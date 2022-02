Avete perso o ancora peggio hanno rubato la vostra carta Postepay Evolution? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa fare per evitare di perdere soldi.

Ormai sempre più persone utilizzano la carta Postepay Evolution che offre la possibilità di effettuare molte operazioni in modo facile e veloce.

Purtroppo può capitare a tutti di perdere il portafoglio o ancora peggio essere vittime di un furto. Una situazione indubbiamente poco piacevole, soprattutto considerando l’eventuale danno arrecato dalla perdita di documenti e soldi, sia in contanti oppure carte. Tra queste si annovera proprio la Postepay Evolution.

Tra le carte più diffuse e utilizzate, sono in molti a temere le possibili conseguenze derivanti dallo smarrimento della propria carta Postepay Evolution. Ebbene, proprio in tale ambito, pertanto, è bene sapere cosa fare per evitare di perdere soldi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Postepay Evolution persa o rubata? Ecco cosa fare per bloccare la carta

Qualche tempo fa abbiamo parlato di una truffa ai danni di molti titolari di carte Postepay che si sono ritrovati a dover fare i conti con degli addebiti non autorizzati. Oltre alle truffe online, però, si ricorda sempre di prestare particolare attenzione anche alla carta materiale.

Proprio quest’ultima, infatti, può capitare purtroppo di perderla oppure, ancora peggio, che venga rubata. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, pertanto, è bene sapere cosa fare per bloccare la carta in questione. Un’operazione di per sé semplice e veloce, che permette di evitare di dover fare i conti con delle gravi conseguenze.

Ebbene, per bloccare la propria carta Postepay, in base a quanto si evince dal sito di Poste Italiane, bisogna contattare tempestivamente il numero verde 800.00.33.22 dall’Italia o + 39.02.82.44.33.33 dall’estero. Il servizio è attivo 24 ore su 24, con la chiamata che è gratuita. Ma non solo, bisogna sporgere denuncia alle autorità competenti.

In seguito è quindi possibile recarsi presso qualsiasi ufficio postale portando con sé la denuncia per richiedere e ottenere una nuova carta. In alternativa è possibile richiedere una nuova carta anche chiamando al numero verde poc’anzi citato. La carta sostitutiva, quindi, verrà inviata direttamente a casa.

Chiamando al numero verde indicato, quindi, è possibile bloccare definitivamente la carta. In alternativa è possibile bloccarla temporaneamente, in modo tale da impedire che qualcuno la possa utilizzare. In quest’ultimo caso si deve effettuare l’accesso tramite applicazione, andare su Impostazioni e cliccare su On in corrispondenza della voce Blocco temporaneo.