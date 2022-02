Mercato del lavoro, quali sono i lavori più richiesti del 2022? Ecco in cosa è bene essere specializzati per quest’anno.

Oggi, bisogna sapersi reinventare in mille modi, per non perdere contatto col mondo del lavoro. I giovani soprattutto, con il precariato che c’è in giro, sono tenuti ad aggiornarsi sempre e persino avere più sbocchi aperti.

I più bravi, sono infatti alla continua ricerca di corsi di formazione, specializzazioni e quant’altro possa servire per avere più possibilità. Ebbene, Linkedin, ha studiato per capire quali saranno lavori e specializzazioni più richiesti del 2022.

Disoccupato a un passo dalla pensione: le soluzioni anti-beffa

Lavori più richiesti: ne sai fare uno?

Il mercato del lavoro è pieno di posti vacanti ma anche di insidie. Però non tutti sono specializzati in qualcosa e chi lo è, in questo o quel settore è un passo avanti. Intanto, attenzione anche ad accettare un contratto di lavoro determinato perché anche lì ci possono essere insidie. Il mercato poi, già difficile, ha anche subito gli effetti della pandemia ed oggi è ancora più difficile rimettersi al passo.

LinkedIn Economic Graph è il nome della ricerca di Linkedin. La società ha valutato i lavori più in crescita e per questo che anche nel 2022, hanno più possibilità di essere più richiesti dai datori. I campi in cui è meglio essere specializzati sono essenzialmente tre: hi-tech, finanza, sostenibilità. Su tutte, ci sono le specializzazioni in creazione di infrastrutture digitali come robotics engineer, machine learning engineer, cloud architect e data engineer.

Hilton assume: occasione d’oro per giovani senza esperienza e non solo

Subito dopo, lavori legati alla sostenibilità come sustainability manager, consulente di data management, e sul lato finanziario banker, data scientist e clinic manager. Le aziende cercano anche recruiter, mentre i lavori di back-end developer e il client manager vanno forte nel campo commerciale. Molto semplice il punto di vista di chi studia il fenomeno per Intoo, una società di Gi Group, specializzarsi in qualcosa è di per sé molto importante, ma riqualificarsi continuamente è fondamentale per non rimanere fuori dal mercato del lavoro.

Alessandra Giordano, Employability Director di Intoo ha spiegato al Sole24Ore: “Oggi le aziende si trovano a rivedere il tema dell’occupabilità dei propri dipendenti per cogliere la piena ripartenza; nonostante i ritmi vorticosi e l’urgenza delle trasformazioni”. Con la ripartenza, ci saranno di nuovo posti di lavoro liberi.