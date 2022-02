Risparmiare decine di euro sulla bolletta della luce è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Il denaro non basta mai e per questo motivo può rivelarsi utile sapere come fare a risparmiare decine di euro sulla bolletta della luce.

Il Covid ha influito, e continua purtroppo a influire, in modo negativo sulla vita di tutti noi, per via delle conseguenze sia dal punto di vista sociale che economico. Sempre più persone, a causa delle minori entrate, si ritrovano a riscontare delle serie difficoltà nella gestione del bilancio famigliare. Se tutto questo non bastasse, a peggiorare la situazione ci si mette il preoccupante aumento dei prezzi.

Proprio in tale ambito, pertanto, può rivelarsi utile volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio, in modo tale da avere qualche euro in più a cui attingere in caso di necessità. A tal fine, pertanto, è bene sapere che prestando attenzione ad alcuni accorgimenti è possibile ottenere un notevole risparmio sulla bolletta della luce. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bolletta della luce, risparmiare decine di euro è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Il preoccupante aumento delle bollette non può passare di certo inosservato e per questo motivo è bene sapere come fare per poter risparmiare. Ebbene, proprio in tale ambito è bene sapere che a giocare un ruolo particolarmente importante sono le fasce orarie.

Il prezzo dei consumi, infatti, è bene ricordare, non è uniforme, bensì differisce a seconda della richiesta di energia. Proprio per questo motivo è opportuno sapere quali siano le fasce in cui è possibile spendere meno soldi, contribuendo in questo modo a salvaguardare il proprio bilancio famigliare. Entrando nei dettagli è possibile scegliere tra le seguenti tariffe:

Multioraria . Quest’ultima prevede tre fasce orarie a seconda del momento della giornata o del giorno della settimana: F1, fascia di punta, è quella in cui prezzo è più alto e va dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19, escluse le festività nazionali. F2, fascia intermedia, riguarda i giorni che vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 8 e dalle ore 19 alle 23, sempre escluse le festività nazionali. F3, fuori punta, è quella più conveniente e riguarda tutti i giorni dalle 24 alle 7, il sabato, la domenica e i giorni festivi.

. Quest’ultima prevede tre fasce orarie a seconda del momento della giornata o del giorno della settimana: Bioraria . Come è possibile intuire dal nome prevede solamente due fasce, ovvero: F1, quella più costosa, viene applicata tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19. F2 e F3, concerne invece i consumi svolti nelle altre ore della giornata.

. Come è possibile intuire dal nome prevede solamente due fasce, ovvero: Monoraria. Può essere applicata solamente con il contratto di maggior tutela ed è rivolto a coloro che ancora non possiedono il contatore elettronico. Il prezzo è uguale a qualsiasi ora e per questo è particolarmente vantaggiosa per coloro che utilizzano molta energia nel corso della giornata.

Come abbiamo potuto notare, quindi, prestare attenzione alle ore e al giorno in cui decidiamo di attivare gli elettrodomestici è molto importante, in quanto in questo modo è possibile risparmiare un bel po’ di soldi sulla bolletta della luce.