Palazzo della Penna, in zona bar e chiostro interno, ma anche l’atrio del Palazzo dei Priori. Interessati anche gli uffici comunali aperti al pubblico e la Stazione di Sant’Anna. Per la serie, il Wi-Fi non ci lascia mai soli.