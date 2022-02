In un periodo di rincari, è essenziale sapersi orientare tra le offerte gas febbraio 2022. Ecco quali sono le migliori.

Le offerte gas febbraio 2022 certamente non mancano e ciascuna di esse ha caratteristiche degne di nota. La nostra recensione sulle proposte di Eni, Enel, Iren, Edison e NeN.

In un periodo come questo, dominato dai rincari per una vasta pluralità di beni di prima necessità e non solo, è assai importante sapere scegliere le tariffe gas più convenienti. La questione è pratica e quotidiana: occorre individuare un modo per evitare che i rialzi trasformino le bollette in un salasso senza precedenti.

Due le possibili contromisure: da un lato, saper gestire i consumi in modo intelligente o oculato e, dall’altro, è preferibile passare ad un’offerta in grado di seguire le proprie esigenze di consumo, ma con un costo accettabile, anche in considerazione della delicata fase sul piano delle uscite economiche per milioni di famiglie.

Di seguito vogliamo fare il punto su quelle che, alla luce delle nostre analisi, ci appaiono come le migliori offerte gas febbraio 2022. Ciò al fine di sgomberare il campo da possibili dubbi e compiere così una scelta ponderata. Ecco i dettagli delle offerte Edison, Enel, Eni, Iren e NeN.

Offerte gas febbraio 2022: come funziona Edison Web Gas?

“Attiva subito, solo online, l’offerta web Edison più competitiva e 100% green: prezzi della materia prima bloccati per 12 mesi e spesa annua più bassa del mercato tutelato”, con queste chiare parole il fornitore presenta in sintesi Edison Web Gas ai potenziali nuovi clienti.

Aderendo a questa proposta, si potrà contare sull’attivazione gratis con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione della fornitura e nessun intervento al contatore. E il contratto Edison è online, grazie alla sottoscrizione dell’offerta via web (non è più necessario aspettare l’invio del contratto firmato).

La bolletta con Edison è digitale, giacché viene ricevuta dal cliente direttamente via e-mail. Altro aspetto interessante è rappresentato dal pagamento da c/c senza dover fare la fila alle poste e dunque impiegare molto tempo per versare quanto dovuto.

Da sottolineare che i prezzi si riferiscono alla sola materia prima gas, IVA e imposte escluse. Inoltre i prezzi non includono i costi di commercializzazione pari a 90 €/punto di riconsegna/anno (IVA e imposte escluse) e 0,02 €/Smc fissi ed invariabili per 12 mesi. Ciò è chiaramente indicato nella pagina web ufficiale dell’offerta Edison Web Gas.

I passaggi da seguire per contestare un conguaglio bolletta luce e gas

Edison Web Gas: le caratteristiche in sintesi

Ricapitoliamo le caratteristiche clou di quest’offerta, onde avere un quadro sintetico dei vantaggi che consentono di includere questa proposta tra le migliori offerte gas febbraio 2022:

Prezzo: 0,69 €/Smc;

Spesa mensile: 87,6 €/mese;

Prezzo fisso 12 mesi;

Attivazione online;

Domiciliazione e bolletta web;

EdisonRisolve incluso.

Da notare che la spesa mensile è calcolata con un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

In questo periodo di incertezza e di rincari, appare assai interessante la proposta di prezzo congelato per 12 mesi di Edison Web Gas. Infatti tale fattore può fare la differenza e consentire di risparmiare per diverso tempo. Tanti altri elementi giocano a favore di Edison Web Gas tra cui l’attivazione via web, la bolletta web e la gestione digitale, l’energia sostenibile ed EdisonRisolve.

Proprio quest’ultimo servizio merita di essere chiarito di seguito: esso consiste in un beneficio compreso nel prezzo della fornitura gas, che assicura assistenza telefonica h24 e un’ora di intervento gratuito da parte di un tecnico specializzato.

Come funziona E-Light Gas di Enel?

Non passa inosservata neanche l’offerta di Enel per febbraio, ossia E-light gas. Si tratta dell’offerta web di Enel Energia che blocca il prezzo della componente materia prima gas per 24 mesi. La tariffa comporta il pagamento con la domiciliazione bancaria e la bolletta tramite email.

Come appena accennato, grazie ad E-Light Gas di Enel il cliente può scegliere un’offerta tutta digitale e si ha il prezzo della componente materia prima gas bloccato per i primi due anni.

Si può aderire E-Light Gas di Enel se si proviene da un altro fornitore o se si deve riattivare un contatore disattivato (subentro). Mentre come specificato dal fornitore nel proprio sito web, non è possibile aderire ad E-Light Gas se invece si vuole cambiare intestazione (voltura) o attivare un nuovo contatore (prima attivazione).

Nella sezione del sito web Enel, riservata a questa offerta, è ben evidenziato: il contratto è chiaro e senza trappole. Infatti il prezzo si riferisce alla sola componente materia prima gas, escluse IVA e imposte. A seguito dei primi due anni, Enel Energia potrà aggiornare le condizioni economiche dandone comunque comunicazione per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza.

Laddove il cliente non intenda accettare le nuove condizioni economiche proposte potrà effettuare il recesso dal contratto avvalendosi di un nuovo fornitore. Le condizioni economiche dell’offerta sono valide fino al 3 maggio 2022.

Ricordiamo altresì che aderire a questa che è una delle migliori offerte gas febbraio 2022, è facile. Infatti sono sufficienti i seguenti elementi a portata di mano:

Il proprio codice fiscale;

Il codice PDR (per la fornitura di gas naturale);

La lettura del contatore;

L’IBAN, in caso di richiesta addebito bolletta sul proprio conto corrente.

Il nuovo cliente otterrà il kit contrattuale con il canale scelto (via mail o per posta). In ipotesi di prima attivazione o subentro, per completare l’attivazione sarà necessario inviare la modulistica allegata, correttamente compilata e la copia di un documento di identità in corso di validità.

Bollette luce, il semplice trucchetto per risparmiare oltre 400 euro

Perché è conveniente E-Light Gas di Enel

Ricapitoliamo le caratteristiche clou di quest’offerta, onde avere un quadro sintetico dei vantaggi che consentono di includere questa proposta tra le migliori offerte gas febbraio 2022:

Prezzo: 0,79 €/Smc;

Spesa mensile: 95,3 €/mese;

Prezzo bloccato 24 mesi anni;

Bolletta web e domiciliazione bancaria obbligatoria;

App ad hoc di Enel Energia.

Da rimarcare che la spesa mensile è calcolata con un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

Con l’app del fornitore, il cliente è libero di tenere tutto sotto controllo e gestire in autonomia la propria fornitura. La bolletta digitale fa parte di un’offerta 100% digitale e consente di ricevere le bollette in modo smart, gratuito e sostenibile. Mentre i pagamenti digitali semplificano la vita al cliente, che può pagare in modo sicuro e rapido. La bolletta arriva online ogni due mesi e si può pagare tramite addebito diretto o avviso di pagamento.

Infine, con riferimento a questa offerta, ricordiamo che il cliente può iscriversi a EnelPremiaWow, ossia un programma fedeltà che include coupon, concorsi e premi.

Offerte gas febbraio 2022: come funziona Eni Link Gas?

Altresì degna di nota è l’offerta di Eni, denominata Link Gas. Si tratta di un’offerta web di Eni, per le utenze di casa di gas metano. Fino a qualche tempo fa erano a disposizione due distinte tariffe per i clienti domestici: Link Basic e Link Plus mentre ora è disponibile un’unica tariffa Link, attivabile sul web.

Attenzione a questo dettaglio: si può attivare l’offerta solo se si ha una fornitura attiva gas con un altro fornitore. Per procedere con l’attivazione sarà necessario fornire il codice IBAN.

Da notare che con la domiciliazione bancaria e la bolletta via email lo sconto è significativo: infatti attraverso la gestione dei servizi online (domiciliazione su conto corrente e bolletta web), vi sarà uno sconto digitale del 10% per 2 anni. Link è quindi assai conveniente per quei clienti che intendono gestire l’utenza in selfcare, vale a dire in totale autonomia.

In particolare, la bolletta digitale (Webolletta) permette di visualizzare la bolletta online sia da pc che da smartphone. Per farlo sarà prima necessario compiere una registrazione in My Eni sul portale web. Dopo sarà possibile accedere al proprio account in ogni luogo.

Eni consente anche di rettificare la bolletta prima della sua data di scadenza e avvisa, con SMS e/o e-mail con 10 giorni di anticipo, della sua emissione, senza alcun costo ulteriore.

Il fornitore mette altresì a disposizione l’app a costo zero per iPhone e Android, con cui si può gestire l’utenza a distanza da smartphone o da un tablet. Con l’app si può visualizzare e pagare la bolletta, compiere l’autolettura dei consumi, tenere sotto controllo i pagamenti e l’andamento dei consumi in ogni momento e luogo.

ENI Link Gas, le caratteristiche in sintesi

Ricapitoliamo le caratteristiche clou di quest’offerta, onde avere un quadro sintetico dei vantaggi che consentono di includere questa proposta tra le migliori offerte gas febbraio 2022:

Prezzo: 0,77 euro/smc;

Spesa mensile: 92,5 euro al mese;

Sottoscrizione rapida: tutto online o al telefono gratuitamente e in pochi minuti, con l’aiuto di un operatore;

Nessuna interruzione: cambio fornitore con disdetta da parte di Eni al posto del nuovo cliente, senza stop alla fornitura;

Nessun vincolo: il passaggio all’offerta implica il cambio in ogni momento, nel caso il cliente non sia soddisfatto;

Solo online -10% : attraverso Link online il cliente risparmia il 10% per i primi 24 mesi sui corrispettivi gas rispetto al valore dei corrispettivi della Link listino base;

: attraverso Link online il cliente risparmia il 10% per i primi 24 mesi sui corrispettivi gas rispetto al valore dei corrispettivi della Link listino base; Sconto Digitale: si ottiene un ulteriore 10% di sconto sui corrispettivi per 24 mesi se il cliente attiva Bolletta Digitale e addebito su c/c;

si ottiene un ulteriore 10% di sconto sui corrispettivi per 24 mesi se il cliente attiva Bolletta Digitale e addebito su c/c; Sconto dal secondo anno : ulteriore e pari al 20% sui corrispettivi gas;

: ulteriore e pari al 20% sui corrispettivi gas; Praticità dell’offerta: il cliente è libero di gestire la propria fornitura online, in modo facile e veloce grazie all’app per iOS e Android;

Assistenza dedicata: in caso di richiesta informazioni sulle soluzioni Eni o in ipotesi di imprevisto, a disposizione c’è un servizio di assistenza attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00, telefonando al 800.900.700.

Da notare che la spesa mensile è calcolata con un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

Ricordiamo che inoltre che, per aderire a questa proposta che rientra certamente tra le migliori offerte gas febbraio 2022, il conto corrente può essere anche intestato ad un’altra persona, differente dall’intestatario dell’utenza. In detta ipotesi si dovrà indicare anche i dati anagrafici, il nome, il cognome ed il codice fiscale, dell’intestatario del conto.

Da notare che anche questo gestore compie dei passi in avanti verso la sostenibilità ambientale. Infatti ENI finanzia progetti di conservazione forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2, prodotta nell’ambito del consumo domestico.

Offerte di febbraio 2022: come funziona Iren Quick Gas Web?

Molto interessante è anche l’offerta gas di Iren, denominata Quick Gas Web. Detta offerta è caratterizzata dall’attivazione esclusiva online, RID bancario e bolletta web.

Il prezzo della tariffa gas è il più conveniente praticato da Iren, e resta bloccato per 12 mesi. E’ proprio vero: l’offerta in oggetto blocca il prezzo della componente energia per un anno e aiuta il cliente a tenere sotto controllo le bollette. Per quanto riguarda lo specifico dei contratti gas, invece, il prezzo del gas al metro cubo è pari a 0,558 €/Smc.

Attenzione però al seguente dettaglio: l’offerta è valida fino al 28 febbraio 2022 ed è dedicata ai nuovi clienti Iren. Invece, per i già clienti, il cambio piano ha un costo di 15 euro una tantum.

Il servizio Iren, con le sue tariffe gas, assicura la comodità di gestire le proprie utenze direttamente via web, senza alcun intervento tecnico, nessun costo per il passaggio verso il mercato libero, con la stessa regolarità e qualità del servizio nel corso del tempo e il rimborso del deposito cauzionale alla fine del contratto.

Iren Quick Gas Web, le caratteristiche in sintesi

Ricapitoliamo le caratteristiche clou di quest’offerta, onde avere un quadro sintetico dei vantaggi che consentono di includere questa proposta tra le migliori offerte gas febbraio 2022:

Prezzo: 0,55 €/Smc;

Spesa mensile: 77,6 €/mese;

Prezzo bloccato per 1 anno;

Nessuna spesa di passaggio al mercato libero;

Nessun costo aggiuntivo.

Da notare che la spesa mensile è calcolata con un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

Mettersi in contatto con il fornitore, onde discutere nel dettaglio dell’offerta ed eventualmente sceglierla, è molto semplice. Infatti, basta lasciare il proprio numero telefonico, per essere ricontattato rapidamente da un esperto che illustrerà l’offerta più idonea alle proprie esigenze.

Ecco perché Iren, nella pagina relativa all‘offerta in questione, ricorda di tenere a portata di mano i seguenti documenti: bolletta gas; documento di riconoscimento (es. carta di identità); indirizzo di posta elettronica; il proprio codice Iban, nel caso si scelga come metodo di pagamento l’addebito sul conto corrente.

Bitcoin, anche la Russia va verso la regolamentazione

Come funziona NeN Special 48?

Chiudiamo la nostra panoramica delle migliori offerte gas febbraio 2022 con quella che ci appare una delle più vantaggiose, se non la migliore. Stiamo parlando di NeN Special 48, l’offerta per la fornitura di gas ad uso domestico di NeN.

Si può definire vantaggiosa in quanto il fornitore si avvale di una comunicazione trasparente ed è caratterizzata da un abbonamento a rate smart sempre identiche. Prima di elaborarlo, NeN, domanda la bolletta e, sulla scorta dei reali consumi, propone un preventivo annuale e lo suddivide in 12 bollette prestabilite. Perciò per il cliente non vi sono brutte sorprese in termini di costi in bolletta.

Alla fine del primo anno, il calcolo è svolto nuovamente ed aggiornato. In ipotesi fosse necessario compiere un conguaglio, la cifra è distribuita nelle rate successive.

Da notare altresì che nella tariffa, sono inclusi anche tutti i servizi digitali di gestione e l’assistenza clienti.

Ma l’attività del fornitore NeN non è rivolta alla sola clientela. Appare opportuno ricordare che obiettivo di NeN è altresì preservare e tutelare l’ambiente, compensando le emissioni di CO2 e investendo nei progetti di LifeGate. Ci riferiamo a Nyagatare Safe Water Project, che prevede la riparazione e la manutenzione di pozzi inutilizzabili, e a Energy efficiency, Joint Implementation, il quale favorisce una nuova tecnologia chiamata “No-Till” che abbassa la quantità di gas liberato durante la coltivazione.

Per chi non lo sapesse, LifeGate è una società benefit, considerata il punto di riferimento della sostenibilità e si avvale di una community di oltre 5 milioni di persone interessate e appassionate ai temi correlati alla sostenibilità.

Perché è conveniente NeN Special 48

Ricapitoliamo le caratteristiche clou di quest’offerta, onde avere un quadro sintetico dei vantaggi:

Prezzo: 0,57 €/Smc;

Spesa mensile: 70 € €/mese;

Rata mensile fissa per un anno;

Prezzo bloccato 3 anni;

Energia 100% Green;

Zero costi aggiuntivi;

Concorso a premi.

In particolare, la spesa mensile è quantificata a titolo di esempio con un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

Da notare inoltre che i costi di gestione del contatore, di trasporto, gli oneri di sistema, le imposte e l’IVA sono inclusi nel prezzo finale stimato, assicurando una spesa chiara per ciascun mese. Nen permette inoltre di abbattere i costi di attivazione con la procedura di sottoscrizione via web e di azzerare i costi di emissione delle bollette, con l’invio via email della fattura e con l’iter di addebito sul c/c bancario, postale o su carta di credito.

Ma attenzione a questo importante dettaglio: NeN cambierà tariffa il 23 febbraio 2022. Perciò è consigliabile affrettarsi nella scelta, se si intende passare a Special 48 gas per bloccarla per 3 anni.

I motivi dei rincari

Dopo questa analisi sulle migliori offerte gas febbraio 2022, appare opportuno domandarsi quali sono le cause dell’aumento così marcato dei prezzi del gas. Vero è che sono distinti gli elementi i quali, nell’ultimo lasso di tempo, hanno inciso con forza sul caro-prezzi.

Anzitutto, l’aumento della domanda legato ad un inverno piuttosto rigido, e la ripresa del mercato dell’energia a seguito dei crolli patiti durante il periodo più duro della pandemia.

Da notare che il boom dei costi non attiene soltanto alla situazione italiana: tutto il continente è afflitto dal problema dell’aumento del costo del gas, e questa situazione si sta protraendo ormai da diversi mesi.

In concreto, aumenta la domanda ma decresce l’offerta, facendo sì che le materie prime diventino più preziose e perciò più costose. Il problema della diminuzione delle forniture è centrale: il calo è stato imposto dai principali fornitori europei, ossia Russia e la Norvegia. Ambo i paesi si confrontano con una rilevante diminuzione della propria produzione, e di riflesso delle esportazioni.

C’è poi da non dimenticare il fatto che la nostra penisola è assai legata ai quantitativi di importazione di gas naturale, tanto che è giusto definire che l’economia italiana è tra le più penalizzate su questo specifico piano. E c’è da contare anche il fattore inflazione, che è destinata a salire ancora nel corso dell’anno

Il ruolo della Russia nella crisi del gas

Parlare di migliori offerte gas febbraio 2022 significa altresì fare il punto almeno in sintesi, su una questione che sta incidendo pesantemente sulle economie del continente.

Vero è che lo scorso gennaio le forniture russe di gas all’Europa si sono ridotte del 40% rispetto alle previsioni, anche per effetto della situazione geo-politica con l’Ucraina, recuperando di poco negli ultimi giorni. In tema di mercato del gas, la Russia è paese oligopolista se si considera che il 50% delle importazioni extra-europee verso l’Unione Europea viene dal paese con capitale Mosca.

Negli ultimi mesi è stato sotto gli occhi di tutti l’aumento del pezzo del gas, il quale ha avuto ripercussioni pesanti sui costi della produzione industriale e sulle bollette per le utenze domestiche.

Ma è altrettanto vero che il prezzo in Europa appare in calo negli ultimi giorni, con le forniture dalla Russia in ripresa da alcuni giorni.