Ottenere la cancellazione dei debiti pregressi è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

In caso di sovraindebitamento è possibile ottenere, in determinate circostanze, la cancellazione dei debiti.

La vita, lo sappiamo bene tutti, è ricca di imprevisti e in alcuni casi può capitare purtroppo di ritrovarsi a dover fare i conti con situazioni particolarmente complicate, che finiscono per avere un impatto non indifferente sulle nostre finanze personali. Basti pensare al Covid che ormai da due anni a questa parte continua ad avere delle ripercussioni sia dal punto di vista sociale che economico.

Sempre più famiglie riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a sostenere le varie spese quotidiane. In tale ambito, pertanto, interesserà sapere che, in determinati casi, è possibile ottenere la cancellazione dei debiti in caso di sovraindebitamento. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Debiti, ottenere la cancellazione è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di vedere assieme che è possibile difendere i risparmi di una vita dal pignoramento. Ebbene, proprio in tale contesto è bene sapere che, in determinati casi, è possibile ottenere la cancellazione dei propri debiti. Ma come fare e soprattutto in quali circostanze?

Ebbene, questo è possibile grazie alla cosiddetta esdebitazione che si presenta come una misura destinata alle persone che, senza colpa, si ritrovano nella condizione di sovraindebitamento. Grazie a questa procedura, quindi, chi è assolutamente indigente viene liberato da tutti i debiti.

In particolare se una persona non dispone delle possibilità economiche per pagare i creditori e non è presumibile che ciò avvenga nel breve periodo, allora è possibile richiedere ottenere dal giudice la cancellazione dei debiti.

A tal fine, inoltre, è necessario che il debitore sia meritevole, ovvero che non sia implicato in casi di frode o dolo. Ma cosa succede ai creditori? Quest’ultimi non si vedono riconoscere alcuna utilità, salvo la possibilità di godere di eventuali redditi o beni che dovessero eventualmente pervenire al debitore nei quattro anni successivi all’esdebitazione.

L’obbligo, infatti, torna in essere se nei quattro anni seguenti vengano registrate delle entrate di denaro tali da consentire il pagamento dei debiti in una misura pari almeno al 10%. Per finire ricordiamo che l’esdebitazione può essere concessa solo una volta. Per questo motivo chi ha già beneficiato di tale misura non può effettuarne nuovamente richiesta.