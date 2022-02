“Adotta una bolletta” è l’iniziativa di solidarietà volta ad aiutare economicamente gli anziani in difficoltà. Scopriamo come è nata e come funziona.

Sara Funaro, assessore all’Educazione e al Welfare, è artefice di un’interessante idea solidale, “Adotta una bolletta”. A Firenze l’iniziativa sta spopolando e presto verranno coinvolte tante altre città.

Firenze è una città ricca di arte, di scorci meravigliosi, di persone allegre e di buon cibo. Ora possiamo dire che è anche una città regina di solidarietà. L’assessore all’Educazione e al Welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, ha proposto un’iniziativa fuori dagli egoistici schemi a cui siamo abituati. Si chiama “Adotta una bolletta” e ha lo scopo di aiutare le persone economicamente più fragili in un periodo di eccessivi rincari. La proposta è stata accettata e condivisa da un numero considerevole di persone e si spera che il progetto di solidarietà venga attivato in tante altre città italiane così come sta accadendo in varie parti del mondo.

“Adotta una bolletta”, la solidarietà è iniziata

Ai fiorentini è stato chiesto di aiutare e loro hanno detto “sì”. Il Comune ha coinvolto i cittadini e la risposta positiva non si è fatta attendere. L’obiettivo è sostenere gli anziani soli e fragili che non riescono a sostenere gli aumenti di luci, gas e acqua. Numerose donazioni sono arrivate in poco tempo e l’assessore Sara Funero ringrazia caldamente le persone che hanno dimostrato e dimostreranno tale generosità.

In un’intervista, la Funero ha sottolineato come il caro bollette sia una problematica particolarmente sentita dal Comune. Il Sindaco ha fin da subito cercato di sensibilizzare i fiorentini spegnendo le luci dei monumenti e di Palazzo Vecchio. Poi l’attenzione si è rivolta alle persone sole schiacciate dagli aumenti superiori al 50%.

Chi sono i destinatari dell’iniziativa

Firenze è una città “anziana”. Il 27,6% della popolazione è over 65 con un aumento di tre punti percentuali in 20 anni. L’assessore riferisce la presenza di circa 96 mila persone sopra i 65 anni, 35 mila dei quali risultano essere in condizioni di difficoltà economica. Si tratta degli over 80, persone che vivono da sole e che in molti casi non hanno appoggi di alcun tipo.

“Adotta una bolletta” si rivolge propria alla fascia debole della popolazione, a coloro che devono ricorrere a servizi assistenziali e di beneficienza per sopravvivere. Firenze da tempo si interessa a questa problematica aiutando dalle 4 alle 6 mila persone all’anno. Ora è il momento di gestire i rincari in bolletta e per raggiungere l’obiettivo è stato chiesto l’aiuto dei fiorentini. La Fondazione Montedomini ha reso noto l’IBAN a cui inviare le donazioni che aiuteranno gli anziani soli e fragili. Le 27 cifre sono IT22L0335901600100000141309 e la causale è il nome dell’iniziativa.