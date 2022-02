Sono stati scoperti gli alimenti “segreti” in grado di allungare la vita di ben 10 anni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme di quali si tratta.

L’alimentazione ricopre indubbiamente un ruolo importante nella nostra vita e per questo motivo è sempre prestare attenzione a quello che mangiamo.

A partire dal pane, passando per la pasta e la pizza, fino ad arrivare ai dolci, sono davvero molte le pietanze in grado di deliziare i palati sia dei più grandi che dei piccini. Tanti, in effetti, sono i prodotti alimentari disponibili sugli scaffali dei supermercati. Quest’ultimi venduti in confezioni di diverse forme e dimensioni, grazie ai quali poter imbandire le nostre tavole.

Allo stesso tempo non bisogna mai dimenticarsi del fatto che ciò che mangiamo contribuisce a fornire quelle fonti nutritive ed energetiche necessarie per affrontare la vita di tutti i giorni. Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che sono stati scoperti gli alimenti “segreti” in grado di allungare la vita di ben 10 anni. Entriamo nei dettagli e vediamo assieme di quali si tratta.

Alimentazione, non ci crederete ma questi cibi mettono in pericolo la nostra salute

Dieta, scoperti gli alimenti “segreti” in grado di allungare la vita di 10 anni: ecco di quali si tratta

L’alimentazione, come risaputo, ricopre un ruolo particolarmente importante. Proprio in tale ambito abbiamo già visto qualche tempo fa come ci siano degli alimenti che aiutano ad allontanare la tristezza. Ma non solo, dovete sapere che sono stati scoperti degli alimenti che, a quanto pare, sarebbero in grado di allungare la vita di ben 10 anni. Ma di quali si tratta?

Ebbene, in base a quanto evidenziato da una ricerca dell’Università norvegese di Bergen pubblicato su Plos Medicine, gli alimenti della dieta in grado di allungare la vita sono legumi, cereali integrali e frutta a guscio, come le noci. Sarebbero da evitate il più possibile, invece, carne rossa e carni meno lavorate.

In particolare in base a quanto riscontrato dagli studiosi, a registra maggior benefici sarebbero i giovani. Iniziare a seguire questa “dieta” attorno ai 20 anni, infatti, aumenterebbe di oltre un decennio la durata vita. Allo stesso tempo anche le persone più anziani possono riscontare importanti benefici, con l’impatto sull’aspettativa di vita che risulterebbe però ridotto.

Una dieta di questo genere a 60 anni, infatti, potrebbe contribuire ad aumentare l’aspettativa di vita di circa 8 anni. All’età di 80 anni, invece, sembra che contribuisca ad aumentare mediamente l’aspettativa di vita di 3,4 anni. Ovviamente, è bene sottolineare, si tratta di stime medie che non tengono conto delle variabili che influiscono sulla vita di ognuno di noi, come ad esempio i fattori genetici, stile di vita, attività fisica e così via.

Cibo, prezzi in preoccupante aumento: scenario da incubo

Allo stesso tempo non si può negare come una corretta alimentazione contribuisca senz’ombra di dubbio al nostro benessere e per questo motivo è sempre opportuno prestare particolare attenzione a tutto quello che mangiamo.