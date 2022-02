Le casalinghe possono ottenere un assegno mensile esentasse dall’importo variabile in caso di problemi di salute. Scopriamo quali sono i requisiti da soddisfare e come inviare domanda all’INAIL.

Un assegno da 120 euro in su in caso di infortunio domestico. Vediamo quando l’INAL eroga il trattamento e a quali condizioni.

Nelle famiglie la distribuzione dei compiti può essere equa tra i componenti oppure riservata ad un solo membro. Le casalinghe si occupano della casa, dei figli, delle pulizie e dell’alimentazione. Sono in continuo movimento e pensano al benessere dei familiari trascurando spesso il proprio. In mezzo a tante cose da fare può capitare di agire frettolosamente e farsi male. Gli infortuni in ambito domestico, infatti, sono più frequenti di quanto si pensi e le conseguenze possono essere anche molto gravi. A tal proposito, è utile sapere che l’INAIL eroga un assegno esentasse dall’importo superiore a 120 euro alle casalinghe che presentano specifiche condizioni clinico-sanitarie.

Casalinghe, quali tutele possono richiedere

Le casalinghe non hanno un contratto di lavoro pur riservando gran parte della giornata al soddisfacimento dei bisogni di altre persone. Non hanno retribuzione, ferie pagate né permessi da richiedere e spesso sono ingiustamente chiamate a trascurare le proprie passioni e necessità in virtù di una generosità innata e pretesa. Possono vantare, però, delle tutele al pari dei lavoratori. Citiamo la pensione senza contributi, il Bonus casalinghe oppure altre tipologie di pensione a cui accedere.

In caso di infortunio, poi, una casalinga può richiedere un assegno esentasse erogato dall’INAIL. Per presentare domanda occorre aderire ad una campagna assicurativa rivolta a persone di età compresa tra 18 e 67 anni che si occupano – chi più chi meno – della famiglia e della casa. Parliamo delle casalinghe, dei lavoratori stagionali, degli studenti, dei disoccupati e di chi sta in cassa integrazione. Il costo della sottoscrizione è di 24 euro all’anno e la rendita è compresa tra 119,23 euro e 1.454, 07 euro. L’importo dipenderà dalla percentuale di inabilità riconosciuta. In generale, l’assegno viene erogato con percentuali comprese tra il 16 e il 100%.

Come presentare la domanda

Per sottoscrivere la copertura assicurativa e per richiedere l’erogazione del trattamento in caso di infortunio domestico occorre rivolgersi all’INAIL. Le procedure possono essere svolte telematicamente accedendo al portale dell’ente. Per la prima sottoscrizione occorrerà compilare una modulistica con i propri dati personali e stampare il bollettino da pagare oppure corrispondere l’importo direttamente online. In caso di infortunio, invece, occorrerà inviare all’INAIL tutta la documentazione pertinente in modo tale che l’ente possa svolgere i dovuti accertamenti prima di acconsentire alla richiesta di erogazione dell’assegno esentasse per le casalinghe.