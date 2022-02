L’autore della truffa è un 61enne di Bergamo a cui sono stati contesti altri episodi analoghi. Vediamo in che modo si è impadronito del denaro del conto corrente della povera malcapitata

L’uomo si conquistava la fiducia delle presunte vittime per non pagare pranzi e cene nei ristoranti e millantava investimenti mai compiuti.

Truffare, truffare e ancora truffare. Potrebbe essere tranquillamente questo il motto di un 61enne bergamasco che nel corso degli anni si è preso gioco di diverse persone, in particolar modo di una donna di 66 anni che aveva un debole per lui.

Andiamo ad analizzare a fondo la situazione cercando di capire le presunte azioni compiute da quest’uomo a cui sono stati contestati diversi episodi in sede di giudizio. L’accusa ha invocato per lui una pena di di un anno e mezzo per le accuse di truffe e minacce.

Truffa conto corrente: spariti oltre 370mila euro

Andando per gradi nella primavera del 2015 l’uomo avrebbe ottenuto una serie di pranzi e cene a credito in un noto ristorante della città per un ammontare complessivo di 950 euro. Una concessione che ha ottenuto sfruttando il nome del figlio, che a Bergamo sembra essere piuttosto conosciuto.

Anche in virtù di ciò i rapporti tra i due si sono bruscamente interrotti da tempo. A rendere il tutto ancor più grave è la presentazione di un assegno di 1000 euro per saldare il conto sopracitato, risultato poi scoperto.

L’episodio clou è quello che riguarda una donna di zona a cui avrebbe fatto sparire dal conto corrente addirittura 370mila euro. Si era presentato come imprenditore e aveva promesso alla donna un futuro insieme facendole credere di effettuare degli investimenti immobiliari di fatto mai effettuati.

Seppur con connotati diversi da quelli che vengono utilizzati generalmente, si è avvalso della subdola tecnica della truffa romantica, che purtroppo calpesta i sentimenti delle persone nella maniera più squallida in assoluto. La prossima udienza in cui si pronuncerà la difesa è in programma il 18 febbraio. Chissà se i suoi legali riusciranno a rispedire al mittente le pesanti accuse.