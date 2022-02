Tra i giornalisti più conosciuti e apprezzati del piccolo schermo, Lamberto Sposini compie oggi 70 anni.

Lontano dalle scene da oltre dieci anni, Lamberto Sposini è riuscito a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo.

Il 18 febbraio 2022 il giornalista Lamberto Sposini compie 70 anni. Un traguardo importante che festeggerà in forma privata tra l’affetto di familiari e amici. Il noto giornalista si è ritirato a vita privata dopo che nel 2011 è stato colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale.

Da oltre dieci anni lontano dalle scene, Sposini è uno dei giornalisti più conosciuti e apprezzati. Entriamo quindi nei dettagli e ripercorriamo la sua straordinaria carriera, che lo ha visto muovere i primi passi per la carta stampata, per poi approdare sul piccolo schermo, lavorando sia in Rai che per Mediaset.

Lamberto Sposini: chi è, altezza, carriera

Nome: Lamberto Sposini

Altezza: 185 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 18 febbraio 1952

Luogo di nascita: Foligno

Nato a Foligno il 18 febbraio 1952, Lamberto Sposini è alto 185 cm ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Ha cominciato a lavorare come giornalista per la carta stampata, per poi debuttare sul piccolo schermo, in Rai, nel 1979. Conduce il telegiornale regionale dell’Umbria per poi passare, nel 1981, alla rubrica Tam Tam del TG1.

Dal 1979 al 1985 Sposini ricopre il ruolo di inviato dai vari stadi, mentre nel 1986 è tra gli ideatori della trasmissione televisiva Unomattina. Il 1991 è l’anno del suo passaggio a Mediaset, dove nel 1993 diventa vicedirettore del TG5. Nel 1998 conduce con Barbara Palombelli su Canale 5 il talk show Persiane chiuse, per poi tornare al TG1 in qualità di vicedirettore.

Il 1999 vede Sposini condurre il talk show Serata TG1, mentre del 2000 ritorna al TG5 in qualità di vicedirettore vicario e responsabile della rubrica Gusto per poi diventare, nel 2005, responsabile alla supervisione del settimanale Terra!. Nel 2006 lascia la conduzione del TG5, per poi diventare il direttore editoriale per lo sport di La3.

Ma non solo, è stato spesso ospite di programmi come La vita in diretta e il Maurizio Costanzo Show. Ma non solo, ha vestito spesso i panni di opinionista del programma Domenica in… L’Arena, con al timone Massimo Giletti.

Dal 19 novembre 2007 è editorialista di Radionorba, mentre da gennaio 2008 conduce il programma d’informazione Versus. Nel settembre del 2008 ricopre il ruolo di conduttore de La vita in diretta e di giurato in Ciak… si canta! e Ballando con le stelle.

Nell’aprile del 2011 Sposini viene improvvisamente colpito da un ictus, seguito da emorragia cerebrale. Ricoverato d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la riduzione dell’emorragia. Si è quindi ritirato a vita privata e da anni non appare più sul piccolo schermo.

Lamberto Sposini: vita privata, ex, moglie, figlie

Per quanto riguarda la vita privata, Lamberto Sposini è convolato a nozze quando aveva appena 18 anni, per poi diventare poco dopo papà di Francesca. In seguito si è sentimentalmente legato a Sabina Donadio, che lo ha reso padre per la seconda volta, di un’altra figlia di nome Matilde. La storia tra Lamberto Sposini e Sabina Donadio si è poi conclusa, con l’ex moglie che ha continuato nel corso degli anni a rendersi cura dell’ex marito.

Come dichiarato nel corso di un’intervista all’Adnkronos da Massimo Giletti, infatti: “Lamberto non è stato mai abbandonato. La sua ex moglie Sabina Donadio, madre della seconda figlia, sta facendo un lavoro straordinario. Lo sostiene, gli sta vicino, lo accudisce. La sua vita è stata completamente stravolta dalla malattia di Lamberto e da questi anni di dolore. Un esempio di devozione e amore. Andrò a Milano anche per ringraziarla personalmente“.

Lamberto Sposini: guadagni e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di protagonisti particolarmente noti e apprezzati del piccolo schermo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Lamberto Sposini. A tal proposito, in base a quanto riportato in un articolo su Corriere CE del 14 Febbraio 2009, si parlava di cachet pari a 600 mila euro annui.

In base a quanto riportato da Missione Risparmio, invece, Lamberto Sposini avrebbe percepito un cachet pari a 250 mila euro all’anno. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.