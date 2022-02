Esenzione ticket sanitario, come procedere per sapere se si ha diritto oppure no? Patologie, reddito o età, quando si paga e quando si è esenti.

L’esenzione dal pagamento del ticket sanitario viene riconosciuta per malattie croniche, patologie rare, reddito non elevato, età o invalidità. Scopriamo come sapere se è un proprio diritto o meno.

Il cittadino può ottenere esenzioni parziali o totali con riferimento al pagamento del ticket sanitario. La Legge, infatti, prevede che con il sussistere di specifiche condizioni si possa evitare di corrispondere gli importi richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale oppure Regionale per effettuare alcune prestazioni ed esami. Le citate condizioni sono di differente tipologia e devono essere riportare su un certificato che la Asl del territorio di appartenenza riconosce al richiedente. Per sapere se l’esenzione è stata riconosciuta e in quale forma è possibile seguire varie strade.

Esenzione ticket, come sapere se si è esenti dal pagamento

Per capire se si è esenti dal pagamento del ticket sanitario è possibile intraprendere diverse strade. La prima prevede che il cittadino consulti la certificazione rilasciata dalla Asl al momento del riconoscimento dell’esenzione. La certificazione, infatti, riporta il codice e il tipo di esenzione assegnata.

In alternativa, il cittadino può contattare o consultare l’Asl territoriale che ha effettuato la visita e stabilito il diritto o meno all’esenzione oppure può accedere al portale della propria regione ed entrare nella sezione “Fascicolo Sanitario”. All’interno si trova l’elenco telematico delle esenzioni attive per la propria persona e la motivazione dell’esenzione stessa. Ricordiamo che l’accesso al portale è consentito solo con l’inserimento delle credenziali.

Altri metodi di verifica

Un’ulteriore strada da percorrere per sapere se si ha diritto o meno all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario prevede l’accesso al Sistema TS mediante apposito sito di riferimento. All’interno si trova, infatti, l’elenco degli assistiti a cui è stata riconosciuta l’esenzione ma unicamente per motivazioni legate al reddito.

Infine, per sapere se è stata riconosciuta l’esenzione è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale.

Esenzione ticket, i codici

E’ importante sapere se l’esenzione è stata approvata così come è fondamentale conoscere il tipo di esenzione. Ne esistono diverse. La prima ha codice E01 ed è riservata ai soggetti di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 anni con reddito annuo inferiore a 36.151,98 euro. Con il codice E02, invece, si riconoscere l’esenzione ticket ai disoccupati e alle loro famiglie con reddito non superiore a 8.263,31 euro oppure 11.362,05 se coniugati. Per ogni figlio, poi, occorre calcolare 516,46 euro in più.

Il codice E03 si rivolge ai titolari di assegno sociale e ai familiari a carico; il codice E04 ai titolari di pensione minima con più di 60 anni e reddito inferiore a 8.263,31 euro o 11.362,05 se coniugati (più 516.46 euro per ogni figlio a carico). Sono riconosciute, poi, le esenzioni per patologie rare (ogni malattia ha un codice di esenzione differente), per malattie croniche e per l’invalidità.