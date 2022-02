Iliad non delude: dopo il comunicato del 25 gennaio, ufficializza definitivamente l’associazione tra fibra e mobile. A prezzi più che competitivi.

Dopo l’estate del 2021 passata a trainare il mercato delle offerte telefoniche, Iliad piazza una zampata vincente anche in pieno inverno. Più mantenendo una promessa fatta che battendo vie nuove.

Il 25 gennaio scorso, infatti, l’operatore francese aveva ufficializzato l’allargamento dell’offerta anche alle utenze domestiche, lasciando in ballo tutti gli ingredienti per una nuova strategia vincente. Sul tavolo c’è una componente fondamentale dell’economia domestica come la fibra. E il provider scegli ancora una volta di seguire la strada degli standard elevati sul piano commerciale. Si va dal prezzo, annoverabile fra i più convenienti, ai servizi allegati, in un quadro di fidelizzazione sempre più affiatata con la propria clientela.

In effetti, già nei mesi estivi Iliad si era distinta non solo per le promozioni con giga a manica larga, ma anche per la correzione di un difetto di fabbrica che aveva scontentato parecchi utenti. I quali, al netto della convenienza della propria offerta, si erano ritrovati impossibilitati a usufruire della Flash 120, inizialmente dedicata solo alle new entry, dovendo accontentarsi delle precedenti versioni a molti meno giga. Un problema che l’operatore aveva risolto, introducendo la possibilità di modificare la propria offerta.

Iliad, rivoluzione in atto: arriva l’offerta per la fibra che sbaraglia il mercato

Iliad, come funziona l’offerta combinata

Trasparenza, prezzi bloccati e nessuna sorpresa sui conteggi finali. Iliad ha costruito in pochissimo tempo una realtà efficace anche in Italia, raccogliendo consensi pur nella semplicità delle sue promozioni. Con l’ulteriore bonus di aver aggiustato il tiro su quello che, a detta della maggior parte degli utenti, era il difetto peggiore. Ora, dopo aver costretto i maggior provider a inseguire durante l’estate, l’operatore parigino è pronto a stupire ancora i propri utenti (e quelli nuovi) con un’offerta combinata tra fibra e mobile che, in caso si fosse già clienti, sarà ancora più vantaggiosa. Un mix di fattori che unisce il servizio di navigazione domestica e quello all’esterno della casa con una velocità di download, per dirne una, fino a 5 GBps.

Iliad rilancia, l’ultima offerta è clamorosa: fino a quando è possibile attivarla

In questo senso il nome è tutto un programma: Vantaggio Fibra + Mobile, ossia due servizi sostanzialmente al costo di uno. L’installazione potrà essere richiesta direttamente online, con la compagnia che incaricherà un tecnico specializzato di procedere con l’operazione direttamente a casa. Da quel momento, a un costo di fatturazione mensile paria a 15,99 euro anziché 23,99, sarà disponibile una connessione rapida sia per i dispositivi fissi che per quelli mobili. Il tutto a un costo più che conveniente, considerando che il risparmio si attesterebbe a 8 euro. Chi è già cliente, potrà semplicemente associare la fibra anche all’utenza domestica. L’addebito resterà tramite Iban o carta (di credito, di debito o prepagata). La richiesta di adesione potrà essere fatta sia al momento della sottoscrizione del contratto di linea fissa che in un momento successivo.