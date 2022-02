I rincari colpiscono anche i conti correnti. Con l’aumentare dei costi legati al bancomat e al prelievo si ipotizzano conseguenze sui conti dei contribuenti.

Le amare novità continuano a piovere nel 2022. I cittadini sono alle prese con aumenti in diversi settori e quello bancario non fa eccezione. Come evitare di dilapidare i risparmi?

Non c’è tregua per i contribuenti. I rincari sono diventati una pessima costante nelle vite di ognuno di noi e non accennano ad arrestarsi. Le bollette di luce, gas e acqua terrorizzano gli italiani; il carburante è alle stelle e acquistare pane, paste e materie prime sta diventando un lusso da concedersi. Il contesto è tragico e mentre si attendono mosse efficienti da parte del Governo indirizzate a tutti i cittadini si assiste ad un rialzo che colpirà bancomat e conti correnti. Finora, famiglie e pensionati hanno subito un aumento generale compreso tra il 7 e il 14% ma tale percentuale è destinata ad aumentare in previsione del rialzo del canone del bancomat.

Conti correnti, i rincari colpiscono le famiglie

AltroConsumo ha comparato oltre 400 conti correnti e rilevato che l’Indicatore dei costi complessivi annuo è salito del 14% in un anno per i correntisti con operatività media e del 13% per le famiglie con operatività media. Si tratta, rispettivamente, di un aumento fino a 41 euro per meno di 189 operazioni all’anno e di 34 euro fino a 228 operazioni all’anno. I rincari non hanno colpito solamente i più giovani. Si registrano, infatti, rialzi dell’1% e pari a zero per i conti online.

Gli aumenti sembrerebbero essere legati alla scelta delle banche di aumentare di circa 1 euro il costo del canone annuo del bancomat oppure di aumentare le carte di credito con un 7,4% in più oppure di introdurre il versamento di contanti ai supermercati. Inoltre, anche i costi dei bonifici sono aumentati di circa l’8,8% mentre le operazioni telematiche in generale hanno subito un aumento del 5,26%. Le cifre di riferimento sono tra i 40 centesimi e i due euro a cui aggiungere importi supplementari come quello previsto, ad esempio, per un bonifico istantaneo.

Come risparmiare?

Una soluzione ai numerosi rincari legati ai conti correnti potrebbe essere quella di rivolgersi alle challenger bank. Parliamo di banche che consentono l’accesso ai servizi telematici da mobile azzerando i costi o perlomeno abbattendoli. Questi istituti non hanno filiali fisiche oppure online. Offrono servizi telematici tramite app e smartphone e stanno catturando l’attenzione di numerosi utenti, soprattutto dei più giovani. Spesso le nuove banche teck di appoggiano a quelle tradizionali per il deposito di denaro o per le operazioni burocratiche necessarie per poter operare. In Italia le challanger bank più interessanti sono Tinaba, Buddybank, Soldo e Hype.