Le offerte luce febbraio 2022 sono certamente interessanti. Le proposte Eni, Illumia, Sorgenia, Enel e NeN per risparmiare in bolletta.

Orientarsi tra le offerte luce febbraio 2022 non è di certo semplice, ma è doveroso in tempi di rincari e aumenti generalizzati. La nostra recensione aiuta a fare chiarezza sulle proposte più interessanti del mese.

In un periodo caratterizzato dal forte rincaro per un altissimo numero di prodotti e beni, anche non di prima necessità, appare ancora più importante sapersi orientare nella giungla delle offerte luce, ossia la domanda da porsi è la seguente: quali sono le tariffe energia elettrica più convenienti al momento?

Ebbene, intendiamo evidenziarlo di seguito, chiarendo quali sono – alla luce delle nostre analisi – le migliori offerte luce febbraio 2022. Per questa via, sarà possibile scegliere un fornitore in grado di far risparmiare qualcosa, consentendo così di gestire più efficacemente le spese mensili.

D’altronde è ben noto: oggigiorno la bolletta della luce può pesare grandemente sul bilancio familiare di fine mese. Ed allora è meglio sapersi orientare, al fine di trovare la tariffa luce più conveniente per abbassare il costo della corrente elettrica. Da rimarcare che, come gli altri prodotti di largo consumo, anche le tariffe luce si possono confrontare, per sottoscrivere l’offerta di energia elettrica al miglior prezzo o comunque alle condizioni che appaiono più convenienti per la propria situazione personale.

Vero è che identificare quali tra le molteplici tariffe luce siano più interessanti non è così immediato, ecco perché appare opportuna la selezione di offerte luce febbraio 2022 che segue. Tutti i dettagli.

Come funziona l’offerta NeNvenuto Luce di NeN

La comparsa sul mercato del gestore NeN ha provocato subito un certo interesse, in virtù di una campagna di comunicazione originale e con condizioni commerciali che spiccano per facilità di comprensione e economicità.

Forse non tutti sanno che NeN è un nuovo fornitore, incluso nel gruppo A2A. Il concetto chiave di NeN è quello di un abbonamento mensile a rate costanti e un prezzo fisso per ben 3 anni.

La spesa annua da suddividere nell’arco di 12 bollette, è calcolata in base al personale consumo di energia e gas e in questo modo si sa in anticipo quale sarà la cifra da pagare.

Come appena accennato, Nen ha una rata fissa per 12 mesi, ma il prezzo dell’energia elettrica resta bloccato per 3 anni dall’attivazione. Attenzione però al seguente dettaglio: il prezzo NeN è valido solo fino al 23 febbraio 2022, perciò se si è davvero interessati a sottoscrivere questa offerta, è preferibile non aspettare l’ultimo giorno per aderire.

Inoltre, al termine dei 12 mesi il gestore NeN ricalcolerà la spesa mensile futura in base ai propri consumi elettrici effettivi dell’anno passato, e non sarà applicato alcun conguaglio.

Perché conviene l’offerta NeNvenuto di NeN? I vantaggi

Non vi sono dubbi, NeNvenuto consiste nell’offerta clou di NeN per l’energia elettrica ad uso domestico. Con una tariffazione monoraria (il costo dell’energia è sempre identico in tutte le ore della giornata) e una rata fissa tutto incluso, questo gestore garantisce il prezzo bloccato 3 anni tutto incluso.

Lo rimarchiamo: il vantaggio della rata fissa è che il cliente sa sempre quanto deve versare per la luce, ogni mese. L’importo della rata è fissato sulla scorta dei consumi previsti ed effettivi del cliente, calcolati all’inizio sulla scorta delle bollette precedenti inviate agli operatori NeN.

Non solo: il gestore NeN garantisce al cliente che aderisce a questa che è sicuramente una delle migliori offerte luce febbraio 2022, una fornitura di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti sostenibili e rinnovabili al 100% e certificate.

Riepiloghiamo ora i vantaggi dell’offerta NeNvenuto, onde contribuire a sintetizzare perché si tratta di un’offerta interessante:

Prezzo mensile: 0,160 €/kWh;

Spesa mensile: 39 euro al mese;

Rata fissa 12 mesi;

Prezzo bloccato 3 anni;

Energia elettrica 100% green;

Semplicità e trasparenza nella bolletta e nella gestione delle utenze;

Impronta CO2 azzerata.

Da notare che la spesa mensile è calcolata con un consumo di 1800 kWh/anno per la luce di una famiglia di 3 persone.

La bolletta arriva via mail mentre i metodi di pagamento sono carta di credito, RID/SEPA.

Ma attenzione: non bisogna dimenticare che questa offerta è attivabile soltanto online, non essendovi sportelli sul territorio in cui chiedere l’attivazione.

Come funziona Next Energy di Sorgenia

Altra offerta di questo mese, sicuramente interessante e valida, è costituita da Next Energy Luce di Sorgenia, che si caratterizza per essere smart, verde e conveniente.

“Next Energy Luce è l’offerta luce per la casa che puoi attivare online in pochi click e che unisce risparmio e rispetto dell’ambiente”: con queste parole Sorgenia presenta la proposta in oggetto a tutti i potenziali clienti.

Aderendo all’offerta si ha la comodità di fare tutto online, anche il preventivo. Per questa via sarà possibile scoprire subito quanto si può risparmiare con Sorgenia e attivare l’offerta Next Energy Luce comodamente dalla propria abitazione.

In questo caso il prezzo è bloccato per un anno dall’attivazione del contratto. Ciò a riprova che questa è una chiara strategia dei gestori, mirata ad avvicinare il maggior numero possibile di nuovi clienti. Alla scadenza del prezzo bloccato da contratto, Sorgenia tuttavia potrà aggiornare le condizioni economiche del contratto in base all’andamento del mercato.

La tariffa dell’offerta luce in oggetto implica il pagamento con IBAN o carta di credito e fattura digitale e può essere attivata sia per cambio gestore, che per la riattivazione di un’utenza cessata.

In particolare, sul piano dei destinatari della proposta, questa che è sicuramente una delle migliori offerte luce febbraio 2022 è rivolta alle nuove attivazioni e a tutti coloro che decidono di effettuare il passaggio a Sorgenia.

La bolletta è inviata elettronicamente con email o resa disponibile nell’area personale ogni mese. Mentre il pagamento della bolletta si compie con domiciliazione bancaria su conto corrente, carta di credito o PayPal. Non è imposto alcun deposito cauzionale con addebito sul c/c.

Controllare lo stato dei pagamenti è molto semplice: basta fare riferimento al dettaglio della fornitura nella propria Area Personale MySorgenia accessibile da web e app. Inoltre, alla voce “Archivio Bollette” si può consultare lo storico delle proprie bollette, in modo facile e veloce.

Perché conviene l’offerta Next Energy di Sorgenia?

Riepiloghiamo ora i vantaggi dell’offerta di Sorgenia, onde contribuire a sintetizzare perché si tratta di un’offerta interessante:

Prezzo mensile: 0,318 €/kWh;

Spesa mensile: 67,7 euro al mese;

Prezzo basso fisso per un anno;

Zero spese aggiuntive;

Energia proveniente interamente da fonti rinnovabili;

Offerta adatta a chi è spesso a casa ed utilizza gli elettrodomestici tutta la settimana ad ogni ora del giorno;

Offerta adatta a chi intende attivare un’offerta web per la gestione online dell’utenza elettrica;

Invio bolletta digitale;

Prezzo scontato in caso di attivazione di luce e gas insieme.

Da notare che la spesa mensile è calcolata con un consumo di 1800 kWh/anno per la luce di una famiglia di 3 persone.

Come sopra accennato, il cliente può fare tutto online e con pochi clic: dalla stipula del contratto al pagamento della bolletta, il controllo dei consumi e della spesa. Inoltre non vi sono costi di cauzione o di attivazione in caso di cambio fornitore.

Da notare che fiore all’occhiello di questa alternativa è che Sorgenia affianca un prezzo basso a promozioni e premi digitali. Per esempio, tra le promo al momento presenti e disponibili, c’è Porta i tuoi amici in Sorgenia. Spiegare come funziona è molto semplice: se si è già clienti Sorgenia, invitando amici e parenti ad attivare Next Energy sarà possibile ottenere uno sconto in bolletta pari a 25 euro per utenza o 50 euro in ipotesi di contratto sia luce che gas. Interessante notare che il citato sconto vale sia per il cliente promotore che invita, sia per la nuova persona invitata.

Come funziona Illumia Luce Extra Web

Degna di nota è altresì la proposta di Illumia denominata Luce Extra Web. Essa comporta un prezzo bloccato 12 mesi al riparo dagli aumenti; l’energia 100% green, proveniente da fonti rinnovabili; un prezzo sicuro e garantito. E si può cambiare idea sul contratto sottoscritto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, senza dover indicarne le ragioni, esercitando il diritto di ripensamento.

All’interno del proprio sito web ufficiale – nella pagina relativa all’offerta in oggetto – Illumia dettaglia le caratteristiche della proposta e i corrispettivi per la vendita di energia elettrica, e ribadisce che il prezzo della tariffa luce Extra Web è fisso e invariato per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura e si intende riferito alla sola componente materia energia, applicato ai consumi prelevati mensilmente. Scaduti i primi dodici mesi, il prezzo non sarà più fisso ma indicizzato. Ma come precisa Illumia nel proprio sito web, sarà comunque un prezzo molto competitivo, che seguirà l’andamento del costo dell’energia nel mercato all’ingrosso.

Per quanto riguarda i destinatari, la compagnia precisa che si tratta di nuovi clienti con fornitura in essere con altro operatore.

Per quanto attiene alle tempistiche di attivazione della fornitura, il passaggio effettivo della fornitura ad Illumia si compie mediamente tra i 30 e i 45 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto. L’attivazione di contatori anteriormente forniti da un altro fornitore si compie sempre il primo giorno del mese. Arriverà un SMS di conferma appena il contratto di fornitura sarà attivo.

Circa le modalità di pagamento, vale l’addebito sul conto corrente bancario (SEPA/SDD). Si può altresì richiedere la domiciliazione bancaria su conti correnti di banche italiane o di banche con sede nel territorio UE.

Perché conviene l’offerta di Illumia?

Riepiloghiamo ora i vantaggi dell’offerta, onde contribuire a sintetizzare perché si tratta di un’offerta interessante:

Prezzo speciale Luce Extra Web bloccato 12 mesi;

0,175€/kWh tariffa monoraria;

Corrispettivo commercializzazione e vendita ripartito in quota fissa su base mensile: 72€/punto di fornitura all’anno (pari a 6 € al mese);

Energia verde: consumi di energia proveniente da fonti rinnovabili;

Nessun deposito: passare a Illumia è gratuito, pensa a tutto l’operatore;

Kit lampadine led: possibilità di scelta di un kit di 10 lampadine a led, da pagare in comode rate.

Nel sito web ufficiale Illumia sono altresì indicati alcuni preventivi di riferimento, che aiutano ad avere le idee più chiare circa i costi dell’offerta, e quanto in concreto si può risparmiare. Negli esempi indicati, vi è il caso del single con 1500 kWh di consumo annuo, una spesa totale di 473 euro all’anno e un risparmio di più di 100 euro rispetto al servizio tutelato. Contemplato anche il caso della famiglia di 3 persone, con un consumo annuo di 2700 kWh, spesa totale di 758 euro all’anno e un risparmio di quasi 200 euro rispetto al mercato tutelato.

Come si può notare, dunque, anche questa proposta contiene elementi interessanti e che ci consentono di inserirla tra le migliori offerte luce febbraio 2022.

Ccome funziona Eni Link Luce?

Alternativa da considerare è ciò che viene proposto in questo periodo da Eni. Anche l’offerta offerta Link si caratterizza per essere digitale e per consentire di gestire la propria utenza comodamente online ad un prezzo luce conveniente e bloccato per ben 24 mesi, con uno sconto del 10% per tutto il periodo in caso di attivazione tramite web.

Si tratta di un’offerta internet, che comporta la gestione via web o app della fornitura e che regala uno sconto ulteriore del 10% per due anni se si sceglie il pagamento con domiciliazione bancaria e bolletta digitale. Anche questa è dunque un’offerta rivolta a chi ha una certa dimestichezza con le moderne tecnologie e intende risparmiare qualcosa sulla bolletta luce.

Ma attenzione: i prezzi di Eni Link Luce sono validi solo fino al 6 marzo 2022, perciò non c’è moltissimo tempo per approfittarne.

La sottoscrizione è rapida, in quanto l’interessato può fare tutto online o al telefono gratuitamente e in pochi minuti, con l’aiuto di un operatore Eni. Non vi è nessuna interruzione, in quanto è la stessa Eni a gestire il cambio fornitore, con disdetta al posto del cliente. E non vi è nessun vincolo, in quanto la sottoscrizione del contratto consente di cambiare quando si vuole e senza costi.

Da notare altresì che si può attivare l’offerta Eni Link luce entro il 06/03/2022, se si ha un contratto di luce attivo con un altro fornitore e si vuole passare a Eni Luce (cambio fornitore); se si è già clienti Eni e si intende cambiare offerta (cambio prodotto).

Per quanto attiene alle modalità di pagamento della bolletta, in fase di sottoscrizione dell’offerta il cliente può scegliere di attivare l’addebito diretto su conto corrente (Sepa Core Direct Debit) delle bollette. Per questa via, l’importo della bolletta sarà addebitato sul c/c in maniera automatica il giorno di scadenza della bolletta stessa. Altrimenti, in alternativa si potrà scegliere di pagare tramite bollettino.

Perché conviene l’offerta Eni Link per l’energia elettrica

Riepiloghiamo ora gli aspetti positivi dell’offerta, onde contribuire a sintetizzare perché si tratta di un’offerta interessante:

Prezzo mensile: 0,2129 euro/kWh;

Spesa mensile: 54,3 euro al mese;

Previsti interessanti sconti;

Offerta adatta a persone spesso a casa e che utilizzano gli elettrodomestici tutta la settimana ad ogni ora del giorno;

L’interessato vuole attivare un’offerta web per la gestione online dell’utenza elettrica;

Servizi online;

Assistenza dedicata;

Consigli della guida intelligente Genius per usare al meglio l’energia.

La spesa mensile è da intendersi calcolata con un consumo di 1800 kWh/anno per la luce di una famiglia di 3 persone e il prezzo indicato include il 10% di sconto digitale e 10% di sconto per attivazione online.

Da notare che il cliente è facilitato dalla praticità del meccanismo di gestione della fornitura: si fa tutto online, in modo facile e veloce grazie all’app per iOS e Android. Ecco perché si tratta di una offerta rivolta essenzialmente alle giovani generazioni e a tutti coloro che hanno buona dimestichezza con il web.

Aderendo all’offerta in oggetto, è altresì possibile fare un passo concreto verso la sostenibilità. Infatti il cliente consuma energia elettrica verde prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine.

E ancora, come sopra accennato, sono disponibili svariati servizi online, grazie ai quali è possibile consultare le informazioni sulla fornitura, verificare i consumi, guardare lo storico dei pagamenti o inviare l’autolettura. Nell’area My Eni si può fare questo e molto altro in maniera comoda e veloce.

Ma vi è anche un’assistenza dedicata che serve per ottenere informazioni sulle soluzioni Eni o per esporre un imprevisto. Il servizio di assistenza è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00. Basta chiamare l’800.900.700.

Come funziona E-Light Luce di Enel Energia

L’offerta E-Light è senza dubbio la tariffa più conveniente tra quelle messe a disposizione da Enel Energia. La migliore offerta Enel blocca il prezzo della componente energia per 24 mesi. Ciò significa che se il prezzo dell’energia all’ingrosso salisse, la tua bolletta luce non ne risentirebbe perché il prezzo del kWh Enel permane costante per il periodo indicato.

L’offerta Enel Energia mercato libero prevede il pagamento con la domiciliazione bancaria e la ricezione della bolletta tramite email, per cui anche in questo caso siamo di fronte ad un’offerta dalla spiccata connotazione digitale.

I destinatari di questa che è sicuramente una delle migliori offerte luce febbraio 2022 sono indicati chiaramente da Enel all’interno del proprio sito web: “Puoi aderire E-Light se provieni da un altro fornitore, se devi attivare un nuovo contatore (prima attivazione) o se vuoi riattivare un contatore disattivato (subentro); non è possibile aderire ad E-Light se invece devi cambiare intestazione (voltura)”.

Il cliente può cambiare quando vuole senza spese aggiuntive, scegliendo tra più piani diversi. Ed Enel aiuta l’interessato a trovare la soluzione più adatta in base alle personali abitudini di consumo di energia elettrica.

Lo ribadiamo: l’offerta è completamente digitale. Ciò significa che si può risparmiare tempo e si può gestire la propria fornitura via app e pagare la bolletta in modo sicuro e rapido.

Chi diventa cliente Enel Energia puoi partecipare a EnelpremiaWow, ossia il programma fedeltà gratuito di Enel Energia che permette di partecipare ad iniziative speciali per vincere fantastici premi e ottenere bonus luce in bolletta.

E-Light Luce di Enel Energia conviene?

Riepiloghiamo ora i vantaggi dell’offerta E-Light, onde contribuire a sintetizzare perché si tratta di un’offerta interessante:

Prezzo bloccato per 24 mesi;

Tariffa più conveniente di Enel;

Domiciliazione bancaria e bolletta web;

Energia da fonti rinnovabili;

Proposta adatta a chi utilizza gli elettrodomestici nel weekend e festivi e non è a casa nel corso della settimana;

Iscrizione ad EnelpremiaWow, un innovativo programma fedeltà che prevede la partecipazione a concorsi e l’assegnazione di premi.

Per quanto riguarda le informazioni sul prezzo dell’offerta, quest’ultimo è legato allo specifico piano sottoscritto, scegliendolo tra quelli proposti in questa pagina web.

Il cambio del piano tariffario dell’offerta E-Light si può ottenere sia dal proprio pannello nell’area personale, telefonando al numero verde 800900860 dall’Italia o +39 0664511012 dall’estero – a pagamento al costo applicato dal proprio operatore telefonico – sia andando direttamente presso uno degli Spazio Enel presenti sul territorio.

Con E-Light il cliente aiuta Enel a proteggere la natura, aderendo al servizio “Bolletta Web” e ricevendo la fattura in formato digitale direttamente all’interno della propria casella di posta elettronica. Non solo: grazie all’addebito diretto su conto corrente bancario il sottoscrittore evita anche di fare la fila agli sportelli delle Poste. La bolletta arriva online ogni 2 mesi e si può pagare con la propria carta di credito o con addebito diretto sul c/c bancario.

Infine, riguardo a quest’offerta, vero è che dopo i primi 24 mesi Enel Energia potrà aggiornare le condizioni economiche dandone comunicazione per iscritto al cliente, almeno 3 mesi prima della scadenza. Laddove il cliente non desiderasse accettare le nuove condizioni economiche proposte, potrà recedere dal contratto avvalendosi di un nuovo fornitore. Le condizioni economiche dell’offerta sono valide fino al 3 maggio 2022.