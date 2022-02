Per richiedere bonus e agevolazioni dedicati alle famiglie nel 2022 è indispensabile l’ISEE. L’indicatore è l’elemento imprescindibile per ottenere l’erogazione delle somme spettanti.

I contributi previsti dal Governo sono erogati, nella maggior parte dei casi, solo in seguito al riconoscimento della situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è lo strumento nelle mani del Governo e del Fisco per conoscere la situazione reddituale e patrimoniale di ogni famiglia italiana. In base al valore ottenuto con un apposito calcolo, verrà stabilito il diritto di accesso alle misure. Bonus e agevolazioni nel 2022 si potranno ottenere solamente dopo aver dichiarato il proprio ISEE. Di conseguenza è consigliabile procedere fin dall’inizio dell’anno con il calcolo dell’indicatore in modo tale da non perdere alcuna occasione di risparmio. Reddito di cittadinanza e Assegno Unico Universale sono due esempi dell’importanza di richiedere o rinnovare il proprio ISEE per ottenere importanti contributi. Vediamo come procedere.

Bonus e agevolazioni, senza ISEE si può dire addio

Il modello ISEE è indispensabile per richiedere bonus e agevolazioni dedicate alla famiglia nel 2022. L’aggiornamento può essere effettuato scegliendo tra modalità differenti. La prima strada consente di fare domanda direttamente dal portale online dell’INPS, accedendo tramite identità digitale e seguendo tutti i passaggi previsti dalla procedura.

Un’alternativa è rivolgersi ad un patronato o ad un CAF oppure a centri di assistenza, supporto e consulenza. Prima di iniziare, indipendentemente dalla modalità scelta, occorrerà compilare e inoltrare la DSU. Parliamo della Dichiarazione Sostitutiva Unica in cui indicare i componenti del nucleo familiare, i redditi e i patrimoni, le giacenze medie dei conti correnti, la presenza di contratti di affitto o mutui, le targhe delle macchine di proprietà e ogni forma di investimento attiva.

Quando inviare l’ISEE per l’accesso alle misure

Oltre alla documentazione completa da fornire per ottenere l’ISEE è importante sapere quando inviare domanda dell’Indicatore in modo tale da poter richiedere bonus e agevolazioni per le famiglie. L’aggiornamento potrà essere richiesto in ogni momento dell’anno ma ha una scadenza fissa, il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Ciò significa che procedendo con il calcolo nel mese di novembre, per esempio, l’ISEE avrà validità solo per un mese e volendo continuare ad ottenere l’erogazione di un bonus ad anno nuovo occorrerà procedere ulteriormente con l’aggiornamento nel mese di gennaio. Di conseguenza, è chiaramente preferibile inoltrare richiesta di ISEE nei primi mesi dell’anno in modo tale da non doverci più pensare nei successivi undici o dodici mesi.