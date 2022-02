Quanto guadagna un infermiere in Italia e qual è la retribuzione per i colleghi all’estero? Scopriamo gli stipendi medi nel 2022 per capire se è il momento di preparare le valigie.

Germania, Francia USA, le retribuzioni per gli infermieri superano gli stipendi italiani toccando cifre elevate. Alcuni importi lasceranno a bocca aperta.

Una delle professioni più ricercate durante la pandemia è stata quella dell’infermiere. In un momento di emergenza totale, di ospedali intasati e di turni infiniti, le assunzioni sono aumentate vertiginosamente sia nelle strutture pubbliche che private. Gli straordinari hanno permesso di poter avere a fine mese retribuzioni elevate ma ora che la calma sta tornando, quanto guadagna in media un infermiere in Italia? E all’estero?

Quanto guadagna un infermiere in Italia

La retribuzione di un infermiere in Italia si aggira intorno ai 1.400 euro pur variando in base alla struttura in cui si presta servizio, se in forma pubblica o privata. In generale il range da considerare è compreso tra 1.200 euro e 2 mila euro (all’apice della carriera). In base al livello di inquadramento, infatti, lo stipendio varia così come previsto nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Si parte dal livello D con retribuzione annua di 23.074,40 euro per arrivare fino al Livello D6 con reddito annuale di 27.990,10 euro.

Lo stipendio in Germania

Un infermiere che si trasferisce in Germania, è in attesa di sostenere l’esame di lingua e non ha riconosciuta la laurea guadagna 1.400 euro netti al mese per 28 ore di lavoro settimanali. Dopo aver sostenuto l’esame e aver conseguito la laurea l’importo aumenterà fino a toccare i 1.900/2.000 euro al mese. Ricordiamo che gli ospedali in Germania forniscono agli infermieri alloggi a costi ridotti e le spese sono incluse. Per definire correttamente quanto guadagna un infermiere in Germania, poi, occorre considerare la variazione di retribuzione a seconda del reparto specialistico in cui si è impiegati.

Una Terapia Intensiva permetterà di avere un importo maggiore così come sono previste maggiorazioni per i reparti di Psichiatria, Oncologia o Medicina Nucleare.

Quanto si guadagna in Francia e negli USA

Spostandoci in Francia, nel 2022 un infermiere guadagnerà in media 1.600 euro all’inizio della carriera arrivando a 1.800 euro prestando servizio anche di notte e nei giorni festivi. Le cifre cambiamo spropositatamente andando a lavorare negli Stati Uniti. Un infermiere può arrivare a guadagnare in media 77 mila dollari all’anno (più di 67 mila euro). In generale il range di riferimento è compreso tra 55 mila e 111 mila dollari all’anno.