Anche per il mese di febbraio 2022 non mancano le offerte internet casa che spiccano per il rapporto qualità prezzo. La nostra recensione.

Per trovare la migliore offerte, è certamente necessario conoscere le proprie esigenze in fatto di performance, di servizi accessori e di budget mensile.

Tuttavia, tenuto conto di queste tre variabili fondamentali, gli step ulteriori successivi consistono nell’individuare il fornitore di servizi web e l’offerta più adatta alle nostre necessità, e di seguito verificare la copertura presso l’indirizzo in cui vogliamo effettuare l’attivazione.

Ecco di seguito una sintetica panoramica su quelle che appaiono, alla luce della nostra analisi, come le offerte internet casa più interessanti per il mese di febbraio 2022, ovvero quelle che presentano un’ottima combinazione qualità-prezzo. I dettagli sulle offerte di Vodafone, TIM, Fastweb ed Eni, Tiscali e Iliad.

ADSL casa: la proposta Internet Unlimited di Vodafone in sintesi

Queste le caratteristiche chiave dell’offerta Internet Unlimited di Vodafone:

Costo di attivazione gratuito;

Spedizione gratuita;

Modem incluso;

Nessun vincolo di durata;

Internet fino a 2.5 Gigabit/s;

Modem con Wi-Fi Optimizer;

Chiamate da telefono fisso;

Promo clienti WEB.

Utile notare che per questa proposta Vodafone prevede la possibilità di essere contattati da un consulente specializzato, onde approfondire tutti i dettagli dell’offerta e chiarire eventuali dubbi.

Non solo. All’interno del sito web ufficiale – nella pagina dell’offerta – vi è la possibilità di avvalersi della funzione ‘Verifica la copertura’, immettendo i dati del proprio indirizzo.

Infatti, vero è che capita almeno una volta nella vita di dover cambiare casa, o di trasferirsi per un periodo di tempo più o meno lungo e, conseguentemente, preoccuparsi del buon funzionamento della connessione internet. Molti sono coloro che possono contare su una connessione sicura, tuttavia un numero ancora piuttosto alto di persone risiede nelle zone dove è marcato il cosiddetto digital divide, vale a dire il divario di prestazioni tra connessioni diverse.

Anzi, prima di attivare una qualsiasi linea è opportuno ed auspicabile procedere con la richiesta verifica della copertura sul territorio, per non incappare in brutte sorprese. A proposito di ciò non serve procedere con una miriade di lunghe e fastidiose telefonate.

Infatti, come accennato, la soluzione a questa incognita è decisamente più semplice del previsto, in quanto ogni operatore internet fornisce servizi appositi per la verifica. E Vodafone non fa eccezione.

Adsl in casa, una piccola soluzione al sovraccarico dell’internet domestico

Internet Unlimited: condizioni contrattuali

Da rimarcare che l’offerta non implica alcun costo di attivazione. Inoltre, se l’utente restituisce la Vodafone Station, disdice in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Il modem è con Wi-Fi Optimizer, ossia il software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i tuoi dispositivi. Per quanto riguarda le chiamate da telefoni fissi, non vi sono dubbi: minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali ed anche questo è un interessante vantaggio.

All’interno del proprio sito web, la compagnia precisa che Internet Unlimited è comunque da intendersi offerta valida su tecnologia Fibra, misto Fibra/Rame e ADSL.

Inoltre, non bisogna dimenticare che una delle ragioni per cui è opportuno includere questa offerta tra le più interessanti offerte internet casa febbraio 2022, è il fatto che si tratta di una proposta che non implica alcun vincolo di permanenza e si rinnova in automatico ogni 24 mesi, salvo disattivazione e pagamento degli eventuali sconti e/o rinnovi gratuiti, già fruiti in caso di recesso anticipato.

Il cliente otterrà la Vodafone Station a titolo gratuito in sconto merce, a patto che l’offerta resti attiva per almeno 24 mesi. In ipotesi di recesso anticipato prima dei 24 mesi sarà obbligato alla restituzione della Vodafone Station.

Mentre, in circostanza di mancata restituzione della Station entro 30 giorni dalla disattivazione della linea, Vodafone andrà ad addebitare un importo commisurato al valore del bene corrispondente a:

– Euro 70, laddove il recesso sia effettuato nei primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

– Euro 50, laddove il recesso sia svolto dal tredicesimo al ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione del contratto.

Le modalità di restituzione della Vodafone Station sono indicate su vodafone.it. Ma attenzione: è incluso un costo di disattivazione della linea di 28 euro in ipotesi di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa, e in caso di ripensamento. Il cliente è altresì obbligato alla restituzione della Vodafone Station al fine di permetterne il corretto smaltimento.

L’offerta Premium di TIM in sintesi

Queste le caratteristiche chiave dell’offerta Premium di TIM, riservata ai nuovi clienti:

Fibra fino a 1 Giga;

Fino a 20 Mega ADSL;

Modem TIM HUB+;

Contributo di attivazione incluso 10 euro al mese x 24 mesi (240 euro);

Costo pari a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Per quanto attiene, nello specifico, al contributo di attivazione, occorre specificare che in ipotesi di recesso dall’offerta, sarà conservata attiva la rateizzazione del contributo di attivazione fino alla scadenza prevista, a meno che non sia indicata, alla data del recesso o anche dopo, la volontà di pagare le rate restanti in un’unica soluzione. In ogni caso, l’operatore – nel proprio sito web – invita a contattare il 187, per maggiori info sulle modalità di pagamento delle rate residue.

L’operatore specifica altresì che è possibile recedere in ogni momento dall’offerta con i seguenti costi: in caso di disattivazione linea 30 euro; in caso di passaggio ad altro operatore 5 euro.

Ovviamente, anche per questa offerta come per quella vista in precedenza, all’interno del sito web ufficiale – nella pagina dell’offerta – vi è la possibilità di avvalersi della funzione ‘Verifica e attiva’, immettendo i dati del proprio indirizzo e sgomberando così ogni dubbio in merito alla situazione della copertura.

Premium di TIM: i dettagli sul modem e le chiamate illimitate

Nell’offerta è incluso il modem con il Wi-Fi 6: esso garantisce maggiore velocità e copertura in tutta la casa (già incluso 5€/mese per 48 mesi, 240€), essendo fino a 4 volte più veloce di un modem standard. Inoltre è altresì migliore la connessione anche con più dispositivi connessi contemporaneamente. Come indicato nel sito web ufficiale della compagnia, il modem TIM HUB+ è caratterizzato di una terminazione di rete ottica (ONT) integrata.

Il modem ha un costo di 5€/mese per 48 mesi ed è già incluso nell’abbonamento Premium. E lo rimarchiamo: in ipotesi di recesso dall’offerta, sarà mantenuta attiva la rateizzazione del modem fino alla scadenza prevista, a meno che non sia indicata, al momento del recesso o anche successivamente, la volontà di pagare le rate residue in una sola soluzione. Pertanto anche di ciò bisogna tener conto.

Per quanto attiene alle chiamate illimitate, la promo è solo online ed è verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Essa ha una durata di 24 mesi, e se si decide di mantenere l’offerta si beneficia di altri 24 mesi di gratuità delle chiamate illimitate. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese, e l’offerta conserverà comunque il costo complessivo di 29,90 euro.

Non vi sono dubbi: anche questa fa sicuramente parte delle più interessanti offerte internet casa febbraio 2022, in considerazione del fatto che – sottoscrivendola – l’utente può contare su tutta la casa connessa al massimo della velocità; sulla possibilità di guardare film e serie in streaming in ultra HD e 4K; sulla facoltà di giocare online senza interruzioni e con minima latenza e sulla possibilità di studiare o lavorare da casa come se si fosse in ufficio. Su tutto ciò garantisce l’operatore, all’interno del proprio sito web.

Internet casa: Fastweb – Eni Gas e Luce

Sicuramente ha risalto l’offerta attiva in questo periodo, che è frutto della partnership tra le due grandi aziende Fastweb ed Eni. Valevole ancora per pochissimo tempo, ma meritevole di essere considerato è il pacchetto promo, che permette di risparmiare fino a 144 euro in due anni sulla fattura della fibra ultraveloce.

Si tratta di una scelta opportuna per chi intende risparmiare, affrontando in modo intelligente il caro vita sui beni primari.

In buona sostanza, per risparmiare l’interessato deve abbinare all’offerta Fastweb Casa una delle proposte di Eni con la soluzione Eni Gas e Luce, solo Gas o solo Luce, in base alle proprie esigenze.

Di certo il risparmio è assicurato e si potrà contare su chiamate illimitate, Giga illimitati alla massima velocità e un’offerta di energia assai conveniente. Non solo: Internet Box e attivazione sono inclusi.

L’offerta Fastweb Casa unita a Eni Luce e Gas è dunque conveniente: infatti, a conti fatti, con questa combinazione si può risparmiare 6 euro al mese per 24 mesi. Perciò, con la promo internet + energia, da 28,95 euro il costo scende a 25,95 euro al mese. Sommando lo sconto dell’operatore di un euro, insieme allo sconto gas e luce di 6 euro il canone mensile diviene di 18,95 euro al mese per 24 mesi, poi 25,95 euro al mese. Il risparmio è oggettivo e pari 144 euro in due anni.

I bundle offerti da Fastweb ed Eni: le caratteristiche

Vediamo ora, in sintesi, quelli che sono gli aspetti principali del bundle Fastweb Casa:

Internet illimitato con Fibra ultraveloce;

Chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

Attivazione della linea;

Internet Box NeXXt;

WOW Space incluso online;

Corsi Fastweb Digital Academy;

Invece, per quanto attiene al bundle offerto da Eni Gas e Luce abbiamo:

2 anni di corrispettivi gas e luce bloccati;

10% di sconto sui corrispettivi di gas e luce per i primi 12 mesi di fornitura;

10% di sconto in più sui corrispettivi di gas e luce per 24 mesi, attivando l’addebito diretto su c/c bancario o carta di credito.

Internet casa: Tiscali Ultrainternet Fibra tra le offerte di febbraio

Assolutamente concorrenziale è anche l’offerta Tiscali Ultrainternet Fibra. Ecco di seguito le sue caratteristiche in sintesi:

Ultrainternet Wireless;

Internet è senza limiti fino a 100 megabit/sec;

Il modem Wi-fi è gratis;

Non vi sono vincoli;

Il servizio può essere attivato anche senza linea fissa;

Ideale per vedere film, serie TV e Sport in streaming, Cloud, Didattica online, Giochi;

Alte performance con numerosi dispositivi connessi;

Linea telefonica inclusa: si paga soltanto se si chiama;

A soli 2 euro in più opzione Full con chiamate illimitate.

Anche con riferimento a questa offerta, l’interessato può verificare in anticipo la copertura ed essere contattato per una consulenza specifica sull’offerta in oggetto.

Sul piano delle caratteristiche dell’offerta, l’operatore – all’interno del proprio sito web – indica che il canone del servizio è in promozione a 21,95 euro per i primi 24 mesi; dal 25esimo mese 25,95 euro. L’attivazione ha un costo di 96 euro, addebitati in 24 rate mensili pari a 4 euro ciascuna.

Invece, il canone del servizio per l’opzione Full è in promozione a 23,95 euro per i primi 24 mesi; dal 25esimo mese 27,95 euro. L’attivazione ha un costo di 96 euro addebitati in 24 rate mensili pari a 4 euro ciascuna.

Tiscali Ultrainternet Fibra: modalità di pagamento, banca dati SIMOITEL, agevolazioni per disabili, recesso

In merito a questa proposta, che sicuramente fa parte delle più interessanti offerte internet casa febbraio 2022, occorre altresì rimarcare che le modalità di pagamento autorizzate sono Rid e Carta di credito. Mentre sono escluse le carte pre-pagate.

Da notare inoltre che Tiscali comunica di aver aderito alla banca dati SIMOITEL, mirata a combattere le morosità intenzionali da parte dei clienti dell’ambito telefonico.

Mentre sono previste agevolazioni per gli utenti con disabilità: per essi infatti vi è uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

In ipotesi di conclusione del contratto fuori dai locali commerciali o a distanza, il cliente potrà far valere il diritto di recesso senza alcuna penalità entro 14 giorni dalla data di conclusione, in base a quanto previsto nelle condizioni generali di contratto. Per quanto attiene ai cd. costi di disattivazione, la compagnia precisa che è possibile recedere dal contratto in ogni momento, pagando i costi di disattivazione. Il contributo corrisponde all’importo equivalente ad una mensilità di canone al momento della cessazione.

Nelle circostanze di recesso nei primi 24 mesi, il cliente potrà avvalersi del piano rateizzato con l’identica cadenza e l’identico metodo di pagamento in utilizzo con una semplice richiesta al Servizio Clienti. In ipotesi contraria le eventuali rate residue saranno richieste in un’unica soluzione.

Internet a casa: il lancio di Iliad Fibra

Da poco sul mercato anche l’offerta dell’operatore francese low cost Iliad, che promette di dare battaglia ai big della telefonia. Ed in effetti le sue caratteristiche sono molto interessanti.

Iliad Fibra ha un prezzo di 15,99 euro al mese per sempre, ma attenzione: in questo caso il prezzo è proposto soltanto a chi è già utente mobile Iliad, mentre per tutti gli altri il costo della Fibra Iliad è di 23,99 euro al mese.

Ecco le principali caratteristiche:

Minuti senza limiti;

Fibra fino a 5Gbps in download e 700Mbit/s in FTTH;

Router Iliadbox (tecnologia MU-MIMO, Bluetooth 5.0, sicurezza WP3 e 3 porte ethernet da 1 e 2,5Gbps);

Ripetitore Wi-Fi (autoinstallante);

Prezzo installazione: 39,99 euro.

Mediamente la fibra nel nostro paese va a una velocità di 1Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload. Anche l’operatore francese low cost fornirà questa velocità nelle città di Milano, Torino e Bologna. Nelle altre città del paese sarà possibile navigare fino a 5 GBit/s in download e 700 Mbit in upload.

Da rimarcare che, al fine di usufruire dell’offerta Iliad Fibra in modo del tutto completo e soprattutto alle velocità dichiarate dall’operatore, sarà obbligatorio usare la Iliadbox. Si tratta del router completamente realizzato in casa e perfetto per riuscire a navigare al massimo.

Tramite questo dispositivo si ha la possibilità di navigare fino a 5Gbps in download. Al fine di poter usufruire delle funzionalità della Iliadbox è stata sviluppata l’app IliadBox Connect, che indica la lista di dispositivi connessi alla rete e per ciascuno il consumo di dati in tempo reale in upload e download; consente altresì di creare il profilo per ciascun membro della famiglia e personalizzarlo.

Iliad Fibra in sintesi: tutte le caratteristiche chiave

Ricapitoliamo i punti cruciali dell’offerta internet casa febbraio 2022 da parte di Iliad:

Iliad Fibra fino a 5 Gbit/s complessivi;

Iliadbox in comodato d’uso gratuito (che dovrà essere restituito in ipotesi di recesso, se ciò non si verficasse si dovrà pagare 149 euro);

Iliad wi-fi extender in locazione (che dovrà essere restituito in ipotesi di recesso) al prezzo di 1,99 euro al mese – fino a un massimo di 4 Iliad wi-fi extender;

App Iliadbox Connect per gestire la rete, i dispositivi, verificare che la rete funzioni nel modo corretto, controllare quali dispositivi usano più banda e condividere l’accesso Wi-Fi inviando in pochi secondi il codice QR di accesso via mail o SMS.

In particolare, l’appena citato Wi-fi extender consiste in un piccolo dispositivo che consente di avere una linea veloce e stabile in ogni parte dell’abitazione. Si connette in automatico al modem.

Concludendo, alla luce di quanto detto finora, le offerte internet casa febbraio 2022 sopra esposte ci appaiono tutte meritevoli di considerazione e ricche di vantaggi non indifferenti. Sono accomunate dal fatto che ciascuna presenta un’ottima combinazione qualità dei servizi – prezzo, e molto probabilmente a pesare sulla scelta finale sarà la fiducia verso un operatore piuttosto che un altro ed anche l’efficacia della consulenza personalizzata dello specialista della compagnia.