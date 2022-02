Max Biaggi propone un’iniziativa che catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati di moto. Chi è pronto a passare una giornata con il campione del mondo sulla pista di Austin?

Sei volte campione del mondo, Max Biaggi torna in pista con una proposta imperdibile per gli appassionati di modo. Solo cinque fortunati potranno vivere un sogno, vediamo come.

Max Biaggi ha deciso di entrare nel Circuito delle Americhe con la sua Aprilia RSV4 1100 Factory e di invitare cinque fortunati a passare un’intera giornata con lui sulla pista di Austin. Il sei volte campione del mondo attendeva questo momento da molto tempo e finalmente è arrivato. L’esperienza di preannuncia unica e coinvolgerà alcuni appassionati del mondo delle moto che potranno imparare da Biaggi trucchi di guida sotto la sua supervisione. La proposta arriverà via e-mail, come rinunciarvi? Attenzione a gioire troppo presto, l’indimenticabile avventura ha un costo e anche piuttosto elevato.

Auto, obbligo di scatola nera: quando scatta e quali sanzioni si rischiano

Max Biaggi, i dettagli dell’incredibile opportunità

L’Aprilia Racers Days sarà l’occasione da sfruttare per poter incontrare e raccogliere i consigli di Max Biaggi. L’iscrizione prevede la partecipazione ad una sessione di test ride utilizzando uno degli ultimi modelli di Aprilia. Le opzioni sono Tuono V4, RSV4, RS 660 & Tuono 660. Ogni iscritto potrà scegliere la moto preferita e vivere la pista. La quota comprende, poi, il pranzo, le bevande durante tutta la giornata e la fotografia gratuita del track day.

Meccanico, un lavoro in evoluzione costante: ecco quanto può guadagnare il professionista dei motori

Il programma prevede la suddivisione in tre gruppi di 20 minuti ogni ora a seconda del livello di guida del partecipante. Lo spazio sarà limitato, dunque, per consentire a tutti di vivere pienamente l’esperienza secondo i propri ritmi, di provare ogni macchina desiderata e di girare su piste poco affollate. Partner dell’Aprilia Racers Days sarà Pirelli. Ogni moto monterà, infatti, gli pneumatici Diablo Rossa Corsa Corsa II.

Altre indicazioni da conoscere

L’Official Safety Sponsor sarà anche quest’anno Dainese che fornirà l’abbigliamento tecnico di ultima generazione. Parliamo di un’azienda leader nella protezione sia per il motociclismo che per tutti gli sport dinamici. Ad ogni tappa, Dainese presenterà maestri sarti che progettano e creano l’abbigliamento ideale per motociclisti e sportivi. Saranno a disposizione dei partecipanti per proporre prove e consulenze. In più, alcuni professionisti dei D-Store Dainese mostreranno le tute D-Air ideali sia per donne che per uomini.

In conclusione, l’avventura con a fianco Max Biaggi si rivelerà esaltante. Il campione del mondo sarà in aula e in pista per dare consigli e mostrare tecniche di guida. Inoltre, fornirà un programma di allenamento e darà un regalo commemorativo a tutti i partecipanti. Il tutto al costo di 5 mila euro.