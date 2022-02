I vertiginosi aumenti della bolletta luce degli ultimi mesi hanno fatto scattare l’allarmismo tra i contribuenti. C’è però un modo per risparmiare

A tal proposito è molto importante un modulo che solo determinate categorie di persone possono ottenere. Ecco tutti i passaggi da seguire per poterlo ottenere.

Il problema degli spropositati aumenti delle bollette della luce, accomuna un po’ tutti gli italiani. Qualcuno però può risolvere in parte il problema ed evitare di pagare in maniera spropositata.

Stiamo parlando dei nuclei familiari in cui sono presenti persone con disabilità. In questi casi i consumi e di conseguenza i costi mensili sono più alti per via dell’utilizzo di strumenti di supporto per le patologie.

Bolletta luce: il certificato dell’ASL che può arginare i rincari

Per effetto di ciò sia per loro che per le persone che se ne prendono cura hanno diritto a delle particolari agevolazioni. Come è ben noto chi ha la possibilità di usufruire della Legge 104 ha accesso ad una notevole gamma di benefici, soprattutto in termini di sgravi fiscali.

In questo specifico caso, grazie al certificato ASL che riguarda gli individui che necessitano di determinati strumenti di supporto per la malattia (come ad esempio carrozzine elettriche, sollevatori e affini) è quindi possibile abbattere in buona parte i costi in bolletta.

Per chi ne dispone l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha in serbo un bonus elettrico, che riduce in maniera proporzionale la cifra riportata in fattura.

L’importo del sussidio è variabile e va da un minimo di 180 euro ad un massimo di 670 euro e viene stabilito una volta che viene presentata la domanda, a cui deve essere allegato il modulo B (che riguarda proprio la richiesta del bonus) e la certificazione che attesti le gravi condizioni di salute.

Dunque niente modello ISEE come è richiesto nella maggior parte dei casi analoghi. Bastano le suddette info e naturalmente quelle relative all’utenza elettrica, come il Codice POD e la potenza della fornitura.