A partire dal reddito di cittadinanza fino ad arrivare al bonus bebè, occhio ai pagamenti di febbraio 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Anche a febbraio 2022 saranno molte le famiglie che potranno beneficiare di diversi pagamenti da parte dell’Inps.

Ormai da due anni a questa parte ci ritroviamo, purtroppo, a dover fare i conti con il Covid che continua ad avere delle ripercussioni negative sia dal punto di vista delle relazioni interpersonali che economiche. Molte persone si ritrovano a registrare delle minori entrate e per questo motivo fronteggiare le varie spese risulta sempre più complicato.

Proprio in tale contesto, pertanto, a ricoprire un ruolo importante sono le varie misure messe a disposizione, come ad esempio il reddito di cittadinanza, ma anche la Naspi e il bonus bebè. Non stupisce, pertanto, che in molti siano in attesa di sapere quando verranno effettuati i pagamenti dall’Inps nel corso del mese di febbraio 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inps, occhio ai pagamenti di febbraio 2022: tutto quello che c’è da sapere

Qualche giorno fa abbiamo visto come è possibile grazie all’app IO sapere quando vengono effettuati i pagamenti degli accrediti pensionistici. Ma non solo, allo stesso tempo in molti sono curiosi di conoscere anche le date di accredito di tutti gli altri pagamenti che vengono erogati sempre dall’Istituto di previdenza sociale.

Tra questi si annoverano, senz’ombra di dubbio, la Naspi, ma anche il reddito di cittadinanza, il bonus bebè e l’assegno unico temporaneo. Tutte misure che garantiscono un aiuto economico importante, soprattutto considerando il difficile periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere a causa della crisi economica causata dal Covid e il contestuale preoccupante aumento dei prezzi.

Inps, occhio ai pagamenti di febbraio 2022: le date da segnare

Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di seguito quali sono le informazioni disponibili in merito ai pagamenti di tali prestazioni a febbraio 2022:

Naspi . Non è possibile stabilire una data a priori, in quanto non tutti i percettori di tale misura ottengono il pagamento il medesimo giorno. Per quanto concerne il mese di febbraio 2022, comunque, le erogazioni dovrebbero essere iniziate il giorno 7 del mese in corso e si dovrebbero concludere entro il giorno 11.

. Non è possibile stabilire una data a priori, in quanto non tutti i percettori di tale misura ottengono il pagamento il medesimo giorno. Per quanto concerne il mese di febbraio 2022, comunque, le erogazioni dovrebbero essere iniziate il giorno 7 del mese in corso e si dovrebbero concludere entro il giorno 11. Pensione o Reddito di cittadinanza . Per quanto concerne i pagamenti interesserà sapere che per i nuovi beneficiari partono verso il 15 del mese. Coloro che già lo percepivano, invece, devono attendere in genere il giorno 27 del mese. Dato che il 27 febbraio cade di domenica, però, i pagamenti questo mese inizieranno a partire dal giorno 25. I relativi accrediti, pertanto, saranno anticipati a venerdì 25 febbraio oppure posticipati a lunedì 28 febbraio.

. Per quanto concerne i pagamenti interesserà sapere che per i nuovi beneficiari partono verso il 15 del mese. Coloro che già lo percepivano, invece, devono attendere in genere il giorno 27 del mese. Dato che il 27 febbraio cade di domenica, però, i pagamenti questo mese inizieranno a partire dal giorno 25. I relativi accrediti, pertanto, saranno anticipati a venerdì 25 febbraio oppure posticipati a lunedì 28 febbraio. Assegno temporaneo figli . I pagamenti dell’assegno temporaneo per i figli avvengono in automatico sulla card e seguono le stesse date poc’anzi citate per i percettori di reddito o pensione di cittadinanza. In tutti gli altri casi, invece, i soggetti aventi diritto si vedranno pagare tale prestazione attorno al giorno 20 del mese in corso.

. I pagamenti dell’assegno temporaneo per i figli avvengono in automatico sulla card e seguono le stesse date poc’anzi citate per i percettori di reddito o pensione di cittadinanza. In tutti gli altri casi, invece, i soggetti aventi diritto si vedranno pagare tale prestazione attorno al giorno 20 del mese in corso. Bonus Bebè. Anche in questo caso non è possibile sapere con certezza quando verrà effettuato il relativo pagamento in quanto la data di accredito può risultare diversa da una famiglia all’altra. I pagamenti, comunque, dovrebbero avvenire nel periodo compreso fra il 10 e il 15 febbraio.

Come è possibile notare sono diversi i pagamenti previsti per il mese di febbraio 2022. Non resta quindi che segnare le relative date sul calendario, in modo tale da accettarsi che non vi siano ritardi.