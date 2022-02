Hilton, al via le assunzioni per lavorare in hotel. Si cercano giovani senza esperienza e professionisti da inserire nell’organico. Volete scoprire come approfittare di questa occasione unica?

Hilton Worldwide, la nota catena americana di alberghi, ha annunciato l’apertura delle selezioni per cercare candidati da assumere sia in Italia che all’estero.

Hilton vanta hotel in 119 Paesi nel mondo e una schiera di 166 mila dipendenti. Riuscire ad entrare a far parte di una realtà consolidata come quella del noto gruppo alberghiero sarebbe il segno di un forte cambiamento nella propria vita. In Italia, infatti, la catena di hotel rientra nella top 10 dei migliori posti di lavoro. Fortunatamente, è reale la possibilità di lavorare presso un albergo del gruppo dato che ci sono numerose posizioni aperte che attendono candidature tra cui selezionare i fortunati “vincitori”. Scopriamo quali ruoli professionali e non sono ricercati e come inviare il curriculum vitae.

Hilton seleziona candidature

Le offerte di lavoro del gruppo si rivolgono sia a giovani senza esperienza che a professionisti di specifici settori. Le posizioni aperte non mancano e i requisiti da soddisfare sono pochi ma necessari. Tra i ruoli da coprire risultano particolarmente numerosi quelli di cameriere, cuoco e aspiranti bartender. Seguono receptionist, portieri notturni e supervisori. Tra i professionisti ricercati citiamo ingegneri per la manutenzione e manager che si occuperanno della gestione di conferenze o delle rooftop bars.

Altre candidature possono essere inviate per essere assunti come aiuto cuoco, pasticceri, facchini, sarte o guardarobieri. I giovani senza esperienza possono proporsi, poi, per stage nell’area cucina oppure nel settore del marketing e delle vendite. Come stagisti si potrebbe lavorare alla gestione del front office, al mantenimento della struttura o alla gestione dei cibi e delle bevande.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Le posizioni aperte sono numerose. Il possibile candidato deve solamente scegliere il ruolo che meglio si addice alle proprie competenze o al profilo professionale ed inviare il curriculum vitae. In alternativa è possibile condividere il profilo Linkedin. L’inoltro della candidatura può avvenire entrando nella sezione “Lavora con Noi” presente sul portale dell’Hilton oppure accedendo al sito di Lavoro e Turismo ed entrando nella sezione “Formazione e Notizie”.

Passando la prima selezione si verrà contattati per un Recruiting Day, un colloquio virtuale che avverrà in videochiamata il 24 febbraio 2022 oppure il 4 marzo 2022. I tempi, dunque, sono ristretti. E’ il momento di preparare un ottimo curriculum, chiaro e completo, e di inoltrare la candidatura per la posizione aperta preferita.