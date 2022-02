Parola chiave: offerte luce e gas

Le offerte luce e gas febbraio 2022 presentate da Eni, Enel e NeN. I dettagli e le caratteristiche da conoscere per scegliere bene.

Anche per il mese di febbraio 2022, vi sono alcune offerte luce e gas che consentono di spendere meno, pur in un periodo caratterizzato dal boom dell’inflazione e da un caro prezzi generalizzato.

Oggi più che mai appare essenziale sapersi orientare tra le offerte luce e gas presenti sul mercato. In un periodo caratterizzato da una moltitudine di aumenti su vari servizi e beni – anche non di prima necessità – l’obiettivo è quello di risparmiare ove possibile, al fine di far quadrare i conti del bilancio familiare.

In effetti, dall’estate 2021 sono in atto aumenti record delle tariffe del gas e dell’energia elettrica, tanto che le misure di contrasto introdotte in questi mesi dal Governo non sono state sufficienti ad evitare il grande impatto sui conti mensili per milioni di famiglie italiane e per tantissime aziende costrette a subire costi talvolta proibitivi.

Proprio in tema di offerte luce e gas febbraio 2022, vi è da sottolineare che le alternative non mancano e sono diverse le proposte dei gestori che includono elementi di interesse e che intendiamo qui vedere da vicino.

Non bisogna dimenticare che, grazie alla liberalizzazione del settore energetico e alla costituzione di un mercato basato sulla libera concorrenza, l’utente ha oggi la possibilità di scegliere l’offerta e la società di vendita più in linea con le proprie necessità e abitudini in fatto di consumi. La scelta è svolta al fine di ottenere il maggior risparmio in bolletta, ma anche sulla scorta del paramento della qualità del servizio clienti, e dunque della fiducia verso questo o quell’operatore.

Vediamo allora in dettaglio quelle che, alla luce delle nostre analisi, ci appaiono come le migliori offerte luce e gas febbraio 2022, in modo da contribuire ad orientare l’interessato alla miglior scelta in termini di economicità e qualità del servizio. Ecco i dettagli delle offerte del mese, da parte di di NeN, Eni e Enel.

Offerte luce e gas: la proposta NeNvenuto Luce e Gas

Iniziamo la nostra panoramica delle offerte luce e gas febbraio 2022 con quanto proposto da NeN. Siamo innanzi ad un operatore che fa parte del gruppo A2A e che ha generato subito interesse, in virtù di una campagna comunicativa originale e di condizioni commerciali che spiccano per facilità di comprensione.

Si tratta di un’offerta attivabile con la domiciliazione bancaria e la bolletta web. Il gestore offre una rata fissa mensile, calcolata in base ai consumi annuali del cliente, in maniera tale da conoscere l’importo esatto di ogni singola bolletta.

Si caratterizza, come accennato, per la ricezione di bollette mensili e per un prezzo bloccato e fisso fino a 36 mesi dalla data di attivazione della fornitura, come se fosse un vero e proprio abbonamento a un provider.

“Paghi ogni mese la stessa cifra, tutto incluso. Con altri fornitori ogni fattura è una sorpresa. Con noi sai la spesa totale con un anno di anticipo: ti basta caricare una bolletta”, con queste chiare parole NeN chiarisce alcuni dettagli dell’offerta luce e gas, presentata ai potenziali clienti.

Inoltre, l’energia è prodotta da fonti rinnovabili al 100% in Italia e sono previsti sconti.

Da notare che il contributo è una sorta di abbonamento a rate costanti, che viene calcolato dividendo per 12 la spesa annuale comprensiva di tutti i costi e anche le imposte. Il meccanismo applicato indica che, alla fine dell’anno NeN riquantifica la rata mensile, in base ai propri consumi effettivi. Pertanto per il cliente che sceglie questo gestore, non vi sono brutte sorprese in termini di spesa.

Tuttavia attenzione: il prezzo NeN è valido soltanto fino al 23 febbraio 2022. Perciò non c’è ancora molto tempo per approfittare dell’offerta.

Perché conviene l’offerta NeNvenuto di NeN? I vantaggi

Di seguito intendiamo riassumere le caratteristiche clou dell’offerta NeNvenuto di NeN, per luce e gas, in modo da contribuire a dare un quadro il più possibile chiaro della proposta in oggetto:

Attivabile in modalità singola o dual fuel;

Zero costi di attivazione;

No interruzioni;

Luce, prezzo e spesa mensile: 0,160 euro/kWh, 39 euro al mese;

Gas, prezzo e spesa mensile: 0,57 euro/Smc, 70 euro al mese;

Prezzo bloccato per 36 mesi;

Ricezione di bollette con cadenza mensile;

Impronta CO2 azzerata.

Utilizzo di energia 100% rinnovabile;

Sconto sulla luce;

Sconto sul gas;

App per gestire tutto digitalmente, senza andare alla Posta.

Rimarchiamo che i dati su prezzo e spesa sono da intendersi riferiti ad un consumo di 1800 kWh/anno per la luce e 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

Con riferimento a quest’offerta, occorre chiarire che possono sceglierla tutti coloro che, in linea generale, abbiano una fornitura luce o gas di tipo “domestico” per una abitazione in Italia. Infatti, come indicato nelle pagine web del sito ufficiale NeN, il gestore al momento non gestisce ancora le nuove attivazioni (quelle necessarie per riattivare dei contatori che sono stati staccati);

le forniture con tipologia “altri usi” (quelle che, ad esempio, servono a dare elettricità ai garage); le partite IVA. Ma obiettivo di NeN è allargare l’offerta entro il 2022, ovviamente nell’ottica di fidelizzare ancora più persone.

Infine, per passare a NeN occorre semplicemente caricare una bolletta, così da usarla per calcolare la rata personalizzata. Per farlo, basta seguire le indicazioni sul sito web ufficiale. Sarà poi il nuovo gestore a contattare il vecchio fornitore e a sbrigare tutti gli aspetti burocratici. In ogni caso, non bisogna dimenticare che caricare una bolletta non obbliga ad attivare una fornitura. Serve solo a ottenere un preventivo, senza impegno, che sarà valutabile con attenzione.

La proposta Eni Link Luce e Gas

Molto interessante è anche quanto proposto da Eni gas e luce con la tariffa Link, a prezzo fermo e garantito, per 24 mesi dall’attivazione della fornitura. Questo aspetto appare molto importante, in considerazione delle alte turbolenze nel settore dell’energia, che si stanno registrando in questo periodo.

Si tratta poi di un prezzo scontato sotto due distinti aspetti: del 10% per 2 anni in caso di attivazione online; e se si sceglie RID bancario e bolletta web si somma un supplementare sconto del 10%. Inoltre scatta un altro sconto dal secondo anno sui corrispettivi gas e/o luce.

Per quanto riguarda i destinatari dell’offerta, all’interno del sito web ufficiale, è indicato che si può attivare l’offerta Link gas e luce entro il 6 marzo 2022, a patto che:

Vi sia un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e si voglia passare a Eni gas e luce (cambio fornitore);

Si sia già cliente Eni gas e luce e si voglia cambiare offerta (cambio prodotto).

Attenzione però: il passaggio a Eni gas e luce può aversi soltanto a parità di intestazione del contratto. Perciò se nella domanda sono inseriti dati anagrafici differenti da quelli riportati nella bolletta del vecchio fornitore, la richiesta sarà rifiutata dal distributore che gestisce il contatore.

Per quanto attiene ai pagamenti, in fase di sottoscrizione dell’offerta il cliente può scegliere di attivare l’addebito diretto su conto corrente (Sepa Core Direct Debit) delle bollette. Per questa via, l’importo della bolletta sarà addebitato sul proprio conto corrente in modo automatico il giorno di scadenza della bolletta stessa. Altrimenti, si potrà scegliere di pagare con bollettino.

E occhio anche alle tempistiche per l’adesione all’offerta: infatti ribadiamo che i prezzi di Eni Link sono validi solo fino al 6 marzo 2022, perciò manca meno di un mese alla scadenza dell’offerta.

Perché conviene l’offerta Eni Link Luce e Gas? I vantaggi

Di seguito intendiamo riassumere le caratteristiche clou dell’offerta Eni Link Luce e Gas, in modo da contribuire a dare un quadro il più possibile chiaro della proposta in oggetto:

Prezzo e spesa mensile luce: F0: 0,212 €/kWh; F1: 0,228; F23: 0,205; 54,3 €/mese;

Prezzo e spesa mensile gas: 0,77 €/Smc; 92,5 €/mese;

Prezzo bloccato per 2 anni;

Sconto del 10% in ipotesi di attivazione online;

Ulteriore 10% di sconto per 2 anni se il cliente sceglie RID e bolletta web;

Sconto supplementare dal secondo anno;

No interruzioni (Eni gestisce il cambio fornitore, dando disdetta al posto del cliente, senza interruzione nella fornitura);

Sottoscrizione rapida: si può fare tutto online o al telefono gratuitamente e in pochi minuti, con l’aiuto di un operatore Eni;

Gestione della fornitura online, in modo facile e veloce, grazie all’app per iOS e Android;

Consumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine;

Gas con CO2 compensata.

Da rimarcare che la spesa mensile è calcolata con un consumo di 1800 kWh/anno per la luce e 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone e il prezzo indicato comprende il 10% di sconto online e 10% di sconto digitale.

In particolare – con riferimento al prezzo mensile luce di cui sopra – ricordiamo altresì che vi sono distinte fasce orarie relative all’energia elettrica, che di seguito per completezza specifichiamo:

F0 è la cd. opzione monoraria, applicata quando il contatore del cliente non è in grado di leggere i consumi. In detta ipotesi il prezzo dell’energia resta invariato per tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana;

F1 (ore di punta): da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00, escluse le festività;

F23: tutti i giorni feriali, sabati, domeniche e festivi dalle 19:00 alle 8:00.

Offerte di febbraio: la proposta Enel E-Light Luce e Gas

“Tante offerte Enel Energia pensate per ogni esigenza. Scegli quella più adatta ai tuoi consumi. Attivando un nuovo contratto luce e gas Enel Energia per la tua casa scegli la tranquillità e la sicurezza di un prezzo vantaggioso!”. Con queste parole l’azienda presenta la sua offerta attiva per il mese di febbraio.

Enel, in questo periodo, offre la tariffa E-Light per luce e gas, valida per 2 anni e sottoscrivibile con bolletta online e addebito diretto su conto corrente per ambo le utenze. Si tratta dunque di condizioni simili a quelle già viste sopra. In particolare, l’offerta del gas è pari a 0,79 €/Smc con 108 euro di costo di commercializzazione e vendita.

Per quanto riguarda la luce, è certamente una delle tariffe più interessanti del mese di febbraio, giacché il cliente può scegliere il tipo di piano tariffario più idoneo per le sue esigenze. Ecco i dettagli:

Enel E-Light monoraria: 0,22 €/kWh;

Enel E-Light bioraria: 0,23473 €/kWh nella fascia diurna (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19) e 0,21269 €/kWh di sera e nei fine settimana (dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 8. Sabato, domenica e festivi);

Enel E-Light notte e festivi: 0,0 €/kWh di notte e nei festivi (dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7, domenica e festività nazionali) e 0,40003 €/kWh di giorno nei feriali (dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 23).

Per quanto riguarda i destinatari dell’offerta, si può aderire soltanto se non si è già clienti Enel Energia e l’attivazione può compiersi online o tramite call center.

Da rimarcare che l’offerta Enel E-Light Luce e Gas punta molto sulla componente digitale, così come tutte le offerte luce e gas febbraio 2022. Scaricando l’app ad hoc di Enel, l‘utente potrà gestire le forniture della luce e del gas: ad esempio pagare una bolletta o controllare i consumi; fare l’autolettura del contatore o ancora partecipare al programma fedeltà dedicato ai clienti Enel Energia.

Perché conviene l’offerta Enel E-Light Luce e Gas

Di seguito intendiamo riassumere le caratteristiche clou dell’offerta Enel E-Light Luce e Gas, in modo da contribuire a dare un quadro il più possibile chiaro della proposta in oggetto:

Prezzo bloccato 2 anni;

Tariffa più conveniente di Enel con bolletta web e domiciliazione bancaria obbligatoria;

Prezzo e spesa mensile luce: in base al piano tariffario prescelto;

Prezzo e spesa mensile gas: 0,79 €/Smc, 95,3 €/mese;

App per svolgere tutte le operazioni in autonomia;

Programma fedeltà EnelpremiaWow;

Ricezione tramite sms delle informazioni relative al contratto di fornitura.

Ricordiamo comunque che la spesa mensile è calcolata con un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

Da notare che il programma fedeltà appare piuttosto interessante: grazie ad esso, il cliente ha la possibilità di accumulare punti WOW! per scegliere numerosi premi e sconti in bolletta. Le modalità sono molto semplici: più il cliente resta con Enel, più ottiene punti fedeltà.

L’adesione al citato programma è semplice e gratuita e si compie attraverso l’app di Enel Energia. In particolare, ogni settimana i clienti riceveranno una nuova sorpresa con sconti da utilizzare per le spese quotidiane. Ecco perché vi sono validi elementi per considerare anche questa proposta tra le migliori offerte luce e gas febbraio 2022.

Offerte luce e gas: obblighi di comunicazione del venditore

Dopo aver visto le più interessanti offerte luce e gas febbraio 2022, occorre rimarcare quanto segue. Tutte le offerte in oggetto sono caratterizzate dalla presenza di alcuni obblighi di comunicazione da parte del venditore. Specialmente ci riferiamo al caso delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali: in queste circostanze il venditore, con preavviso di 3 mesi, dovrà integrare la già prevista comunicazione da inviare al cliente con una stima della spesa annua al netto di imposte e tasse per i 12 mesi posteriori alla variazione, sulla base dei livelli di consumo.

Altro obbligo è previsto in caso di evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali, ossia tutte le variazioni delle condizioni già previste in fase di sottoscrizione del contratto. Sussiste infatti il dovere di comunicazione da parte del venditore, in circostanze di aumenti allo scadere di sconti o in caso di passaggio tra prezzo fisso e variabile; e la comunicazione dovrà contenere la quantificazione monetaria.

Da rimarcare altresì che è previsto un indennizzo automatico per il cliente finale in ipotesi di mancato rispetto della procedura, di cui alla normativa Arera, da parte del venditore. Detto indennizzo sarà assegnato in ipotesi di mancate comunicazioni sia in circostanze di variazioni unilaterali che in caso di evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali.

La delibera di Arera in materia e la scheda sintetica dell’offerta

Vero è che rispetto al passato, orientarsi in tema di tariffe ed offerte luce e gas è un po’ meno difficoltoso. Infatti, in virtù dell’introduzione della scheda sintetica, a cominciare dal luglio dello scorso anno, le offerte luce e gas sono presentate con una griglia di informazioni uniforme e identica per tutti i gestori.

Ciò chiaramente nell’ottica di favorire una più immediata comprensione di tutte le caratteristiche e dettagli dell’offerta, da parte del potenziale cliente. Tutti sanno infatti che comprendere i contenuti di un’offerta in ambito energia, e nello specifico luce e gas, non è così semplice e non è così difficile fraintendere o tralasciare qualche rilevante informazione. Invece, grazie alla nuova scheda sintetica, l’interessato può individuare il costo fisso anno, il costo per consumi e il costo per potenza impegnata.

In particolare, detta scheda sintetica dovrà essere consegnata dai fornitori di energia a tutti i clienti alimentati in bassa tensione per l’energia elettrica e con consumi di gas fino a 200mila Smc all’anno. Di conseguenza, per ora, la scheda sintetica è prevista in allegato soltanto alle offerte per i clienti domestici.

Lo specifichiamo: proprio il primo luglio 2021 è di fatto una data spartiacque. Infatti, quel giorno è entrata in vigore la delibera di Arera, che introduce l’appena citata nuova scheda sintetica per le offerte luce e gas. Come accennato, il documento riassume tutti gli elementi informativi essenziali e relativi ad una certa offerta, in formato standardizzato e comprensibile.

Grazie al documento in oggetto, una volta che il cliente andrà ad attivare una delle migliori offerte luce e gas del mercato libero avrà accesso ad un quadro ancora più esteso e dettagliato delle offerte. Non vi sono dubbi. Per questa via, l’utente ha la possibilità di sapere in anticipo ed in maniera chiara tutte le condizioni contrattuali di cui alla fornitura.

Per esempio detta scheda dovrà presentare in modo nitido l’identità ed i recapiti del venditore, la denominazione commerciale e il codice dell’offerta. Da indicarsi nella scheda sintetica, anche la validità temporale dell’offerta e la durata contrattuale, i metodi e le tempistiche di fatturazione e di pagamento.

A dettagliare ulteriormente le informazioni di questo documento vi sarà altresì una descrizione sintetica degli sconti e dei prodotti e/o servizi supplementari. Saranno riportate anche le possibili garanzie richieste al cliente finale e le tempistiche per usufruire del diritto di ripensamento. Ogni cliente interessato a sottoscrivere una delle offerte luce e gas febbraio 2022 farà dunque bene a considerare questa scheda sintetica, per l’utile funzione che la caratterizza.