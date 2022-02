Grazie alla prossima beta di iOS sarà finalmente possibile utilizzare l’iPhone come un Pos senza la necessità di avere un hardware aggiuntivo

Inizialmente la novità sarà introdotta in esclusiva solo negli Stati Uniti per poi arrivare in Europa entro la fine dell’anno.

I progressi tecnologici dell’iPhone sono sempre più numerosi e soprattutto repentini. Un aspetto che negli anni ha consolidato la leadership dello strumento della casa di Cupertino, che ormai catalizza l’attenzione degli utenti a livello mondiale.

L’ultima novità in ordine di tempo, riguarda i pagamenti, per cui l’iPhone d’ora in avanti sarà un validissimo alleato. Grazie ad un aggiornamento di iOS in arrivo in versione beta, lo smartphone più celebre al mondo potrà essere utilizzato alla stregua di un Pos.

iPhone come un Pos: ecco le nuove modalità di pagamento

Saranno infatti abilitati ad accettare pagamenti tramite carte di credito e di debito contactless e altri portafogli digitali senza il supporto di nessun altro hardware. Una vera e propria svolta, che nel giro di poco tempo potrebbe portare alla sparizione dei Pos.

Un semplice “telefono” potrebbe prendere il posto dello strumento bancario di cui ormai nessun genere di esercizio commerciale può fare a meno. Per ora la società di Cupertino ha fatto sapere che la funzione “Tap to Pay” per ora sarà resa disponibile alle piattaforme di pagamento e agli sviluppatori di app per integrarsi nelle loro app iOS in modo da offrire l’opzione di pagamento ai clienti aziendali.

Ergo, i commercianti potranno accettare pagamenti dai loro avventori chiedendo semplicemente di avvicinare il dispositivo elettronico ad un altro adibito a riscuotere il pagamento.

Andando nello specifico gli iPhone che godranno dell’intelligente innovazioni saranno quelli dal modello XS in poi. L’apposita app apparirà in default una volta scaricato l’aggiornamento iOS.

Si parte dalla prossima primavera negli USA in virtù dell’accordo tra Apple e Stripe Inc. In Europa e negli altri continenti il nuovo metodo di pagamento è atteso per la fine del 2022.