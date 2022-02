Pessime notizie per i clienti Iliad finiti di recente nel mirino dei truffatori che cercano di sottrarre soldi e dati sensibili al malcapitato di turno.

Inutile negarlo, a partire dai social fino ad arrivare alle e-mail e alle applicazioni di messaggistica istantanea, ormai siamo sempre tutti connessi.

Grazie ai vari dispositivi tecnologici a nostra disposizione abbiamo ormai la possibilità di comunicare in qualsiasi momento con amici, parenti e aziende anche geograficamente molto distanti da noi. Il tutto semplicemente utilizzando uno smartphone oppure un Pc. Dei servizi indubbiamente utili, che finiscono però per attirare l’attenzione anche di alcuni malintenzionati.

Quest’ultimi, purtroppo, cercano di far cadere nella trappola le vittime di turno attraverso dei raggiri studiati fin nei minimi particolari. Lo sanno bene, purtroppo, i clienti di Iliad che sono finiti di recente nel mirino dei truffatori che cercano attraverso un finto messaggio di sottrarre soldi e dati sensibili al malcapitato di turno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Iliad, attenti a questo messaggio: non è un concorso ma una truffa

Ogni giorno, purtroppo, sono davvero numerosi i tentativi di truffa a cui bisogna prestare la massima attenzione. Proprio in tale ambito, pertanto, vi invitiamo a prestare attenzione all’ennesimo tentativo di truffa che in questo caso coinvolge, loro malgrado, i clienti Iliad.

Lo stesso operatore telefonico ha provveduto a segnalare alle autorità competenti l’ennesimo tentativo di truffa che sfrutta proprio il nome di Iliad. Entrando nei dettagli molti clienti Iliad si sono imbattuti, o potrebbero imbattersi, durante la navigazione internet su dei pop up o dei banner pubblicitari che fanno riferimento ad un presunto “programma di incentivazione clienti di Iliad”.

Si tratta, in pratica, di un finto concorso attraverso il quale si prova a convincere le vittime che partecipando sia possibile provare a portare a casa dei premi particolarmente ambiti, come ad esempio il Samsung Galaxy S20, l’Apple iPhone 13 Pro oppure l’Apple MacBook.

Come è facile immaginare, però, non vi è alcun premio in palio. Anzi, lo scopo di questa campagna di phishing è quello di convincere la vittima di turno ad inserire i propri dati personali e di pagamento. In questo modo, una volta in possesso di queste informazioni, possono agire indisturbati ed estorcere soldi al malcapitato di turno.

Iliad, occhio alla truffa: come difendersi

Ovviamente liad non ha nulla a che fare con questi messaggi, con l’operatore che, come già detto, ha provveduto tempestivamente ad informare le autorità competenti. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, comunque, si consiglia, nel caso in si dovesse visualizzare tale banner, di chiudere immediatamente la pagina e soprattutto non cliccare il link proposto.

Ma non solo, si ricorda si non fornire mai propri dati personali e di pagamento. Allo stesso modo non bisogna mai cliccare su link sospetti inviati eventualmente tramite e-mail. Per finire, in caso di tentativi di truffa è opportuno rivolgersi alla Polizia Postale e denunciare l’accaduto.