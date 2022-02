Katia Follesa è stata vittima di un furto di identità. La denuncia su Instagram parla di una truffa online che ha sfruttato la sua immagine per vendere prodotti dimagranti.

La nota conduttrice e comica Katia Follesa ha dichiarato di essere stata vittima di un raggiro. Scopriamo la sua storia e la risoluzione.

I cyber criminali colpiscono duro per raggiungere i loro biechi scopi. Alle volte scelgono senza criterio le loro vittime mentre altre volte individuano il malcapitato giusto per poter raggiungere prima l’obiettivo. La truffa online è toccata a Katia Follesa, la famosa conduttrice e comica, vittima di un furto di identità. L’immagine della 46enne è stata utilizzata per sponsorizzare dei prodotti dimagranti sul web e sui social. Proprio dai social è scattata la denuncia della Follesa. Su Instagram, in un post, la comica ha sottolineato come non abbia mai autorizzato ad utilizzare la sua immagine in associazione a presunte gocce miracolose con alto potere dimagrante.

Katia Follesa e la truffa online

La conduttrice ha denunciato il furto di identità su Instagram dopo aver notato una sua foto con in mano un prodotto dimagrante in vendita online e sui social. Il post chiarificatore è servito alla Follesa per ribadire di non aver mai sponsorizzato gocce che consentono di perdere peso in poco tempo. La pubblicità è una truffa e nessuna battuta potrebbe lenire la rabbia per quanto accaduto.

Gli avvocati stanno esaminando la situazione ma la risoluzione non avverrà in tempi brevi. Dietro al raggiro, infatti, ci sono per ora solo algoritmi e risalire ai veri “mandanti” è complicato e richiede tempo. La Follesa, poi, ha sottolineato su Instagram come ricorrere a prodotti miracolosi non sia la soluzione giusta per perdere peso. Ha raccontato la sua esperienza fatta di sana alimentazione, movimento fisico e controlli effettuati da specialisti del settore.

Come agire in caso di truffa online

Gli italiani vittime di phishing e smishing sono milioni ogni anno. Le truffe che i cyber criminali mettono in atto sono di diversa tipologia e diventa sempre più difficile riconoscerle. L’attenzione ai dettagli è fondamentale ma in caso di furto di identità la situazione si complica. Il reato è di sostituzione di persona a cui si aggiunge il reato di frode informatica qualora venisse compiuto telematicamente.

Le difficoltà di risalire agli artefici del raggiro sono elevate ma la denuncia del furto è il primo passo verso l’identificazione dei malviventi. Nel momento in cui ci si accorgesse di essere vittime di un furto di identità, sarebbe necessario rivolgersi immediatamente alla Polizia Postale. Contemporaneamente, la vittima dovrebbe procedere cambiando tutte le password di accesso alle piattaforme telematiche in uso in modo tale da cercare di arginare le catastrofiche conseguenze in cui si potrebbe incorrere.