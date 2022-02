Quanto ha guadagnato Elisabetta Canalis per lo spot sulla Liguria a Sanremo 2022? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Non c’è Sanremo senza polemica! Quest’anno a finire nel mirino è uno spot sulla Liguria che ha visto come protagonista Elisabetta Canalis.

La 72esima edizione del Festival di Sanremo, che ha attirato l’interesse di una grande fetta di pubblico, è giunta ormai da qualche giorno al termine. Come ogni anno a finire al centro dell’attenzione sono i vari protagonisti, a partire dal conduttore Amadeus, passando per in cantanti in gara, fino ad arrivare alle conduttrici. Allo stesso tempo, come spesso accade, non mancano le polemiche che proseguono anche a distanza di tempo. Ne è un chiaro esempio la polemica che vede come protagonista Elisabetta Canalis.

Pur non avendo ricoperto il ruolo di conduttrice dell’ultima edizione del Festival, infatti, la showgirl è comunque apparsa sugli schermi degli italiani grazie ad uno spot per la Liguria proprio in occasione di Sanremo 2022. Una campagna turistica che non è passata inosservata, soprattutto per via del cachet che Elisabetta Canalis si è portata a casa. Ma quanto ha guadagnato? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Elisabetta Canalis, quanto ha guadagnato per lo spot sulla Liguria a Sanremo 2022: le cifre

Per il terzo anno consecutivo, come noto, a condurre il Festival di Sanremo è stato Amadeus. Al suo fianco, in veste di co-conduttrici, abbiamo visto Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Oltre ai vari protagonisti che hanno calcato il palco dell’Ariston in occasione della 72esima edizione della kermesse canora, a finire al centro dell’attenzione si annovera Elisabetta Canalis. La nota showgirl, infatti, è apparsa sugli schermi grazie allo spot “La mia Liguria“, trasmesso proprio in occasione della nota kermesse canora.

A destare qualche perplessità il fatto che la showgirl, di origine sarda, abbia raccontato l’amore per il territorio ligure dal suo appartamento di Los Angeles. Una questione che non è passata inosservata, tanto da diventare oggetto di un’interrogazione in Consiglio regionale. Ma quanto ha guadagnato Elisabetta Canalis per girare questo spot?

Ebbene, a fornire una risposta in merito ci ha pensato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che, rispondendo a un’interrogazione di Ferruccio Sansa, così come riportato dall’Ansa, ha dichiarato: “Lo spot ha avuto un ascolto medio di 10 milioni di telespettatori, è andato in onda per la prima volta al Festival di Sanremo nell’ambito di una campagna promozionale complessiva del valore di 204 mila euro“.

Per poi aggiungere: “È stata individuata come primo testimonial Elisabetta Canalis per un importo complessivo di 100 mila euro. Questi costi parametrati al pubblico che ha visto il Festival di Sanremo valgono lo 0,01% per contatto, una delle campagne pubblicitarie migliori che ricordo nella mia ventennale esperienza nelle tv commerciali“.