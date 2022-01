Il senso della truffa anche solo nell’aspetto resta sempre lo stesso. Il disegno, l’aspetto per l’appunto. La struttura.

Fare molta attenzione al web, a ciò che in qualche modo propone, offre, a ciò che ci passa sotto il naso senza nemmeno quasi accorgercene. Attenzione a quello che il web impone, perchè a volte è cosi. Sms, mail, attenzione a contenuti quasi sempre abbastanza ambigui.

Cosa si nasconde dietro un sms, una mail, spesso niente, ma è meglio in ogni caso andarci con i piedi di piombo. La sicurezza, per quel che riguarda il web va sempre tenuta d’occhio, sempre considerata al massimo. Cercare la sicurezza anche imparando ad ignorare alcuni messaggi alcune comunicazioni può rappresentare qualcosa di sano di costruttivo, può in qualche modo simboleggiare la capacità acquisita di aver compiuto quel passo decisivo verso quella condizione ideale che ci detta la linea, che ci dice insomma di non fidarci di ciò che quotidianamente o quasi invade la nostra casella mail.

Il gioco è semplice, certo, una volta acquisito, una volta compreso fino in fondo. Fino a quando però da un testo qualunque di una mail arriviamo a temere per le sorti del nostro conto corrente o della nostra carta prepagata allora vuol dire che non siamo ancora pronti. Le truffe, si annidano proprio li. Il tentativo di truffa nasce proprio in questa insofferenza, in questo non saper gestire tutto il resto delle dinamiche che può annidarsi alle spalle di un testo sospetto, di un sms che nemmeno si comprende perchè sia arrivato a noi. Il gioco, tutto sommato è di semplice risoluzione.

La nuova truffa arriva dagli scaffali: attenzione alla comunicazione, Lidl prende le distanze

Siamo alle solite, in un certo senso. Il canale resta lo stesso, mail o sms. La struttura, classica più che mai del tentativo di truffo ci convince del fatto che ormai, anche chi sta dall’altra parte ha ben in mente quanto il metodo sia ormai consolidato, quanto l’immagine stessa del tutto sia secondo un certo punto di vista, il loro, vincente. Si diceva della forma, identica, sempre. Un testo, in questo caso, ultimo arrivato in ordine di tempo direttamente dalle cronache quotidiane, la fantomatica vincita di un buono in denaro. Addirittura in dollari, presso un supermercato in particolare. Lidl, che chiaramente è anch’essa vittima quantomeno colpita nell’immagine dagli stessi malintenzionati. Ora, già il fatto di non essere magari clienti di quel particolare supermercato dovrebbe far riflettere e invece no, molti vanno avanti lo stesso.

Attenzione al nuovo messaggio truffa: può portare a spiacevoli conseguenze

Dopo, oltre il testo c’è l’invito a cliccare sul solito link per confermare di aver preso coscienza della comunicazione e quindi procedere con l’accredito del premio. A occhio e croce nella schermata successiva ci verrà chiesto di inserire le credenziali del nostro conto corrente o magari di una prepagata cosi da favorire l’invio dei soldi, o magari ci verranno chieste altre informazioni sensibili che in qualche modo possono rappresentare per i truffatori merce assai preziosa. Di fatto, andando oltre quel link si avrà a che fare con dinamiche spesso molto fastidiose, al punto da poterci rovinare la vita, non è una esagerazione, è proprio cosi.

L’attenzione degli utenti, di chi ogni giorno attraverso smartphone o pc è continuamente a contatto con alcune tipologie di comunicazioni, deve essere tutta rivolta a considera l’ipotetica credibilità della comunicazioni stesse. Come può essere arrivata a noi quella mail se non abbiamo fornito alcuna adesione a nessun tipo di concorso indetto da quel supermercato? Ad esempio. Oppure quando di tratta di conti correnti che stanno per essere bloccati o prepagate in pericolo.

In quei casi, sempre e comunque, le banche e tutti gli altri istituti che hanno a che fare con questioni finanziarie continuano a specificare che non vi è alcun tipo di comunicazione destinata a sms o mail, ma tutto sempre riferito attraverso i canali interni al proprio home banking. La riflessione, insomma, e meno istinto prima di ogni decisione. La fretta, è comprensibile, potrebbe prendere tutti in certi casi. Ma considerare ogni aspetto, a volte, può davvero essere di fondamentale importanza.