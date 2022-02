Una scossa di terremoto ha disturbato la serenità e la tranquillità dei cittadini nella giornata di ieri.

Il nord Italia rivive l’incubo terremoto dopo una serie di scosse che nei mesi passati avevano di fatto segnato la popolazione per lo meno per quel che riguarda la paura e la preoccupazione per ciò che sarebbe potuto essere. In provincia di Parma è subito scattato l’allarme.

La terra trema in provincia di Parma, panico tra i cittadini in alcuni casi scesi in strada per paura di eventuali danni alle strutture circostanti e chiaramente ai propri appartamenti. E’ stata una serata di certo particolare quella che hanno vissuto i cittadini della zona. Numerose inoltre le chiamate ai Vigili del Fuoco con richiesta di informazioni o d’altro tipo chiaramente sempre legate al fenomeno sismico che stava colpendo proprio in quei momenti il territorio. Gli abitanti di quelle zone hanno di certo vissuto una esperienza che non dimenticheranno facilmente.

Il ricordo dei fatti sismici capitati nei mesi scorsi in quelle zone d’Italia, la paura, il panico, la preoccupazione che qualcosa di molto più grande potesse svilupparsi ora dopo ora ha chiaramente gettato nello sconforto gli abitanti della provincia di Parma che sono subito corsi ai ripari in alcuni casi invadendo le strade circostanti. Li al sicuro hanno potuto meglio gestire la situazione e capire ancor più nel dettaglio cosa stesse realmente accadendo. Attimi di vera e propria paura, cosi come testimoniato da molti attraverso i social.

Terremoto in provincia di Parma: l’epicentro e tutte le zone colpite dal sisma

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: 5 km SW Neviano degli Arduini (PR), il

01-02-2022 22:43:07 (UTC) 9 ore, 48 minuti fa

01-02-2022 23:43:07 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 44.555, 10.27 ad una profondità di 47 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Epicentro e comuni limitrofi

Al momento la situazione sembra essere tornata sotto controllo con tutti gli abitanti della zona colpita regolarmente rientrati nelle loro case. La paura in ogni caso è stata molta. Si temevano danni, si temevano feriti, la terra ha tremato e lo hanno sentito tutti. Quei minuti sono stati drammatici per la popolazione che istintivamente ha reagito riversandosi in strada per non correre inutili rischi. Poi quando la situazione è parsa tranquilla tutti hanno fatto ritorno presso le loro case. Il timore di nuove scosse a questo punto aleggia in ogni caso nelle menti dei cittadini.

Il ricordo di quanto avvenuto nei mesi precedenti soprattutto in alcune zone della Lombardia evidentemente era ancora in presso nelle menti dei cittadini della provincia di Parma. In questo caso in fatti tutti sono corsi al riparo senza attendere ulteriori segnali di eventuale rischio. Una sorta di educazione al sussulto della terra. Provare a contenere i danni. Il rischio è stato grande, cosi come tanta è stata la paura per i cittadini. Ora il peggio sembra essere passato e tutto è tornato alla tranquillità