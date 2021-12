I clienti del supermercato Esselunga possono vincere un iPhone 13 grazie al Concorso di Natale. Vediamo come partecipare per non lasciarsi sfuggire l’allettante occasione.

Esselunga ha pensato ad un regalo di Natale straordinario per i suoi clienti. Parliamo di 16 mila occasioni di vincita di un iPhone 13, uno dei gioiellini della Apple. Lo smartphone è un sogno per tante persone che desidererebbero più di ogni altra cosa poter scartare lo smartphone il prossimo 25 dicembre. Come rinunciare, dunque, all’opportunità di non spendere nemmeno un euro – se non quelli per la spesa – per avere tra le mani il device il cui costo supera gli 800 euro?

Come partecipare al Concorso di Natale di Esselunga

Lo scorso giovedì 9 dicembre è iniziato il Concorso di Natale di Esselunga. Il termine ultimo legato alla partecipazione sarà il 24 dicembre. Tempo sufficiente, dunque, per poter augurarsi di vincere l’iPhone 13. Basterà essere in possesso della Carta Fidaty per ricevere ogni 30 euro di spesa oppure ogni 50 punti fragola una cartolina composta da sei riquadri. Grattando su questi riquadri si avrà l’occasione di vittoria qualora si trovassero tre loghi identici che rappresentano il dispositivo. E’ possibile vincere anche un altro premio, le bottiglie di spumante brut Contadi Castaldi (ci sono in palio 208 mila bottiglie). Uno spumante produzione Franciacorta, elegante e dalla fragranza raffinata, dal colore paglierino con riflessi verdognoli e sentori di tiglio, pesche, agrumi e pepe verde.

Ritornando agli amati iPhone, con Esselunga è possibile vincerne 16 mila di cui mille al giorno. Si tratta del modello da 128 giga byte disponibile nei colori blu, galassia e mezzanotte.

Leggi anche >>> Gratta e vinci: chi trova un amico trova…. un premio davvero eccezionale

Come accumulare punti Esselunga per vincere l’iPhone

Le cartoline che consentono di vincere l’iPhone si ottengono con trenta euro di spesa oppure dopo aver accumulato 50 punti fragola. Questa tipologia di punti prevede un’assegnazione differente in base a specifici criteri. Ogni euro di spesa vengono accreditati due punti fragola a partire dai cinque euro. L’acquisto di alcuni prodotti comporta l’assegnazione di punti extra come indicato sul cartellino presente sugli scaffali. Infine, è possibile accumulare i punti fragola facendo acquisti presso partner commerciali di Esselunga come Alitalia, Enel, Direct Line, Q8 e Olimpia Beautè.