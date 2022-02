Andiamo a scoprire quando verrà corrisposta la Naspi febbraio 2022 agli aventi diritto. Cosa bisogna fare per sapere la data esatta

Decisivo in tal senso è il giorno della presentazione della domanda inerente l’indennità di disoccupazione da parte dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro.

Febbraio è ormai entrato nel vivo. Molti cittadini al momento in disoccupazione sono in fermento in attesa di ricevere la Naspi prevista per il mese in corso. Per capire quando arriverà è importante comprendere la data di presentazione della domanda.

Inoltre bisogna tener conto di un altro importante aspetto, ovvero che dal 1 gennaio 2022 è ripartito il meccanismo di riduzione della prestazione. Era stato sospeso per tutto il 2021 a causa della crisi economica generata dal Covid-19. In pratica la Naspi si riduce del 3% a partire dal 4 mese di fruizione.

Naspi febbraio 2022: le date previste per i pagamenti

Per conoscere la data esatta della corresponsione del pagamento si dovrà attendere la notifica di avvenuta erogazione sul proprio fascicolo previdenziale reperibile sul sito dell’Inps.

Il beneficiario può verificare lo stato della pratica nella propria sezione personale accedendo con codice Pin, Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei servizi. Una volta effettuato l’accesso non resta che cliccare sull’icona “i miei avvisi” e in seguito sulla sezione inerente gli avvisi di pagamento.

A quel punto ci si ritroverà di fronte alla notifica con l’avviso di erogazione Naspi e l’indicazione dell’importo lordo. Tornando alle date di trasmissione della prestazione il range è fissato tra il 10 e il 21 febbraio in base alla presentazione della domanda.

Si rammenta che la suddetta indennità riguarda solo ed esclusivamente coloro che hanno perso involontariamente il lavoro. Quindi chi ha dato le dimissioni non può per nessun motivo avanzare questo genere di pretesa.

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito la cancellazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione. L’altra grande novità riguarda l’estensione della Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative. Qualora si trovassero attualmente in questa condizione, non dovrebbero fare altro che aspettare il loro “turno”.