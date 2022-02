Nessuno vorrebbe pagare tanto per le utenze, come per esempio la bolletta del gas, ma ci sono più modi per risparmiare.

Le bollette bisogna pagarle, altrimenti ovviamente non avremmo i servizi di cui godiamo. Ma se ci sono metodi per risparmiare, perché pagare così tanto? Ad esempio, spesso è molto alta la bolletta del gas, ma ci sono appunto dei piccoli appunti da seguire, se non si vuol spendere tantissimo.

Abbiamo saputo cosa si rischia a non pagare in tempo una bolletta del gas, ma non andare in difficoltà economica per farlo, dopotutto è un po’ l’obiettivo di tutti. Tra l’altro, ci si sono messi anche gli aumenti nell’ultimo periodo a rendere tutto meno facile, con i cittadini praticamente terrorizzati dalle imposte, soprattutto appunto del gas.

I trucchi per ridurre la bolletta del gas

E così se c’è un modo per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica, qualcosa la possiamo fare anche per non svenarsi e ricevere il gas. Sicuramente fanno la differenza gli impianti di riscaldamento ed i tubi dell’acqua. Questi non devono essere datati, e monitorare anche termosifoni e caldaie non sarebbe male. E poi bisogna ricordare la temperatura della caldaia. Essa, andrebbe sapientemente regolata in modo da avere comunque una casa calda, ma senza eccessi.

Sembra una sciocchezza, ma pure gli infissi fanno la loro parte. Alcune delle nuove proposte sono a conservazione termica, riescono quindi a lasciare il calore in una stanza, senza necessariamente tener accesi i riscaldamenti per molto tempo. L’alternativa per infissi meno “giovani”, è porre adesivi sotto in modo da non far passare spifferi d’aria, fastidiosi.

Ed è proprio all’interno della casa con i nostri gesti che eviteremo di spendere necessariamente molti soldi per pagare queste bollette. Per esempio, è molto importante non far scappare in diversi modi il calore da ogni singola stanza. Ad esempio, far scaldare i vestiti o addirittura asciugare i vestiti su un termosifone, non fa entrare calore nel resto della camera. Ed anche il ricambio d’aria è una cosa importante. Siamo noi quindi a poter decidere realmente quanto pagare nella bolletta del gas, nonostante i rincari.