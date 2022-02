Due scosse di terremoto a Reggio Emilia di magnitudo 4.0 e 4.3 hanno spaventato i cittadini. Epicentro vicino Reggio; nessun danno rilevato ma tanta paura.

Una prima scossa intorno alle 20.00 di ieri sera, 9 febbraio 2022, e una seconda scossa dopo un’ora. Le gente è scesa in strada, il sisma ha coinvolto Reggio Emilia ma è stato avvertito fino a Modena.

Paura in Emilia Romagna per un terremoto di magnitudo 4.0 il cui epicentro è stato identificato a pochi chilometri da Reggio. La magnitudo è salita fino a 4.3 con la seconda forte scossa avvertita ad un’ora di distanza dalla prima. Numerose telefonate sono arrivate nella serata di ieri alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile. I cittadini presi alla sprovvista e spaventati dal terremoto sono scesi in strada. Fortunatamente ad ora non si registrano danni provocati dalle scosse.

Terremoto in Emilia: panico tra i cittadini, Vigili del Fuoco in allerta

Terremoto a Reggio Emilia, avvertite due forti scosse

Intorno alle ore 20.00 di ieri 9 febbraio è stata registrata una prima scossa di magnitudo 4.0 con epicentro nel Comune di Bagnolo in Piano e profondità a 7 km. E’ seguita una seconda forte scossa alle ore 21.00 di magnitudo 4.3 con epicentro nel Comune di Correggio e una profondità di 6 km.

Terremoto: ecco cosa può aiutarti quando la terra trema

Il terremoto è stato avvertito a Reggio Emilia, a Modena e zone limitrofe fino ad arrivare ai territori di confine con Veneto e Lombardia. La scossa è arrivata talmente netta che ha provocato l’interruzione dello spettacolo in ricordo di Mirella Freni al Teatro Comunale di Modena. Coro e spettatori sono stati invitati fuori dal Teatro e lo spettacolo annullato.

Dopo la paura la vita riprende

Il sindaco di Correggio Ilenia Malavasi ha riferito la paura vista negli occhi dei cittadini. Tanta gente scesa in strada e non rientrata nelle proprie case se non ore dopo l’accaduto. Alle ore 21.14 è stata registrata una terza scossa, molto più blanda, con magnitudo 2.6. Il sindaco ha sottolineato, poi, come non siano stati danneggiati edifici né persone. I controlli e sopralluoghi nelle scuole sono stati subito avviati in modo tale da garantire la presenza oggi, 10 febbraio.

Dopo dieci anni esatti, la terra ha cominciato di nuovo a tremare in Emilia Romagna. La provincia coinvolta nel 2012 fu Parma, oggi Reggio Emilia. La protezione civile è in allerta così come i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. L’obiettivo è garantire la sicurezza per i cittadini in modo da evitare conseguenze tragiche come dieci anni fa quando il terremoto provocò 27 morti.