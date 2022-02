Uno stipendio basso di circa mille euro non impedirà di vivere una vita di soddisfazioni. Basta conoscere alcune direttive che permetteranno di risparmiare senza troppe privazioni.

Una retribuzione mensile di mille euro consente di vivere con serenità senza rinunciare continuamente a qualcosa se si seguono specifici consigli.

Viviamo anni di difficoltà economica, anni in cui la ricerca di un posto di lavoro ben retribuito rappresenta un’utopia per tanti giovani. Spesso ci si deve accontentare di trovare un’occupazione a tempo determinato oppure di partecipare ad uno stage dopo l’altro. Un contratto di apprendistato, in questo periodo, per molti è un sogno che si realizza soprattutto se si riceve una retribuzione mensile. Quando le circostanze sono avverse, infatti, ogni piccola possibilità è da cogliere al volo. Sta ad ogni persona, poi, trarre il meglio dalle occasioni e agire per costruire un futuro più solido e, soprattutto, economicamente migliore. Uno stipendio di mille euro al mese può sembrare una goccia nel mare ma se sfruttata al meglio quella singola goccia può riempire una bottiglia.

Stipendio basso di mille euro, i consigli di risparmio

La prima distinzione da compiere quando non si hanno entrate economiche rilevanti è tra spese fisse e spese aggiuntive. I costi fissi si riferiscono alle soddisfazioni di prima necessità legate all’alimentazione, all’igiene e all’abitazione. Si tratta, dunque, di spese a cui non è possibile rinunciare se si desidera vivere dignitosamente. Quello che si può fare, invece, è cercare di ammortizzare tali costi dividendoli con un’altra persona. Che si tratti di un partner, di un amico o dei genitori poco importa. L’obiettivo è dividere le spese fisse per risparmiare quando si paga l’affitto oppure quando si fa la spesa al supermercato. Solitamente, ad esempio, le offerte alimentari riguardano le confezioni più grandi, quelle formato famiglia. In due o più, poi, si eviteranno gli sprechi e la gestione della casa sarà più semplice.

Allo stesso modo, la convivenza consente di dividere le bollette di luce, gas e acqua che in periodo di pesanti rincari come quello che stiamo vivendo sembra essere fondamentale per non finire con il conto in rosso. Trovare la migliore offerta attiva e cambiare fornitore, poi, potrebbe essere una strada giusta verso il risparmio.

Mai più privazioni

Facendo un rapido calcolo che include un affitto di circa 500 euro al mese, le bollette di importo variabile e la spesa alimentare che varia dai 200 ai 300 euro al mese e dividendo per due il totale approssimativo di 1000/1.100 euro si ottiene come risultato 500 euro circa. Questa è la somma che si può dedicare alle spese aggiuntive, quelle non necessarie per la sopravvivenza dignitosa ma per la salute psico-fisica. L’obiettivo risparmio, però, non deve essere tralasciato.

Si vuole cenare con il delivery oppure in un locale? Online è possibile trovare sconti consultando siti e app come The Fork oppure Groupon. Si desidera rinnovare parte del guardaroba? Anche in questo caso la tecnologia consente di risparmiare scaricando le app di vendita di abbigliamento e accessori usati in ottime condizioni. E’ possibile sia acquistare ad ottimi prezzi che vendere per ottenere un guadagno aggiuntivo. Insomma, anche con mille euro al mese è possibile vivere senza grandi privazioni e togliersi qualche sfizio.